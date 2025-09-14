Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

brasil e paraguai

Black Friday na fronteira promete megadescontos no Brasil e Paraguai nesta semana

País vizinho atrai muitos brasileiros por vender produtos mais baratos, mas as promoções ocorrem também do lado brasileiro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/09/2025 - 14h31
A Black Fronteira, considerada a maior maratona de ofertas da região, começa na sexta-feira (19) e promete megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira ,2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

  • Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.
  • Variedade de produtos: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.
  • Menor carga tributária: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.
  • Promoções e liquidações: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.
  • Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

  1. Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones
  2. Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas.
  3. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados.
  4. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis.
  5. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes.
  6. Chocolates e doces: produtos importados.

Edição Brasil

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

14/09/2025 08h35

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06000-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Curitiba (PR) - R$ 500.000,00
  2. Bálsamo (SP) - R$ 35.000,00
  3. Campo Grande (MS) - R$ 30.000,00
  4. Ribeirão Preto (SP) - R$ 25.000,00
  5. Lages (SC) - R$ 20.503,00

Resultado da extração 06000-3:

  • 5º prêmio: 68744
  • 4º prêmio: 34246
  • 3º prêmio: 82187
  • 2º prêmio: 01927
  • 1º prêmio: 48602

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3486, sábado (13/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/09/2025 08h31

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3486 da Lotofácil na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 6 milhões. 

  • 15 acertos - Nenhuma aposta ganhadora
  • 14 acertos - 336 apostas ganhadoras (R$ 2.007,00);
  • 13 acertos - 5995 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 84279 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 502723 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3486 são:
 

02 - 09 - 18 - 24 - 07 - 25 - 16 - 06 - 12 - 22 - 17 - 19 - 10 - 08 - 11 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3487

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 15 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3487. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

