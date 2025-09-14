Black Friday na fronteira promete megadescontos no Brasil e Paraguai nesta semana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Black Fronteira, considerada a maior maratona de ofertas da região, começa na sexta-feira (19) e promete megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira ,2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.

Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas. Variedade de produtos : O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.

: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades. Menor carga tributária : A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.

: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados. Promoções e liquidações : Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.

: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas. Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes. Chocolates e doces: produtos importados.

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).