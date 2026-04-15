Varejo cresce em MS e Brasil bate novo recorde de vendas

Na comparação com o mesmo mês de 2025, o avanço foi mais expressivo, chegando a 2% - Divulgação/ IBGE

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O comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou crescimento em fevereiro deste ano, ainda que em ritmo moderado. Dados divulgados pelo IBGE indicam que o volume de vendas no Estado subiu 0,5% em relação a janeiro, considerando a série com ajuste sazonal.

Na comparação com o mesmo mês de 2025, o avanço foi mais expressivo, chegando a 2%. Com isso, o setor acumula alta de 3,1% no ano e de 1,4% no período de 12 meses.

Apesar do desempenho positivo, o crescimento do varejo sul-mato-grossense ficou em posição intermediária no ranking nacional, ocupando a 15ª colocação entre as unidades da federação no comparativo mensal.

Já no chamado varejo ampliado, que inclui segmentos como veículos, motos, materiais de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, o desempenho foi significativamente superior. Nesse recorte, Mato Grosso do Sul registrou alta de 6,2% frente a janeiro, um dos melhores resultados do país.

Na comparação anual, o avanço do varejo ampliado também se manteve consistente, com crescimento de 5,4% em relação a fevereiro do ano passado. O acumulado de 2026 chega a 3,7%, enquanto o índice dos últimos 12 meses soma alta de 2,5%.

No cenário nacional, o comércio varejista apresentou crescimento em 17 das 27 unidades da federação. Estados como Paraná, Bahia e Minas Gerais lideraram os resultados positivos no mês. Por outro lado, houve retração em nove estados, com destaque para Mato Grosso, Maranhão e Amazonas.

Quando considerada a comparação com fevereiro de 2025, o país teve um avanço mais discreto, com crescimento de 0,2% no varejo. Já no varejo ampliado, houve equilíbrio entre estados com alta e queda, evidenciando um cenário de recuperação ainda desigual entre as regiões.

Brasil renova recorde nas vendas

No cenário nacional, o comércio varejista também manteve desempenho positivo em fevereiro e atingiu o maior nível da série histórica, iniciada em 2000. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE, o setor cresceu 0,6% na comparação com janeiro, já considerando os efeitos sazonais.

O resultado marca o segundo mês consecutivo de alta e reforça uma trajetória de recuperação ao longo dos últimos meses. De acordo com o levantamento, o varejo acumula 21 bimestres seguidos de crescimento na comparação interanual.

O avanço foi impulsionado principalmente pelo desempenho de segmentos ligados ao consumo básico, como hiper e supermercados, além de combustíveis. Por outro lado, setores como vestuário, móveis e eletrodomésticos registraram retração no período.

No recorte ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o comércio também alcançou recorde na série histórica, com crescimento de 1% frente ao mês anterior. Ainda assim, na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda de 2,2%, refletindo recuos mais intensos nesses segmentos.

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