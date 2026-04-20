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BNDES e ministérios assinam com Alemanha intenção de aporte de até R$ 4,1 bi no Brasil

Em uma delas, os órgãos alemães firmaram intenção de investir até R$ 2,94 bilhões (EUR 500 milhões) no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Estadão Conteúdo

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20/04/2026 - 22h00
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 20, ter assinado com a Alemanha declarações conjuntas de intenção para aportes de até R$ 4,1 bilhões (EUR 700 milhões) em financiamento a projetos verdes no Brasil.

Os acordos foram firmados, durante a Feira de Hannover, entre o banco de fomento e os ministérios de Meio Ambiente e Mudança do Clima e das Relações Exteriores com o banco alemão de desenvolvimento Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha (BMZ).

Em uma delas, os órgãos alemães firmaram intenção de investir até R$ 2,94 bilhões (EUR 500 milhões) no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), como parte de uma iniciativa conjunta entre Ministério do Meio Ambiente, KfW, Agence Française de Développement - AFD, Cassa Depositi e Prestiti S.p A. (CDP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A segunda Declaração foi assinada entre KfW, BMZ e Ministério das Relações Exteriores, para cooperação entre Brasil e a Alemanha no setor de mobilidade.

A Declaração Conjunta de Intenção (Joint Declaration of Intent - JDI) objetiva mobilizar R$ 1,17 bilhão (EUR 200 milhões) em capital para "financiar e implementar soluções de transporte sustentável, tecnologias inovadoras e o intercâmbio de conhecimento para promover sistemas de mobilidade mais verdes e eficientes".

"Iniciativas inovadoras como o aporte de parceiros estrangeiros no Fundo Clima reiteram nossa visão de um desenvolvimento inclusivo e atento à transição ecológica global. E o BNDES pode desempenhar um papel fundamental nessa parceria", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

Segundo o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Capobianco, o investimento do governo alemão no Fundo Clima "é mais uma demonstração de credibilidade nos investimentos que o Brasil vem realizando no Plano de Transformação Ecológica".

"Nos últimos três anos multiplicamos os investimentos anuais, que eram da ordem de R$ 500 milhões anuais entre 2009 a 2023. Nesse ano de 2026, chegamos aos R$ 27 bilhões para estimular empreendimentos nas áreas adensamento tecnológico e bioeconomia, transição energética, economia circular e nova indústria e infraestrutura resiliente e adaptação à mudança do clima", acrescentou Capobianco, na nota.

 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/04/2026 20h11

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2914 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2914 são:

  • 49 - 63 - 12 - 48 - 29 - 78 - 98 - 74 - 83 - 68 - 03 - 09 - 38 - 39 - 60 - 94 - 85 - 43 - 89 - 79

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2915

Como a Lotomania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2915. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3666, segunda-feira (20/04)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

20/04/2026 20h07

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3666 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3666 são:

  • 16 - 21 - 06 - 07 - 23 - 09 - 22 - 20 - 01 - 15 - 17 - 12 - 19 - 04 - 14 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3667

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 3667. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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