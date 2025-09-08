Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

XADREZ GEOPOLÍTICO

Boicote dos EUA à Rússia ameaça encarecer fertilizantes e pressiona agronegócio de MS

Restrição imposta ao comércio com os russos acende alerta sobre custos de produção e reforça a urgência da ativação da indústria de Três Lagoas, a UFN3

Súzan Benites

Súzan Benites

08/09/2025 - 09h00
O setor agropecuário de Mato Grosso do Sul, motor da economia estadual, pode se tornar uma das principais vítimas de uma guerra que não é dele, mas que ameaça mexer no fornecimento de fertilizantes.

A ofensiva comercial dos Estados Unidos contra países que mantêm relações comerciais com a Rússia adicionou mais uma camada de instabilidade a um mercado que já vinha sofrendo com os impactos da guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio.

Para os especialistas, o resultado é um ambiente de incerteza em um estado onde a produção agrícola depende de insumos importados para manter a competitividade.

A ameaça de sanções ou restrições aos países compradores de produtos russos atinge diretamente uma cadeia de suprimentos globalizada e interdependente, e coloca Mato Grosso do Sul diante do desafio de continuar crescendo em meio a um cenário de disputa de poder entre potências.

O mestre em Economia Eugênio Pavão explica que, historicamente, o mercado de fertilizantes em Mato Grosso do Sul tinha forte abastecimento vindo da Rússia e da Ucrânia, quadro que já havia sido abalado pela guerra.

“As opções para MS obter ureia, cloreto de potássio, entre outros, agora passam por países do Oriente Médio, bem como pelo sulfato de amônia advindo da China”, detalha. 

Para Pavão, as taxações norte-americanas interferem “na aquisição de produtos gerais, com objetivo de enfraquecer o Brics, afetando bastante o agronegócio em MS”.

O analista de comércio exterior Aldo Barrigosse, no entanto, pondera que a dependência de Mato Grosso do Sul da Rússia é menor do que a média nacional.

“A dependência do estado em relação à Rússia é baixa, representando apenas 4% das importações totais de fertilizantes. Nossos principais fornecedores são a China (53%) e a Bolívia (33%), o que confere uma resiliência considerável à nossa cadeia de suprimentos”, explica.

Mas a tranquilidade para o abastecimento não significa segurança no custo. Barrigosse alerta que a preocupação real está na escalada de preços. “A alta de 33% no valor de importação de fertilizantes este ano, comparado a 2024, já reflete uma conjuntura de mercado volátil”, diz.

A alta é fruto de um mercado global que opera próximo do limite de sua capacidade, em um momento em que países produtores se reorganizam para atender a demandas urgentes do Brasil, que continua importando 85% dos fertilizantes que consome.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que a geopolítica tornou ainda mais urgente a retomada da produção nacional de fertilizantes. 

“O Brasil ainda importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome. A reativação de algumas plantas já devolveu 15% dessa capacidade ao mercado interno, e a UFN3 agregaria outros 15%”, disse.

ESTRATÉGICA

A Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, é vista como estratégica não só para MS, mas para o Brasil. 

“Se somadas, então, o Brasil reduziria a dependência com importação em 30% e continuaria importando ainda 70% da ureia necessária para fertilizar. A gente importa da Rússia, Canadá, são os dois grandes. E com esse problema geopolítico mundial, a UFN3 se tornou mais relevante ainda. Você vê, com essa discussão, não só o tarifaço, mas a geopolítica mundial, você vê quem importa da Rússia, os Estados Unidos querem fazer esse boicote”, disse Verruck ao Correio do Estado.

Mas a fábrica, cuja conclusão já foi adiada mais uma vez, só deve começar a operar em 2028, como o Correio do Estado antecipou. A demora deixa o agronegócio local vulnerável a uma escalada de custos que pressiona margens e pode comprometer a competitividade do Estado no mercado internacional.

Pavão reforça que substituir fornecedores de fertilizantes não é tarefa simples. “A UFN3, por exemplo, só consegue colocar o produto no mercado em 2028, reduzindo a dependência externa”, projeta. Até lá, MS dificilmente escapará das consequências econômicas de guerras e sanções, segundo ele.

Barrigosse ainda observa que a importação de fertilizantes nacionais por outros estados brasileiros, embora ajude, também carrega o repasse do aumento de custo da cadeia de suprimentos. “A busca por novos fornecedores implicaria custos logísticos mais altos e em um tempo de adaptação de mercado”, aponta.

A resposta, portanto, não está apenas em negociar novos contratos de importação, mas em mudar estruturalmente o modo como Mato Grosso do Sul e o Brasil encaram a segurança de insumos agrícolas.

“A estratégia mais eficaz para Mato Grosso do Sul é a contínua diversificação de mercados, a otimização logística e a busca por tecnologias que aumentem a eficiência no uso de insumos”, completa o analista.

 

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6820, sábado (06/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h44

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6820 da Quina na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.  

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 3.279.470,86); 
  • 4 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 10.865,61 cada);
  • 3 acertos - 2.519 apostas ganhadoras, (R$ 151,99 cada); 
  • 2 acertos - 78.387 apostas ganhadoras, (R$ 4,88 cada);

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6820 são:

  • 01 - 37 - 62 - 11 - 32

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6821

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 08 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6821. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 283, sábado (06/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h33

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 283 da + Milionária na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 154 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 121.068,19 cada);
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 27 apostas ganhadoras, (R$ 7.971,57 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 190 apostas ganhadoras, (R$ 1.213,71 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1895 apostas ganhadoras, (R$ 121,69 cada)
  • 3 acertos + 2 trevos - 3017 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 21637 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 23846 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 167852 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 283 são:

  • 17 - 08 - 47 - 13 - 22 - 45
    Trevos sorteados: 05 e 03

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 284

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quarta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 284. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

