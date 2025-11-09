Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

na trave

Bolão de Campo Grande faz a quina e ganha R$ 308 mil na Mega-Sena

Aposta foi feita com 12 dezenas e seis cotas em casa lotérica; Confira se você foi o ganhador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

09/11/2025 - 16h30
Um bolão de Mato Grosso do Sul acertou cinco dezenas da Mega-Sena e os apostadores ganharam o prêmio de R$ 308.329,68. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 67 milhões para o próximo sorteio.

O bolão de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foi feito em Campo Grande. A aposta foi de 12 dezenas, com seis cotas.

O sorteio do concurso 2938 foi na noite de sábado (8). Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

Em todo o Brasil, foram 65 apostas ganhadoras da quina, com prêmio de R$ 44.047,10, enquanto outros 4.955 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 952,43 cada.

Os números da Mega-Sena 2938 são:

  • 35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2939

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 11 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2939. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1139, sábado (08/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/11/2025 08h50

Compartilhar

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1139 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões. 

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 3.717,67

5 acertos
2.958 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
37.772 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1139 são:

  • 29 - 28 - 19 - 01 - 30 - 05 - 17
  • Mês da sorte: Dezembro (12)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1140

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 11 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1140. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dentre as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 301, sábado (08/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/11/2025 08h40

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 301 da + Milionária na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 176.296,17

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 3.264,74

4 acertos + 2 trevos
90 apostas ganhadoras, R$ 932,78

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1251 apostas ganhadoras, R$ 67,10

3 acertos + 2 trevos
1203 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
9411 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
8468 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
60943 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Duas apostas de Dourados (MS) levaram R$3.264,74 cada.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 301 são:

  • 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07
  • Trevos sorteados: 1 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 302

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 302. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

