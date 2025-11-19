Bolão na Mega da Virada: vale a pena entrar ou é melhor jogar sozinho?

Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 850 milhões para este ano - Foto: Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 850 milhões para 2025, o maior valor da história da loteria, superando em mais de R$ 200 milhões o prêmio pago no ano passado, que foi de mais de R$ 635 milhões. As apostas para o concurso especial já estão abertas e entre as alternativas mais populares quando o valor do prêmio é alto estão os bolões, que permitem ao apostador participar de várias combinações com um custo menor. Mas afinal, compensa mais jogar em bolão ou fazer uma aposta sozinho?

As apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar até a R$ 1 bilhão, dependendo do volume de arrecadação.

O prêmio milionário atrai apostadores, que contam com a sorte para mudar de vida. Na poupança, modalidade de investimento mais conservadora e popular do País, o prêmio renderia R$ 5,7 milhões mensais ao sortudo.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Para tentar garantir a "bolada", é muito comum a realização dos famosos bolões e também as apostas únicas.

Por que os bolões atraem tanta gente na Mega da Virada?

A principal vantagem do bolão é o aumento das chances de ganhar. Isto porque o bolão permite incluir mais dezenas ou realizar diversos jogos diferentes, ampliando a cobertura de combinações possíveis.

Além disso, o valor acaba sendo mais em conta, já que ao fazer jogos sozinhos, o preço da aposta aumenta consideravelmente a cada dezena a mais incluída. Por exemplo, uma aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 6. Caso o apostador faça um jogo de sete dezenas, o valor sobe para R$ 42. Caso queira apostar 10 dezenas, o preço é de R$ 1.260,00.

No caso dos bolões, cada cota custa a partir de R$ 7,00, em um jogo com seis números. Aumentando para sete dezenas, o valor da cota sobe para R$ 8.

É possível fazer um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Assim, como é caro fazer muitos jogos sozinho, dividir o custo com outras pessoas vira um caminho mais acessível.

Vantagens de jogar no bolão

Custo menor e mais chances

Bolões organizados por lotéricas ou sites autorizados costumam incluir várias dezenas de jogos em uma única cota. Sozinho, o apostador gastaria muito mais para fazer o mesmo volume.

Possibilidade de combinações mais fortes

Ao dividir o valor, o grupo pode apostar com 7, 8 ou até 10 números, aumentando as probabilidades.

Segurança nas lotéricas

Nos bolões oficiais, cada participante recebe um comprovante individual emitido pelo sistema da Caixa, garantindo o direito à parte do prêmio.

Ideal para concursos especiais

Na Mega da Virada, que não acumula, qualquer aumento de chance pode significar uma fatia de um prêmio gigantesco.

Desvantagens

Divisão do prêmio

Se o bolão ganhar, o valor será repartido entre todas as cotas. Em grupos muito grandes, a fatia pode ficar bem menor que o imaginado. Um bolão com 40 pessoas, por exemplo, no valor estimado para 2025, transforma a fortuna de R$ 850 milhões em um valor de R$ 21,2 milhões para cada.

Risco em bolões informais

Grupos feitos entre amigos, conhecidos ou via redes sociais exigem confiança. Sem comprovante individual, o participante fica vulnerável a golpes, extravios ou conflitos posteriores.

Menos controle sobre a estratégia

Quem participa de um bolão não decide os números, e alguns grupos usam combinações consideradas pouco eficientes, como sequências ou datas comemorativas.

A ilusão da garantia

Por ter mais números, as chances são aumentadas, mas nenhum bolão garante vitória, pois continua sendo um jogo de probabilidade extremamente baixa.

Qual jogo compensa mais: em bolão ou sozinho?

Considerando que a loteria é um jogo de probabilidades e que exige sorte, a resposta mais equilibrada é que o jogo em bolão compensa mais, pois aumenta as chances, mas desde que seja bem organizado e não tenha muitos participantes.

Embora o valor individual do prêmio diminua, o custo-benefício costuma ser mais favorável do que jogar isoladamente.

Para analistas de risco, o bolão vale ainda mais a pena quando o grupo é composto por entre 10 e 20 pessoas e com comprovantes individuais, para que cada apostador possa ir buscar o seu próprio prêmio, caso seja o ganhador.

Costuma ser comum e também é uma boa estratégia jogar em bolão e fazer um jogo sozinho, pois há a oportunidade de escolher as dezenas que deseja e, neste caso, a pessoa pode optar por escolher padrões, como números da sorte, números mais sorteados, aniversários especiais, escolhas da inteligência artificial, entre outros.