Economia

prêmio milionário

Bolão na Mega da Virada: vale a pena entrar ou é melhor jogar sozinho?

Premio está previsto em R$ 850 milhões, o maior da história da Mega-Sena; Veja qual a melhor forma para tentar a sorte e ganhar a "bolada"

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/11/2025 - 17h15
A Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 850 milhões para 2025, o maior valor da história da loteria, superando em mais de R$ 200 milhões o prêmio pago no ano passado, que foi de mais de R$ 635 milhões. As apostas para o concurso especial já estão abertas e entre as alternativas mais populares quando o valor do prêmio é alto estão os bolões, que permitem ao apostador participar de várias combinações com um custo menor. Mas afinal, compensa mais jogar em bolão ou fazer uma aposta sozinho?

As apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar até a R$ 1 bilhão, dependendo do volume de arrecadação.

O prêmio milionário atrai apostadores, que contam com a sorte para mudar de vida. Na poupança, modalidade de investimento mais conservadora e popular do País, o prêmio renderia R$ 5,7 milhões mensais ao sortudo.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Para tentar garantir a "bolada", é muito comum a realização dos famosos bolões e também as apostas únicas.

Por que os bolões atraem tanta gente na Mega da Virada?

A principal vantagem do bolão é o aumento das chances de ganhar. Isto porque o bolão permite incluir mais dezenas ou realizar diversos jogos diferentes, ampliando a cobertura de combinações possíveis.

Além disso, o valor acaba sendo mais em conta, já que ao fazer jogos sozinhos, o preço da aposta aumenta consideravelmente a cada dezena a mais incluída.  Por exemplo, uma aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 6. Caso o apostador faça um jogo de sete dezenas, o valor sobe para R$ 42. Caso queira apostar 10 dezenas, o preço é de R$ 1.260,00.   

No caso dos bolões, cada cota custa a partir de R$ 7,00, em um jogo com seis números. Aumentando para sete dezenas, o valor da cota sobe para R$ 8.

É possível fazer um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Assim, como é caro fazer muitos jogos sozinho, dividir o custo com outras pessoas vira um caminho mais acessível.

Vantagens de jogar no bolão

  • Custo menor e mais chances

Bolões organizados por lotéricas ou sites autorizados costumam incluir várias dezenas de jogos em uma única cota. Sozinho, o apostador gastaria muito mais para fazer o mesmo volume.

  • Possibilidade de combinações mais fortes

Ao dividir o valor, o grupo pode apostar com 7, 8 ou até 10 números, aumentando as probabilidades.

  • Segurança nas lotéricas

Nos bolões oficiais, cada participante recebe um comprovante individual emitido pelo sistema da Caixa, garantindo o direito à parte do prêmio.

  • Ideal para concursos especiais

Na Mega da Virada, que não acumula, qualquer aumento de chance pode significar uma fatia de um prêmio gigantesco.

Desvantagens

  • Divisão do prêmio

Se o bolão ganhar, o valor será repartido entre todas as cotas. Em grupos muito grandes, a fatia pode ficar bem menor que o imaginado. Um bolão com 40 pessoas, por exemplo, no valor estimado para 2025, transforma a fortuna de R$ 850 milhões em um valor de R$ 21,2 milhões para cada.

  • Risco em bolões informais

Grupos feitos entre amigos, conhecidos ou via redes sociais exigem confiança. Sem comprovante individual, o participante fica vulnerável a golpes, extravios ou conflitos posteriores.

  • Menos controle sobre a estratégia

Quem participa de um bolão não decide os números, e alguns grupos usam combinações consideradas pouco eficientes, como sequências ou datas comemorativas.

  • A ilusão da garantia

Por ter mais números, as chances são aumentadas, mas nenhum bolão garante vitória, pois continua sendo um jogo de probabilidade extremamente baixa.

Qual jogo compensa mais: em bolão ou sozinho?

Considerando que a loteria é um jogo de probabilidades e que exige sorte, a resposta mais equilibrada é que o jogo em bolão compensa mais, pois aumenta as chances, mas desde que seja bem organizado e não tenha muitos participantes.

Embora o valor individual do prêmio diminua, o custo-benefício costuma ser mais favorável do que jogar isoladamente.

Para analistas de risco, o bolão vale ainda mais a pena quando o grupo é composto por entre 10 e 20 pessoas e com comprovantes individuais, para que cada apostador possa ir buscar o seu próprio prêmio, caso seja o ganhador.

Costuma ser comum e também é uma boa estratégia jogar em bolão e fazer um jogo sozinho, pois há a oportunidade de escolher as dezenas que deseja e, neste caso, a pessoa pode optar por escolher padrões, como números da sorte, números mais sorteados, aniversários especiais, escolhas da inteligência artificial, entre outros.

Movimento na hidrovia do Rio Paraguai triplica neste ano

Crescimento explosivo da navegação, causado pelo aumento na extração de minério de ferro, a pressão política por novos trechos e a expansão portuária, recoloca a hidrovia Paraguai-Paraná no centro da logística nacional

21/11/2025 08h00

A navegação comercial na hidrovia do Rio Paraguai começa a ficar inviável conforme a diminuição do calado que começou em setembro

A navegação comercial na hidrovia do Rio Paraguai começa a ficar inviável conforme a diminuição do calado que começou em setembro Rodolfo César

O Rio Paraguai, em condição de navegação comercial favorável, teve 7,6 milhões de toneladas de mercadorias transportadas este ano. Os dados são referentes ao período de janeiro a setembro, quando a hidrovia registrou níveis favoráveis para o transporte comercial, acima do 1,5 metro em Ladário.

O quantitativo divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) corresponde a um aumento de 173% em comparação com 2024, quando o rio sofreu problemas com o baixo nível.

A grande escalada de produção transportada está vinculada ainda ao minério de ferro que sai das minas de Corumbá e Ladário. Do total transportado, 7 milhões de toneladas foram desse mineral. Ainda houve contribuição no balanço da soja, terras e pedras, ferro e aço, além do carvão vegetal.

Outro fator que demonstra o minério de ferro como grande dependente da hidrovia envolve quais portos foram os mais movimentados. O Gregório Curvo, que é exclusivo da LHG Mining e fica na região de Porto Esperança, representou 4,2 milhões de toneladas movimentadas.

Também no município de Corumbá, o terminal Vetorial Logística ficou em segundo, com 1,8 milhão de toneladas. O porto em Ladário, da Granel Química, apareceu com 1,2 milhão de toneladas, sendo o carregamento majoritário de minério.

Toda essa carga que navegou pelo Rio Paraguai teve como destino o mercado internacional, principalmente o da China.

Esse modal, com os índices sinalizando para recordes de transporte em mercadoria, se houver condição de navegação, segue no radar do governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficou no exercício do Executivo no fim de outubro, enquanto Lula estava em viagem à Ásia, defendeu a navegação na hidrovia Paraguai-Paraná.

Ele visitou Cáceres (MT) em 24 de outubro e, em coletiva de imprensa, afirmou que há movimentos políticos para garantir a navegabilidade, inclusive voltando a cogitar ativação do Tramo Norte, no trecho entre Cáceres e Corumbá.

“Precisamos ter eficiência econômica, reduzir custos, melhorar a logística e integrar modais, integrar os vários tipos de modais. Então, a hidrovia do Paraguai é essencial”, declarou Alckmin, em coletiva no mês passado.

Ele sinalizou para a imprensa presente no evento de inauguração da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que também trataria com o Ministério dos Portos o debate sobre os entraves da navegação no Tramo Norte. Estudos que apontam para risco ecológico nesse trecho são norteadores para não haver liberação.

Em uma intersecção sobre o tema hidrovia, o modal também está na pauta do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do projeto Rotas de Integração Sul-Americana. Na rota 4, Bioceânica de Capricórnio, a hidrovia Paraguai-Paraná faz parte do planejamento para integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, bem como encurtando trajetos para a Ásia.

“Essas rotas vão integrar o Brasil aos países da América do Sul. A Rota número 4 é uma rota que sai de São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul, entra no Chaco Paraguaio, no norte da Argentina, cruza a Cordilheira e desemboca ali no Chile. A preocupação com a sustentabilidade e com a infraestrutura está muito evidente. O caráter multimodal, não estamos nos concentrando sobre transporte rodoviário, mas incorporando ferrovias, hidrovias”, detalhou o coordenador-geral de articulação institucional para a integração sul-americana do Ministério do Planejamento, Murilo Lubambo, em entrevista na COP30.

Já sobre o andamento da concessão da hidrovia, o procedimento para haver a licitação está em análise e envolve também avaliação do Tribunal de Contas da União. Apesar das expectativas do governo federal para que a licitação ocorresse neste ano, o encaminhamento deve ficar para 2026.

A navegação comercial na hidrovia do Rio Paraguai começa a ficar inviável conforme a diminuição do calado que começou em setembro

AMPLIAÇÃO DE PORTOS

Com o foco em incrementar o aumento de transporte de mercadorias e melhor aproveitar o potencial de negócios que a hidrovia Paraguai-Paraná fomenta, os diretores da Antaq deliberaram para que haja contrato de adesão entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a empresa PTP Brasil, de Campo Grande, para instalar um terminal de uso privado (TUP) na margem esquerda do rio Paraguai, em Porto Murtinho.

A área do empreendimento é de 100.816,72 m² e o projeto foi analisado dentro da reunião ordinária de Diretoria Colegiada nº 598. Os diretores que assinaram a análise foram Frederico Dias (presidente), Flávia Takafashi (relatora), Lima Filho, Alber Vasconcelos e Caio Farias, com deliberação concedida no dia 6.

O próximo passo do empreendimento é encaminhar a liberação para análise do Ministério de Portos e Aeroportos, o que ainda está em trâmite. A empresa interessada na instalação do novo porto tem um capital social declarado de R$ 17 milhões e sua sede está localizada na Avenida Afonso Pena.

Em Porto Murtinho, a principal mercadoria transportada é a soja. Neste ano, entre janeiro e setembro, houve o transporte de 374 mil toneladas.

Black Friday 2025 deve movimentar R$ 354 milhões em Mato Grosso do Sul

Evento tradicional do comércio promete megapromoções e será realizado no dia 28 de novembro; gasto médio total previsto para este ano é de R$ 454,73

20/11/2025 15h30

Black Friday será realizada oficialmente no dia 28 de novembro

Black Friday será realizada oficialmente no dia 28 de novembro Foto: Arquivo / Correio do Estado

A Black Friday, que será realizada oficialmente no dia 28 de novembro, deve injetar R$ 354 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS) em parceria com o Sebrae MS.

O montante representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior, indicando maior cautela por parte dos consumidores diante do cenário econômico atual.

A Black Friday brasileira é inspirada na tradicional queima de estoques realizada pelos comerciantes dos Estados Unidos após a celebração do Dia de Ação de Graças, sempre a última sexta-feira de novembro, e foi incorporada ao calendário do varejo do Brasil em 2010.

O evento, que oferece descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos, já é a quinta data mais importante para o comércio, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

Para a economista do IPF/MS, Ludmila Velozo, mesmo com a redução no volume financeiro em comparação com o ano passado, o período ainda é estratégico para o varejo.

“A Black Friday continua sendo um momento relevante para o comércio, especialmente pelo aumento do tráfego digital e pelo planejamento de compras por parte dos consumidores. O que observamos em 2025 é um comportamento mais racional, em que o cliente compara preços, prioriza itens de maior necessidade e busca descontos realmente vantajosos. Isso explica tanto a queda no volume total quanto a manutenção do interesse pela data”, analisa.

Em todo o Brasil, comércio deve receber volume recorde de R$ 5,4 bilhões com a Black Friday deste ano, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Perfil de compras

Do total de entrevistados, 52% pretendem comprar na Black Friday, enquanto 48% não devem realizar compras.

Entre os que vão consumir, a preferência é por compras digitais, com 78% afirmando que comprarão on-line, e 23% em lojas físicas.

Para as compras presenciais, o centro lidera como principal destino, com 43%, seguido pelos shoppings (27%), galerias (13%) e bairros (12%).

O gasto médio total previsto para este ano é de R$ 454,73.

O perfil dos entrevistados mostra predominância de trabalhadores com carteira assinada (51%), seguidos por empresários (16%), autônomos (14%) e funcionários públicos (12%).

Com relação aos itens desejados pelos consumidores, lideram as intenções de compra produtos variados para o trabalho, seguidos por notebooks e computadores; móveis, eletrodomésticos e eletrônicos; ablets e celulares somam.

Há ainda cerca de 10% dos consumidores que não decidiram o que vão adquirir e devem ficar de olhos nos itens que entrarem em promoção.

Entre a queles que não pretendem realizar compras na Black Friday, a pesquisa revela que a principal razão é a desconfiança em relação aos descontos.

A incerteza econômica também pesa na decisão, sendo apontada por 20% do público, e outros 10% afirmam estar receosos em gastar no momento, enquanto 18% dizem que não vão participar da data por estarem sem dinheiro.

A pesquisa ouviu 1.982 pessoas entre os dias 3 e 8 de novembro, em sete municípios do Estado: Bonito, Campo Grande, Coxim, Corumbá/Ladário, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. A margem de erro varia entre 5% e 6%, com intervalo de confiança de 95%.

Cuidado com golpes

A temporada de promoções e apelo de vendas é acompanhada por armadilhas de golpistas e fraudadores, o que exige atenção dos consumidores.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, disponibiliza um guia para diminuir a chance de ser enganado.

Confira algumas orientações:

  • Desconfie de descontos irreais: promoções podem esconder preços inflados previamente. É possível acompanhar e comparar os valores dos produtos desejados ao longo do tempo, usando ferramentas on-line;
  • Cheque a reputação da loja: especialmente em plataformas desconhecidas, pesquise em sites de reclamações;
  • Atenção à entrega e aos reembolsos: verifique os prazos e políticas antes de fechar a compra;
  •  Prefira sites seguros: veja se o endereço começa com "https" e se há um cadeado ao lado do URL (endereço virtual);
  • Direito de arrependimento: compras on-line têm até sete dias para arrependimento com reembolso total
  • Caso suspeite de propaganda enganosa ou se sinta lesado em uma compra, denuncie no portal consumidor.gov.br ou no Procon do seu estado.

