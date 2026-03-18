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Bolsa Família começa a ser pago a mais de 178 mil famílias em MS; veja o calendário

O investimento do Governo Federal para o pagamento no mês de março em MS é de mais de R$ 124 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

18/03/2026 - 15h34
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Em Mato Grosso do Sul, um total de 178.775 famílias em todos os 79 municípios do Estado começam a receber o Bolsa-Família no mês de março. O investimento do Governo Federal no Estado supera os R$ 124,3 milhões. 

O benefício garante um valor médio mensal de R$ 698,21 às famílias cadastradas. Os pagamentos referentes ao mês de março começam nesta quarta-feira (18) e vão até o dia 31, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS). 

Fonte: Governo Federal

Além disso, o programa também garante benefícios adicionais desde sua retomada em 2023, como o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, que atende 107 mil crianças de zero a seis anos. 

Com isso, cada integrante de famílias nessa faixa etária recebem um adicional de R$ 150, o que significa um investimento de R$ 14,8 milhões a mais no Estado. 

Para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, o Bolsa Família assegura um valor adicional de R$ 50, repassados a 161,6 mil indivíduos dessa idade, além de 7,3 mil gestantes e 3,9 mil mulheres que amamentam no Estado. Para estes pagamentos, o repasse ao Estado supera os R$ 7,8 milhões. 

O benefício também é estendido a outros grupos prioritários, sendo 2,1 mil famílias com pessoas em situação de rua, 22,2 mil com pessoas indígenas, 527 com quilombolas, 33 com crianças em situação de trabalho infantil, 549 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1,8 mil com catadores de material reciclável. 

Entre os municípios, a capital Campo Grande é onde estão a maior parte dos beneficiários do Estado no mês de março, com 45,4 mil famílias atendidas. Na sequência, estão as cidades de Dourados (12.508), Corumbá (8.918), Ponta Porã (8.425) e Três Lagoas (6.914). 

O valor médio do benefício pago no Estado supera o valor médio nacional e da região Centro-Oeste. Paranhos é o município sul-mato-grossense com maior valor médio do repasse, de R$ 805,96 neste mês. Em seguida, aparecem Ladário (R$ 748,85), Sete Quedas (R$ 738,95), Miranda (R$ 738,40) e Corumbá (R$ 734,78).

Nacional

Em todo o País, no mês de março, serão 18,73 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família distribuídas nos 5.570 municípios brasileiros. 

O valor médio pago aos beneficiários é de R$ 683,75, vindos de um investimento de R$ 12,76 bilhões no Governo Federal neste mês. 

Famílias que vivem em cidades em estado de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil recebem o benefício no primeiro dia do calendário. Essas ações estão previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos. Ao todo, 381 mil famílias se encontram nesses municípios. 

Como costuma ocorrer, 84,14% dos beneficiários são mulheres responsáveis pelas famílias, um total de 15,7 milhões. Também predominam pessoas de cor preta/parda, somando 35,8 milhões. 

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em março: R$ 751,82. Amazonas (R$ 740,51), Acre (R$ 728,59), Amapá (R$ 726,79), Pará (R$ 705,93) e Maranhão (R$ 702,44) completam a lista das seis maiores médias.

 

 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1189, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1189 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 186 apostas ganhadoras, (R$ 1.527,61)
  • 5 acertos - 5.065 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 48.943 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Maio - 133.387 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1189 são:

  • 12 - 02 - 23 - 19 - 28 - 01 - 07 
  • Mês da sorte: 05 - MAIO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1190

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 1190. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2985, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 105 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 34.856.052,53)
  • 5 acertos - 96 apostas ganhadoras, (R$ 34.815,62)
  • 4 acertos - 4.494 apostas ganhadoras, (R$ 1.225,92)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2985 são:

  • 32 - 60 - 21 - 08 - 06 - 41

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2990

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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