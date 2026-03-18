Bolsa Família começa a ser pago a mais de 178 mil famílias em MS; veja o calendário

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em Mato Grosso do Sul, um total de 178.775 famílias em todos os 79 municípios do Estado começam a receber o Bolsa-Família no mês de março. O investimento do Governo Federal no Estado supera os R$ 124,3 milhões.

O benefício garante um valor médio mensal de R$ 698,21 às famílias cadastradas. Os pagamentos referentes ao mês de março começam nesta quarta-feira (18) e vão até o dia 31, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS).

Fonte: Governo Federal

Além disso, o programa também garante benefícios adicionais desde sua retomada em 2023, como o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, que atende 107 mil crianças de zero a seis anos.

Com isso, cada integrante de famílias nessa faixa etária recebem um adicional de R$ 150, o que significa um investimento de R$ 14,8 milhões a mais no Estado.

Para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, o Bolsa Família assegura um valor adicional de R$ 50, repassados a 161,6 mil indivíduos dessa idade, além de 7,3 mil gestantes e 3,9 mil mulheres que amamentam no Estado. Para estes pagamentos, o repasse ao Estado supera os R$ 7,8 milhões.

O benefício também é estendido a outros grupos prioritários, sendo 2,1 mil famílias com pessoas em situação de rua, 22,2 mil com pessoas indígenas, 527 com quilombolas, 33 com crianças em situação de trabalho infantil, 549 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1,8 mil com catadores de material reciclável.

Entre os municípios, a capital Campo Grande é onde estão a maior parte dos beneficiários do Estado no mês de março, com 45,4 mil famílias atendidas. Na sequência, estão as cidades de Dourados (12.508), Corumbá (8.918), Ponta Porã (8.425) e Três Lagoas (6.914).

O valor médio do benefício pago no Estado supera o valor médio nacional e da região Centro-Oeste. Paranhos é o município sul-mato-grossense com maior valor médio do repasse, de R$ 805,96 neste mês. Em seguida, aparecem Ladário (R$ 748,85), Sete Quedas (R$ 738,95), Miranda (R$ 738,40) e Corumbá (R$ 734,78).

Nacional

Em todo o País, no mês de março, serão 18,73 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família distribuídas nos 5.570 municípios brasileiros.

O valor médio pago aos beneficiários é de R$ 683,75, vindos de um investimento de R$ 12,76 bilhões no Governo Federal neste mês.

Famílias que vivem em cidades em estado de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil recebem o benefício no primeiro dia do calendário. Essas ações estão previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos. Ao todo, 381 mil famílias se encontram nesses municípios.

Como costuma ocorrer, 84,14% dos beneficiários são mulheres responsáveis pelas famílias, um total de 15,7 milhões. Também predominam pessoas de cor preta/parda, somando 35,8 milhões.

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em março: R$ 751,82. Amazonas (R$ 740,51), Acre (R$ 728,59), Amapá (R$ 726,79), Pará (R$ 705,93) e Maranhão (R$ 702,44) completam a lista das seis maiores médias.