Botijão de gás vai ficar até R$ 7,50 mais caro em MS a partir do dia 1º

Padronização do ICMS impactará nos preços já na próxima semana

O diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS), Edson Lazarotto, destacou que o diesel deve baratear cerca de 12 centavos no Estado. A redução se ampara em um reajuste anunciado pela petrolífera em 9.9% cento já a partir deste sábado (29). "A Petrobras lança essa queda às vésperas da mudança do ICMS fixo para todos os estados na ordem de 94 centavos por litro, que no nosso estado impactará em uma redução em média em torno de 10 a 12 centavos por litro", destacou. A atualização provocará a queda nas bombas de combustível do Estado. Com preço médio de 5,76, o diesel comum deve cair para R$ 5,64 ao passo que o diesel S10 a queda será de R$ 5,75.

O novo valor de venda do produto pela estatal, de R$ 3,46 por litro, passa a vigorar neste sábado (29).

Esta é a terceira redução no preço do combustível desde a posse do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O movimento alivia a pressão sobre as bombas com a mudança do modelo de cobrança do ICMS sobre o combustível no início de maio.

Cabe destacar que o repasse às bombas depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras, mas a Petrobras estima que sua parcela no preço final cairá de R$ 3,45 para R$ 3,05 por litro. O restante é composto por impostos e 12% de biodiesel.

Segundo a Petrobras, a queda "tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino".

O movimento era esperado pelo mercado, já que a empresa vinha praticando preços acima da cotação internacional há cerca de duas semanas.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço médio do diesel nas refinarias brasileiras estava, na abertura do mercado desta sexta (28), R$ 0,53 por litro acima da paridade de importação, conceito que simula quanto custa importar o combustível.

O preço do diesel nos postos brasileiros vem caindo há 11 semanas seguidas, como reflexo dos dois cortes promovidos nas refinarias da estatal e da queda do preço do biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos.

Na semana passada, segundo a ANP, o litro de diesel S-10 era vendido no país, em média, por R$ 5,79, o menor valor desde janeiro de 2022, em valores corrigidos pelo IPCA.

No dia 1º de maio, porém, entra em vigor a novo modelo do ICMS sobre o combustível, que passa a ser cobrado em reais por litro, apenas do produtor e com alíquota única em todo o país.

Com Folhapress

