Bracell dá prioridade à produção de celulose mais cara em Batagussu

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ao receber a garantia de que receberá uma série de incentivos ficais do Governo do Estado, nesta terça-feira (6), a empresa indonésia Brascell confirmou que dará prioridade à produção de celulose solúvel na fábrica que promete construir em Bataguassu.

As outras quatro indústrias do Estado (três delas já em funcionamento) produzem somente a chamada cesulose kraft, destinado à produção de papéis, papelão e outros produtos.

A celulose solúvel é utilizada principalmente na fabricação de fibras como viscose, modal e lyocell. Diferente da celulose tradicional, seu processo de produção exige maior pureza e controle técnico, resultando em um insumo de elevado valor comercial que tem conquistado cada vez mais espaço na indústria têxtil como um tecido sustentável, segundo informou a assessoria do Governo do Estado.

“Esse tipo de celulose abre portas para cadeias produtivas mais sofisticadas e para exportações com maior valor agregado. É um passo fundamental para a diversificação da nossa base industrial”, segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jaime Verruck.

Conforme o estudo de impacto ambiental da Bracell, o projeto, que será construído às margens da BR-267, a nove quilômetros da área urbana de Bataguassu, vai exigir investimentos de R$ 16 bilhões.

O projeto da Bracell contempla duas possibilidades operacionais: a produção de celulose kraft, voltada ao mercado de papel e embalagens, com capacidade de até 2,8 milhões de toneladas por ano, ou uma configuração mista, que combinará a produção de celulose kraft e celulose solúvel. Em São Paulo a Bracell já produz a celulose solúvel.

Essa última será uma inovação estratégica para o setor industrial sul-mato-grossense, com potencial de abrir novos mercados e atrair investimentos de alto valor agregado.

O presidente da Bracell, Praveen Singhavi, ressaltou a importância do projeto em Mato Grosso do Sul para a companhia e fez questão de “agradecer ao Governador e sua equipe pela concessão de benefícios fiscais para o projeto da Bracell no estado do Mato Grosso do Sul. Este é um marco muito importante para nós”, afirmou.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, “Mato Grosso do Sul tem grandes desafios em infraestrutura, mas também temos feitos grandes avanços em saúde, logística, sustentabilidade, energia, educação, e bilhões previstos em infraestrutura para todo Estado, especialmente na Costa Leste do estado”, afirmou

“Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais protagonistas do setor florestal no Brasil. Somos o segundo maior produtor de madeira em tora para papel e celulose e responsável por 24% da produção nacional de celulose”, lembrou Jaime Verruck durante o evento no Parque dos Poderes..

Segundo ele, esse protagonismo, que justifica o título de “Vale da Celulose”, é resultado da expansão das áreas de eucalipto, da crescente base industrial, com 30 indústrias e mais de 7 mil trabalhadores, além de uma política pública comprometida com o desenvolvimento sustentável.

“Desde 2015, já foram atraídos R$ 125 bilhões em investimentos, R$ 65 bilhões só na atual gestão, o que mostra o impacto positivo do setor na economia do Estado, que hoje responde por 17,8% do PIB industrial e gera mais de 26 mil empregos diretos e indiretos”, afirmou o secretário.

(Com assessoria)