Brechós movimentam R$ 1 milhão na economia de MS

Desapega Campo Grande, evento mensal que reúne dezenas de brechós, gerou R$ 1 milhão ao longo de suas 20 edições, entre 2024 e 2025, na Capital.
Ao todo, 800 famílias (proprietárias dos brechós/expositoras) foram beneficiadas e 200 mil itens foram vendidos.
A realização é do Coletivo Brechós. O evento é famoso na cidade e querido pelos campo-grandenses, que buscam por roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso.
O valor gerado é integralmente destinado aos expositores, pois o Coletivo não retém porcentagem sobre as vendas.
Confira os números detalhados:
- R$ 1 milhão: valor real gerado em vendas diretas pelos expositores ao longo da história do evento
- 800 famílias: número estimado de pequenos empreendedores e desapegos pessoais que geraram renda através do projeto
- 200 mil itens: roupas, calçados e acessórios que ganharam novos lares, evitando o descarte incorreto e lotação de aterros sanitários
De acordo com a coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, o faturamento é integral de quem expõe, das famílias e dos proprietários dos brechós.
“Nós montamos o palco, mas o show — e o lucro — é 100% de quem expõe. É fundamental esclarecer: esse 1 milhão de reais não passa pelo Coletivo. Esse valor é a soma das vendas diretas realizadas por cada expositor, fruto exclusivo do trabalho deles. Para nós, esse número simboliza autonomia: são contas pagas, material escolar comprado e comida na mesa de centenas de famílias. A organização apenas cria o ambiente propício; o mérito da conquista financeira é inteiramente de quem está lá vendendo”, explicou.
ÚLTIMO DO ANO - 20ª EDIÇÃO
'Desapega Campo Grande' ocorre neste sábado (13), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Jornalista Valdir Lago, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.
O evento reunirá mais de 60 brechós em um só lugar. São mais de 15 mil itens à venda, como:
-
Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros
-
Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira
-
Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc
-
Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc
-
Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros