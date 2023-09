Caixa: Renegociações no Desenrola chegam a R$ 2,5 bi

Pesquisa IBGE

Foram produzidas 18,9 milhões de dúzias de ovos de galinha no estado, no segundo trimestre

A produção de ovos em Mato Grosso do Sul cresceu 3,6% neste segundo semestre de 2023. Foram produzidas 18,9 milhões de dúzias de ovos de galinha no estado. Os dados são do levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (6).

Esse número representa aumento se comparado ao mesmo período de 2022 em que 18,3 milhões de dúzias foram produzidas. Já se comparado ao 1º trimestre deste ano, houve uma queda de 3,3%, já que haviam sido coletadas 19,6 milhões de dúzias de ovos.

Ao longo do 2º trimestre de 2023, a maior produção foi observada no mês de maio com 6,6 milhões de dúzias, enquanto abril apresentou a menor produção com 6 milhões de dúzias.

Por outro lado, com 43,5 milhões de frangos abatidos, o estado apresentou uma queda de 4,4%, neste 2º trimestre de 2023 se comparado ao mesmo período de 2022. Desde o começo do ano, a maior produção foi observada no mês de maio com 14,8 milhões de dúzias, enquanto abril apresentou o menor 13,9 milhões de dúzias.

A nível nacional

No Brasil, a produção de ovos de galinha foi de 1,05 bilhão de dúzias. Essa quantidade é 2,9% maior que a do mesmo trimestre de 2022. O acréscimo de 29,03 milhões de dúzias frente ao 2º trimestre de 2022, foi resultado de aumentos em 20 das 26 UFs com granjas enquadradas no universo da pesquisa.

Quanto às aves, foram abatidas 1,56 bilhão de cabeças de frangos, representando aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2022. O abate de 70,03 milhões de cabeças de frangos a mais, em relação ao segundo trimestre de 2022, foi determinado pelo aumento em 17 das 25 unidades da federação que participaram da pesquisa.

Em contrapartida, ocorreram quedas em: Mato Grosso do Sul com -2,01 milhões de cabeças e na Bahia com -1,47 milhões de cabeças. O Paraná lidera o abate de frangos, já Mato Grosso do Sul ocupa a 8ª posição, com participação nacional de 2,8%.