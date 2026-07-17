Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Caixa transfere para domingo os sorteios de sábado da Mega-Sena e outras loterias

Alteração vale para os concursos regulares da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal

Alison Silva

Alison Silva

17/07/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (17) uma mudança no calendário das principais loterias do país. A partir do próximo dia 19, os concursos que tradicionalmente eram realizados aos sábados passarão a ser sorteados aos domingos, sempre às 11h, hora de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A alteração vale para os concursos regulares da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal. Segundo a Caixa Loterias, a mudança passa a valer já neste fim de semana e não altera as regras das modalidades.

Apesar da mudança na data dos sorteios, os apostadores poderão registrar jogos individuais até as 21h (MS) de sábado. Já os bolões realizados pelos canais digitais da instituição poderão ser adquiridos até 15 minutos antes do horário do sorteio.

A Caixa informou que permanecem inalterados o formato das apostas, os valores cobrados, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação. Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As chances de conquistar o prêmio principal variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas e o tipo de aposta.

Na Mega-Sena, uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, oferece probabilidade de 1 em 50.063.860 de acertar as seis dezenas.

Já a aposta máxima, com 20 dezenas, que custa R$ 232.560, reduz a probabilidade para 1 em 1.292, conforme dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/07/2026 08h22

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7067 da Quina na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 123 apostas ganhadoras, (R$ 3.381,31)
  • 3 acertos - 6.706 apostas ganhadoras, (R$ 59,06)
  • 2 acertos - 119.128 apostas ganhadoras, (R$ 3,32)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7037 são:

  •    25 - 05 - 55 - 08 - 18 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7038

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7038. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/07/2026 08h20

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3737 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 1.371.194,90
  • 14 acertos - 796 apostas ganhadoras, R$ 1.343,82
  • 13 acertos - 24274 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 265231 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 1320040 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o reesultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3737 são:

  •  03 - 15 - 13 - 22 - 05 - 08 - 11 - 09 - 14 - 02 - 25 - 23 - 17 - 12 - 06 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3737, quinta-feira (16/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3737, quinta-feira (16/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7067, quinta-feira (16/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7067, quinta-feira (16/07)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7066, quarta-feira (15/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7066, quarta-feira (15/07)

4

Esquema de corrupção criado em MS pode ter alcançado mais quatro estados
Operação Gutenberg

/ 1 dia

Esquema de corrupção criado em MS pode ter alcançado mais quatro estados

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7066, quarta-feira (15/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7066, quarta-feira (15/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 1 dia

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 2 dias

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 1 semana

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 09/07/2026

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica