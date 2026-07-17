Caixa transfere para domingo os sorteios de sábado da Mega-Sena e outras loterias

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (17) uma mudança no calendário das principais loterias do país. A partir do próximo dia 19, os concursos que tradicionalmente eram realizados aos sábados passarão a ser sorteados aos domingos, sempre às 11h, hora de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A alteração vale para os concursos regulares da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal. Segundo a Caixa Loterias, a mudança passa a valer já neste fim de semana e não altera as regras das modalidades.
Apesar da mudança na data dos sorteios, os apostadores poderão registrar jogos individuais até as 21h (MS) de sábado. Já os bolões realizados pelos canais digitais da instituição poderão ser adquiridos até 15 minutos antes do horário do sorteio.
A Caixa informou que permanecem inalterados o formato das apostas, os valores cobrados, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação. Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
As chances de conquistar o prêmio principal variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas e o tipo de aposta.
Na Mega-Sena, uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, oferece probabilidade de 1 em 50.063.860 de acertar as seis dezenas.
Já a aposta máxima, com 20 dezenas, que custa R$ 232.560, reduz a probabilidade para 1 em 1.292, conforme dados divulgados pela Caixa Econômica Federal.