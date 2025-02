Campo Grande segue com inflação estável 'perto da casa do zero'

Queda no setor de "habitação" é graças ao do subitem energia elétrica residencial, que em Campo Grande caiu 11,36% em janeiro - Marcelo Victor/Correio do Estado

Nesta terça-feira (11) foram publicados os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que a inflação em Campo Grande permaneceu estável, perto da casa de zero.

Segundo divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional no primeiro mês deste ano fechou em 0,16%, exato 0,36 ponto porcentual (p.p.) abaixo da taxa de dezembro (0,52%), sendo esse o menor IPCA de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994.

Raio-X local

Importante destacar que, entre as Capitais, a Cidade Morena entrou na pesquisa a partir de 2014 e, portanto, os últimos 10 anos, os IPCAs de janeiro para Campo Grande foram e nacional foram de:

2014| CG: 0,41 / BR: 0,55 ;

/ BR: ; 2015| CG: 1,08 / BR: 1,24 ;

/ BR: ; 2016| CG: 1,38 / BR: 1,27 ;

/ BR: ; 2017| CG: 0,56 / BR: 0,38 ;

/ BR: ; 2018| CG: 0,10 / BR: 0,29 ;

/ BR: ; 2019| CG: 0,20 / BR: 0,32 ;

/ BR: ; 2020| CG: 0,13 / BR: 0,21 ;

/ BR: ; 2021| CG: 0,53 / BR: 0,25 ;

/ BR: ; 2022| CG: 0,62 / BR: 0,54 ;

/ BR: ; 2023| CG: 0,60 / BR: 0,53 ;

/ BR: ; 2024| CG: 0,48 / BR: 0,42.

Conforme análise do Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra), dos dados sobre Campo Grande, o único grupo de produtos e serviços que apresentou recuo na variação mensal foi Habitação (-2,60).

A nível nacional, o grupo (com as seguintes variações e impactos em janeiro -3,08% e -0,46 p.p.) foi impactado negativamente pela energia elétrica residencial (-0,55 p.p.), devido à incorporação do Bônus Itaipu.

Nesse mesmo grupo da habitação, a alta da taxa de água e esgoto (0,97%) foi influenciada também pelo reajuste de 5,59%, que data de 03 de janeiro, em Campo Grande.

Entretanto, a queda se dá graças ao do subitem energia elétrica residencial, que em Campo Grande caiu 11,36% em janeiro, já sendo a terceira queda consecutiva, segundo o gerente do IPCA, Fernando Gonçalvez.

Abaixo você confere a variação mensal, acumulado detalhando o índice geral bem como os respectivos pesos dos grupos de produtos e serviços.

IPCA

Desde 1980 o IBGE faz o cálculo do IPCA, levando em conta o famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, sendo a última amostra coletada entre 28 de dezembro e 29 de janeiro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de novembro a 27 de dezembro de 2024 (base).

Em análise regional, a maior variação no índice foi registrada em Aracaju (0,59%), forçada pela alta das passagens aéreas (13,65%); enquanto a deflação mais impactante foi em Rio Branco (-0,34%), por conta do recuo da energia elétrica residencial (-16,60%).

Se lançado olhar para o grupo de Transportes (1,30%), as tarifas dos transportes urbanos (3,84) reajustadas pelas capitais tiveram sua pressão no índice, apesar do aumento dos preços de passagens aéreas (10,42%) serem ainda mais impactantes nesse setor.

Em cada localidade, os seguintes reajustes foram responsáveis pela interferência no índice:

Belo Horizonte (8,38%): reajuste de 9,52% a partir de 1º de janeiro; Rio de Janeiro (6,98%): reajuste de 9,30% a partir de 5 de janeiro; Salvador (6,00%): reajuste de 7,69% a partir de 4 de janeiro; São Paulo (5,22%): reajuste de 13,64% a partir de 06 de janeiro, contemplando, também, as gratuidades concedidas nos feriados de Ano Novo (01/01) e do aniversário da cidade (25/01); Recife (3,66%): reajuste de 4,87% a partir de 5 de janeiro; Vitória (2,39%): reajuste de 4,38% a partir de 12 de janeiro;

Já na Capital de Mato Grosso do Sul, esse setor foi impactado por uma passagem R$ 0,20 mais cara, a partir de 24 de janeiro, como acompanhou o Correio do Estado, que representa um reajuste de 4,21%, o responsável local por influenciar o grupo.

