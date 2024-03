Caravana da Sudeco espera ofertar crédito a seis mil microempreendedores

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) lançou a 2ª Edição da Caravana da Sudeco em Mato Grosso do Sul.

A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), no Mercado Municipal de Campo Grande, localizado na rua 7 de setembro, número 65, Centro, em Campo Grande.

A expectativa é realizar seis mil atendimentos/negociações, em quatro dias de evento, em Campo Grande e Dourados.

O evento ocorre nos dias 20 e 21 de março em Campo Grande (Mercado Municipal) e nos dias 25 e 25 de março em Dourados (Novo Parque Alvorada).

Os participantes terão acesso a orientações sobre diferentes fundos de financiamento, oficinas sobre convênios, palestras do Sebrae e atendimento ao público. Os interessados em participar do evento podem fazer a inscrição neste site .

O objetivo é facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas às linhas de crédito da autarquia, garantindo desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste.

As linhas de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste são FCO Mulher Empreendedora, FCO Irrigação e o FCO Leite.

As instituições financeiras presentes no local, para negociação, são Sicredi, Sicoob, Cresol, Banco do Brasil e BRDE.

Com o suporte financeiro, microempreendedores podem investir, impulsionar e alavancar seu negócio.

A novidade para este ano é o lançamento do Fundo de Apoio ao Microempreendedor (FAMPE), convênio entre Sudeco e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que é o fundo garantidor da operação.

De acordo com a superintendente da Sudeco, Rose Modesto, deixar escritórios vir para caravanas na rua aproxima a população das instituições financeiras.

“Quando a gente sai de dentro do prédio, dentro do ar-condicionado e vem pra cá, é mais fácil o acesso pra todo mundo, a informação chega melhor. Através da Caravana, facilitamos o acesso a fundos de financiamento com juros diferenciados e prazos estendidos. Queremos que todas as pessoas tenham a chance de crescer, ampliar seus negócios e investimentos, gerando renda e criando mais oportunidades para a população da nossa região. Um dos maiores problemas que a pequena empresa e o pequeno comerciante tem, o cara que tem uma lojinha de R$1,99, um salão de beleza, um restaurante, é a garantia real que o banco exige. Quando a gente arruma um fundo para garantir essas operações, esse dinheiro realmente pode chegar na mão de quem mais precisa”, disse.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), um dos motivos do crescimento e desenvolvimento econômico do Estado é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

"Foi publicado recentemente o Mato Grosso do Sul é um estado que cresceu 6,6%, sendo que a média brasileira é 2,9% e isso tem muito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. MS alcançou a condição econômica sem dúvida nenhuma com a participação extremamente importante do fomento das linhas de crédito que ao longo dos anos foram aumentadas e permitiram que micros, pequenos, médios e grandes empresas viessem para o Mato Grosso do Sul", explicou o chefe do executivo estadual.

O evento contou com a participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); superintendente da Sudeco, Rose Modesto; ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; representantes das instituições financeiras e diversasorganizações de empresários e comerciantes locais, como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG),Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

(Assomasul) e Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande.

Confira a programação:

CAMPO GRANDE

20/03

09h - Credenciamento

09h a 12h - Abertura com Ministro do MIDR

14h - Palestra: FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio. (Sebrae)

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

16h - Oficina da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o Programa – SIDAGRO

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

19h - Caravana Itinerante



21/03

09h30 - FCO e Carta Consulta

10h30 - Palestra Fungetur ( Cressol )

14h às 17h10 - Workshop sobre convênios ( Formato: Virtual pelo Teams):

14h Abertura do evento dentro da Caravana da Sudeco



14:20h Inserção de Proposta no Transferegov.br e Formalização de Convênio Palestrante: Lisenir Ferreira Gomes – Coordenadora de Formalização



14:50h Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios que tenham como objeto obras e serviços de engenharia Palestrante: Stenio Rodrigues Barboza - Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Regional



16h Acompanhamento da Execução dos Convênios que tenham como objeto aquisição de equipamentos

Palestrante: Manoel Mescia Costa – Chefe da Divisão e Acompanhamento de Execução

DOURADOS

25/03

10h - Abertura

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

16h Oficina da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, o Programa – SIDAGRO

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

26/03

10h - Oficina do FCO e Carta Consulta

11h - Palestra Fungetur ( Cressol )

14h - Palestra: FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio. (Sebrae)

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos