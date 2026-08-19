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China se consolida como maior parceiro comercial do agro de MS

Em julho, mês em que os Estados Unidos aplicaram tarifaço ao Brasil, MS exportou US$ 1,3 bilhão, quase metade disso para a China

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/08/2026 - 05h00
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O tarifaço norte-americano de 25% a muitos produtos exportados pelo Brasil não prejudicou Mato Grosso do Sul no mês passado. Pelo contrário, em julho, o Estado teve recorde de exportações, vendendo US$ 1,3 bilhão em produtos para outros países, com destaque para a China, que reforçou ainda mais sua parceria com o agro e com a indústria de MS. 

No mês de julho, a China comprou nada menos que 42,9% dos produtos de Mato Grosso do Sul exportados para outros países, aumentando sua participação nas exportações locais em dois pontos porcentuais. Em termos financeiros, o gigante asiático comprou nada menos que US$ 542,8 milhões em produtos sul-mato-grossenses, US$ 10,7 milhões a mais do que no mês anterior. 

O valor de US$ 1,3 bilhão, vendido por Mato Grosso do Sul em julho, foi o recorde para um único mês em toda a história do Estado. Os valores ultrapassaram os dois melhores meses até então para as exportações locais: maio de 2023, quando o Estado vendeu US$ 1,2 bilhão, e junho deste ano, quando o volume comercializado também foi de US$ 1,2 bilhão. 

Os Estados Unidos, que impuseram ao Brasil tarifaço que passou a ter vigência no mês passado, foram o segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, destino de 6,6% das exportações locais, equivalente a US$ 83 milhões. Aliás, no mês do tarifaço, o país governado por Donald Trump elevou as compras de Mato Grosso do Sul em US$ 83 milhões.

A explicação para este aumento está nas compras de celulose, item que os norte-americanos costumam importar de fábricas brasileiras localizadas no estado do Maranhão. A carne bovina, outro item muito comprado pelos EUA, assim como a celulose, estão livres do tarifaço de Donald Trump. 

Os outros grandes parceiros de MS no mês passado, nesta ordem, foram Países Baixos (Holanda), que comprou US$ 61,8 milhões do Estado (4,9% das exportações); Itália, que comprou US$ 56,4 milhões (4,9% das exportações) e – surpreendentemente – a Índia, país que comprou US$ 40,1 milhões do Estado. 

Itália e Holanda compraram muita celulose de Mato Grosso do Sul, e a Índia, gorduras vegetais. A China, por sua vez, compra de tudo do Estado, sobretudo produtos do agronegócio, como soja e carne bovina, além da celulose, produto industrializado, mas cuja fonte primária são as florestas plantadas. 

Detalhamento

A China reafirmou sua posição como o parceiro comercial mais importante para o Estado, liderando com folga as importações em três frentes principais. No mês de julho, o gigante asiático adquiriu US$ 261,3 milhões em soja, além de investir US$ 193,5 milhões na compra de celulose sul-mato-grossense.

O país também foi o principal destino da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, totalizando
US$ 74,5 milhões, o que demonstra a dependência mútua e a relevância da produção estadual para a segurança alimentar e industrial chinesa.

Para além do mercado chinês, o Estado demonstrou uma importante diversificação de destinos e produtos em sua pauta exportadora. A Itália destacou-se como o segundo maior comprador de celulose, com transações que somaram US$ 46,8 milhões. 

Outro destaque relevante foi a Índia, que se consolidou como um destino primordial para gorduras e óleos vegetais, gerando uma receita de US$ 33,8 milhões, evidenciando que os subprodutos do processamento agrícola também têm alto valor agregado e mercados cativos no exterior.

Os dados revelam a capilaridade da produção de Mato Grosso do Sul, que alcança mercados distantes com produtos variados. Bangladesh (US$ 27 milhões) e Vietnã (US$ 23 milhões) tornaram-se destinos importantes para produtos como a soja. 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2430, terça-feira (18/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/08/2026 20h13

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2430 da Timemania na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2430 são:

  •  35 - 64 - 50 - 48 - 34 - 38 - 21 
  • Time do Coração: 16 - Barra (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2431

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2431. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7095, terça-feira (18/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/08/2026 20h08

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7095 da Quina na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7095 são:

  • 06 - 17 - 19 - 39 - 72 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7096

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7096. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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