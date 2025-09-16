Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades de MS ficam fora do top 10 no ranking de sustentabilidade fiscal

Campo Grande ocupa o 235º lugar; Ponta Porã é a cidade sul-mato-grossense mais bem colocada, no 32º lugar

da redação

da redação

16/09/2025 - 18h16
Nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul figura no top 10 das cidades com os melhores indicadores de sustentabilidade fiscal. O município mais bem colocado do Estado é Ponta Porã, na 32ª colocação, enquanto Campo Grande está na 235ª posição.

Dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pela organização suprapartidária Centro de Liderança Pública (CLP), sendo o deste ano divulgado no mês passado.

A classificação no ranking leva em conta pontos distribuídos entre indicadores relacionados a 13 pilares: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

O pilar de sustentabilidade fiscal avalia indicadores como dependência fiscal, taxa de investimento, despesa com pessoal e endividamento, revelando os desafios para assegurar sustentabilidade fiscal e apoiar o desenvolvimento a longo prazo.

Considerando apenas o Centro-Oeste, as cidades de Mato Grosso do Sul que mais se destacaram foram Ponta Porã, na quarta posição regional, seguida por Campo Grande (18ª), Três Lagoas (23ª), Dourados (27ª) e Corumbá (28ª).

Competitividade

Considerando todos os pilares, dentre os municípios do Estado, apenas Campo Grande figura entre as 100 mais competitivas no Brasil, ocupando a 71ª posição.

Isto representa um avanço de 15 posições em relação ao ano passado, quando a Capital ocupava o 86º lugar.

Campo Grande avançou em seis dos 13 pilares, com destaque para inovação e dinamismo econômico (+45, na 33ª), qualidade da saúde (+43, na 122ª) e inserção econômica (+41, na 184ª).

A melhor performance da cidade foi nos pilares de funcionamento da máquina pública (-11, na 13ª) e Capital humano (+10, na 45ª).

Com relação ao funcionamento da máquina pública, o resultado foi impulsionado pelos indicadores de desempenho em custo da função administrativa e tempo para abertura de empresas.

O levantamento apresenta os resultados detalhados dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes.

Entre os estados, Mato Grosso do Sul ficou em 9º lugar, posição que ocupa desde 2023. 

Ranking

O ranking anual é feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria e a startup Seall.

O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado com o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos estaduais e é uma ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências.

Conforme destacado na própria pesquisa, o ranking promove a competição saudável e faz com que Estados e Municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente.

Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, afirma que tomar decisões com base em dados e evidências é essencial para tornar o setor público mais eficiente. 

"O Ranking é uma ferramenta estratégica nesse processo, pois orienta a formulação de políticas públicas a partir de diagnósticos precisos, indicadores consolidados e análise de desempenho. Com ele, o poder público avança para decisões cada vez mais embasadas em informações concretas e menos em opiniões”, avalia.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1116, terça-feira (16/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/09/2025 19h12

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1116 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1116 são:

  • 22 - 01 - 21 - 04 - 11 - 19 - 25
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1117

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1117. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6828, terça-feira (16/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/09/2025 19h10

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6828 da Quina na noite desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6828 são:

  • 54 - 62 - 77 - 53 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6829

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6829. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

