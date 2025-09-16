Cidades de MS ficam fora do top 10 no ranking de sustentabilidade fiscal - Foto: Divulgação

Nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul figura no top 10 das cidades com os melhores indicadores de sustentabilidade fiscal. O município mais bem colocado do Estado é Ponta Porã, na 32ª colocação, enquanto Campo Grande está na 235ª posição.

Dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pela organização suprapartidária Centro de Liderança Pública (CLP), sendo o deste ano divulgado no mês passado.

A classificação no ranking leva em conta pontos distribuídos entre indicadores relacionados a 13 pilares: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

O pilar de sustentabilidade fiscal avalia indicadores como dependência fiscal, taxa de investimento, despesa com pessoal e endividamento, revelando os desafios para assegurar sustentabilidade fiscal e apoiar o desenvolvimento a longo prazo.

Considerando apenas o Centro-Oeste, as cidades de Mato Grosso do Sul que mais se destacaram foram Ponta Porã, na quarta posição regional, seguida por Campo Grande (18ª), Três Lagoas (23ª), Dourados (27ª) e Corumbá (28ª).

Competitividade

Considerando todos os pilares, dentre os municípios do Estado, apenas Campo Grande figura entre as 100 mais competitivas no Brasil, ocupando a 71ª posição.

Isto representa um avanço de 15 posições em relação ao ano passado, quando a Capital ocupava o 86º lugar.

Campo Grande avançou em seis dos 13 pilares, com destaque para inovação e dinamismo econômico (+45, na 33ª), qualidade da saúde (+43, na 122ª) e inserção econômica (+41, na 184ª).

A melhor performance da cidade foi nos pilares de funcionamento da máquina pública (-11, na 13ª) e Capital humano (+10, na 45ª).

Com relação ao funcionamento da máquina pública, o resultado foi impulsionado pelos indicadores de desempenho em custo da função administrativa e tempo para abertura de empresas.

O levantamento apresenta os resultados detalhados dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes.

Entre os estados, Mato Grosso do Sul ficou em 9º lugar, posição que ocupa desde 2023.

Ranking

O ranking anual é feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria e a startup Seall.

O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado com o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos estaduais e é uma ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências.

Conforme destacado na própria pesquisa, o ranking promove a competição saudável e faz com que Estados e Municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente.

Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, afirma que tomar decisões com base em dados e evidências é essencial para tornar o setor público mais eficiente.