Colheita da soja em MS ultrapassa 50% e área sob risco supera 2 milhões de hectares

A colheita da soja em Mato Grosso do Sul fechou o mês de fevereiro com 2,273 milhões de hectares, conforme estimativa do Projeto Siga-MS (Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio), divulgada nesta quinta-feira, 06, pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de MS). Isto equivale a 50,5% da área plantada.

A região sul está com a colheita mais avançada, com média de 57,1%, enquanto a região centro está com 44,4% e a região norte com 32,6% de média.

Entretanto, com base na avaliação semanal, cerca de 2,126 milhões de hectares estão afetados pela estiagem, representando 47% da área total. As lavouras mais atingidas são exatamente aquelas implantadas entre setembro e meados de outubro.

Entre dezembro e janeiro, houve uma redução drástica nas precipitações, especialmente em janeiro, um mês crucial para a cultura da soja no estado, pois geralmente concentra o período de enchimento de grãos. Nesta safra, até 31 de janeiro, 57% das lavouras estavam na fase de enchimento de grãos.

Segundo fatores observados pelo Siga-MS, nos últimos sete dias, o Estado registrou precipitações em todo o território, com acumulados variando entre zero e 55 milímetros.

"As chuvas têm ocorrido de forma esparsa, com algumas áreas recebendo chuvas fortes, enquanto outras permanecem com precipitações leves", descreve o documento divulgado pela Aprosoja-MS. No entanto, isso tem permitido que as lavouras em boas e regulares condições finalizem seu ciclo.

CONDIÇÕES DAS LAVOURAS

As regiões sudeste, centro, sudoeste, sul-fronteira e sul apresentam condições abaixo do potencial das demais regiões. Nestas áreas, pode-se encontrar lavouras com até 60% em condições ruins. As condições regulares variam entre 18,6% e 40,7%, e as boas condições estão entre 19,5% e 52,2%.

De acordo com o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, a porcentagem de colheita está acima da média dos últimos cinco anos.

"O ciclo 2023/2024 permitiu uma colheita antecipada devido à estiagem e às altas temperaturas, que afetaram a cultura da soja, resultando em um fechamento de ciclo mais precoce".

Mato Grosso do Sul está no pico da colheita, que ocorre entre 14 de fevereiro e 14 de março. Nesse período, espera-se colher aproximadamente 79% da área plantada estimada em 4,501 milhões de hectares.