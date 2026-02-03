Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Com a Rota Bioceânica, MS passa de estado periférico a elo internacional

Consolidação da obra vai reposicionar Mato Grosso do Sul no mapa econômico continental, aponta diplomata

Súzan Benites

Súzan Benites

03/02/2026 - 08h20
Por décadas, Mato Grosso do Sul foi percebido, do ponto de vista econômico e logístico, como uma área de passagem periférica dentro do território brasileiro, distante dos grandes centros consumidores e das principais rotas internacionais de comércio.

Esse enquadramento histórico começa a ser redesenhado com a consolidação da Rota Bioceânica, corredor internacional que liga o Brasil aos portos do Chile, atravessando Paraguai e Argentina, e que transforma o Estado em elo estratégico da integração continental.

Ao conectar o Centro-Oeste brasileiro ao Oceano Pacífico, o corredor amplia a competitividade das exportações, reduz custos de transporte e insere Mato Grosso do Sul em uma nova lógica de circulação de mercadorias, serviços e pessoas.

Mesmo antes da inauguração oficial, os impactos já são perceptíveis. Em entrevista ao Correio do Estado, o diplomata João Carlos Parkinson, do Ministério das Relações Exteriores, afirma que o corredor já influencia a construção de um novo modelo de desenvolvimento regional no Estado. Segundo ele, trata-se de um movimento inédito na história sul-mato-grossense.

“Pela primeira vez, um presidente de país vizinho, no caso o Paraguai, realizou visita oficial a Campo Grande para manter contatos oficiais com o governador. Como previsto, com o corredor, fortaleceu-se a integração física, comercial, econômica e cultural com os países vizinhos”, afirmou Parkinson.

Na avaliação do diplomata, esse processo marca um ponto de inflexão, “o Estado se internacionalizou”.

INTEGRAÇÃO

Para Parkinson, a integração promovida pela rota não se restringe ao âmbito do governo estadual. O diplomata destaca que os municípios também passaram a se reconhecer como parte de um processo irreversível de integração sul-americana.

“As autoridades do Estado entenderam que estão integradas ao continente de maneira irreversível e que é natural que se fortaleçam as relações inter-regionais”, afirmou.

Esse processo de internacionalização, segundo ele, tende a ganhar contornos cada vez mais definidos, incorporando não apenas o aparato governamental, mas também o setor produtivo local.

O resultado esperado é a diversificação da base econômica e a ampliação das oportunidades de negócios, especialmente para pequenos e médios empreendimentos.

Um dos pontos destacados pelo diplomata é o potencial da Rota Bioceânica para beneficiar pequenas e médias empresas, historicamente mais dependentes do mercado interno e do eixo econômico Sudeste-Sul.

Para Parkinson, o corredor valoriza a localização geográfica e o conhecimento local, criando condições para que essas empresas se tornem mais atrativas para parcerias comerciais internacionais.

“Muitas pequenas e médias empresas enfrentaram dificuldades para se projetarem em nível nacional. No entanto, o corredor abriu espaço e tornou essas empresas mais interessantes para futuras parcerias comerciais”, disse.

Na avaliação do diplomata, o fortalecimento do setor privado tende a provocar uma mudança gradual na dinâmica econômica e social do Estado.

Conforme publicado pelo Correio do Estado em outubro do ano passado, a Rota Bioceânica já impactou uma nova fase de desenvolvimento para Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul passou a ser considerada hub logístico do corredor, com o interesse de grandes empresas em instalar centros de distribuição estratégicos.

A ponte da Rota Bioceânica está com quase 90% da obra concluídaA ponte da Rota Bioceânica está com quase 90% da obra concluída - Foto: Divulgação / Toninho Ruiz

Segundo apurou a reportagem, grandes players, incluindo marketplaces, estão entre os grupos que analisam a implantação de estruturas logísticas na Capital.

Esses empreendimentos funcionariam como armazéns inteligentes, preparados para atender tanto o mercado nacional quanto os fluxos internacionais que surgirão com a integração rodoviária.

A movimentação foi confirmada pelo doutor em Economia Michel Constantino, consultor da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Semades). “Há essa prospecção e estão em fase de pedido de licenças na prefeitura. Mas não tenho os nomes [dos grupos]”, informou ao Correio do Estado.

Ainda de acordo com o economista, trata-se de um movimento estratégico que antecipa os impactos da Rota Bioceânica. “E coloca Campo Grande como polo central de logística no corredor que ligará o Brasil ao Pacífico”, afirmou.

O posicionamento da Capital no coração do corredor explica a atração de investimentos. A Rota Bioceânica terá início em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, atravessando o Paraguai e a Argentina até chegar aos portos do Chile.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

ACESSO

O novo posicionamento geográfico de Mato Grosso do Sul ganha relevância adicional com o acesso facilitado ao Oceano Pacífico e, por consequência, aos mercados asiáticos.

A redução de distâncias e custos logísticos cria um ambiente mais favorável para exportações e importações, aumentando a competitividade do Estado no comércio internacional.

Parkinson ressalta que esse movimento já desperta atenção no exterior. Durante viagens internacionais do governador Eduardo Riedel à Índia, ao Japão e a Cingapura, autoridades estrangeiras demonstraram interesse em obter informações detalhadas sobre o andamento das obras do corredor e sobre as oportunidades comerciais que ele pode gerar.

“Com os ganhos de competitividade, o corredor criará novas oportunidades comerciais e atrairá novas empresas e investimentos”, avaliou o diplomata.

Segundo ele, Mato Grosso do Sul poderá tanto importar produtos com elevado conteúdo tecnológico e fertilizantes quanto ampliar as vendas externas de proteína animal e outros produtos do agronegócio, setor que segue como principal motor da economia estadual.

Apesar do potencial, a consolidação da Rota Bioceânica como vetor de desenvolvimento exige avanços institucionais. Parkinson defende que o Estado e o País criem um arcabouço legal e diplomático mais robusto para atrair investimentos estrangeiros.

Entre as medidas apontadas estão a abertura de consulados, a celebração de acordos de atração e proteção de investimentos estrangeiros e o fortalecimento da segurança jurídica.

OBRA

A ponte internacional sobre o Rio Paraguai, que ligará o Brasil ao Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, deve unir os dois países no fim de maio deste ano. No total, são 350 metros que compõe o vão central sobre o rio.

Após a ligação entre as duas metades da ponte, será iniciada a etapa final da obra, que consiste na construção e implantação de calçadas, pistas, iluminação viária e ornamental, pavimentação e sinalização. A expectativa é de que essa próxima etapa seja finalizada em agosto e, em novembro, seja totalmente concluído o acesso à ponte do lado paraguaio.

A Rota Bioceânica será um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

A construção da ponte começou oficialmente no dia 14 de janeiro de 2022 e integra um projeto que soma US$ 1,1 bilhão de investimentos do governo paraguaio, no trecho total de 580 km, entre Carmelo Peralta e Pozo Hondo.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2883, segunda-feira (02/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/02/2026 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2883 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 51.618,74)
  • 18 acertos - 118 apostas ganhadoras, (R$ 1.913,83)
  • 17 acertos - 1086 apostas ganhadoras, (R$ 207,94)
  • 16 acertos - 8671 apostas ganhadoras, (R$ 26,04)
  • 15 acertos - 22911 apostas ganhadoras, (R$ 9,85)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2883 são:

  • 33 - 73 - 77 - 47 - 76 - 89 - 53 - 40 - 81 - 28 - 61 - 13 - 05 - 63 - 43 - 21 - 03 - 71 - 35 - 16

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2884

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2884. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3603, segunda-feira (02/02): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

03/02/2026 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3603  da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 813.480,20)
  • 14 acertos - 485 apostas ganhadoras, (R$ 1.004,82)
  • 13 acertos - 12135 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 111556 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 551415 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3603 são:

  • 21 - 15 - 20 - 19 - 12 - 22 - 14 - 17 - 02 - 05 - 24 - 11 - 10 - 09 - 04

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3610

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3610. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

