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Economia

alerta no campo

Com crédito rural mais restrito, 8,2% da população rural de MS está inadimplente

No Brasil, o índice de inadimplência subiu 1 ponto percentual entre o último trimestre de 2024 e o mesmo período em 2025

Karina Varjão

Karina Varjão

01/06/2026 - 15h00
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A inadimplência entre a população rural de Mato Grosso do Sul segue a tendência nacional e apresentou aumento no último trimestre de 2025. Neste período, dados da Serasa Experian mostraram que 8,2% dessa população no Estado encerrou o último ano com dívidas atrasadas ou vencidas há mais de 180 dias. 

A mesma taxa foi observada a nível nacional, reflexo de um cenário de crédito rural mais restrito, custos elevados de produção e maior pressão sobre o fluxo de caixa dos produtores. 

Entre o 4º trimestre de 2024 e o 4º trimestre de 2025, a inadimplência rural subiu 1 ponto percentual, saltando de 7,2% para 8,2%. 

“Apesar de sinais de estabilização em alguns segmentos, a inadimplência no agronegócio segue em alta gradual, com produtores ainda enfrentando margens apertadas e fluxo de caixa pressionado, diante de custos elevados, preços voláteis e crédito mais seletivo”, afirmou Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian.

Nesse contexto, Mato Grosso do Sul aparece como nono Estado com menor inadimplência do País, ficando à frente de estados como Goiás (GO), Mato Grosso (10,8%) e Rondônia (10,9%). Em contrapartida, a região Centro-Oeste Agro, registrou índice de inadimplência de 9,6%, acima da média nacional. 

O montante em dívidas em MS no período chegou a R$ 1,2 bilhões, resultado de mais de 14,7 mil dívidas e 7,9 mil endividados. A média das dívidas no Estado ficou em R$ 85,5 mil e de R$ 158,4 mil por produtor. Em todo o Centro-Oeste Agro, a média chega a R$ 79 mil por débito e R$ 163,8 mil por produtor inadimplente. 

Na comparação entre o último trimestre de 2024 e o mesmo período do ano passado, a inadimplência nacional cresceu 27,2%. Em MS, houve redução de 13,7% no montante e aumento de 42,3% no ticket médio. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, cerca de 15,1 milhões de pessoas exerciam
algum tipo de atividade ligada à agropecuária, distribuídas em aproximadamente 5,1 milhões de
estabelecimentos rurais, sendo 10 milhões de pessoas vinculadas a 3,9 milhões de estabelecimentos
enquadrados na categoria de agricultura familiar.

A distribuição da população rural entre as regiões agrícolas, em relação ao porte do proprietário, não
é uniforme em todo o território nacional. Os pequenos proprietários, que são a maioria, têm sua maior
concentração no Nordeste Agro e Norte Agro, onde ultrapassam 80% da população.

No Nordeste Agro, por outro lado, a população de grandes proprietários não representa 1% do total. Por fim, no Centro-Oeste Agro, destaca-se a alta proporção da população rural sem informação de registro rural, superior a um quinto do total em ambas as regiões.

Em Mato Grosso do Sul, a população rural se divide da seguinte maneira:

  • Sem informação de registro rural: 14,3%
  • Pequenos proprietários: 57,2%
  • Médios proprietários: 13,8%
  • Grandes proprietários: 14,7%

Esse números no Estado correspondem a 1% da população rural do Brasil. 

Crédito mais difícil

Paralelamente ao avanço da inadimplência, a concessão de crédito rural vem perdendo força. 

As concessões de financiamentos rurais e agroindustriais para produtores pessoa física somaram R$ 179 bilhões em 2025, uma queda de 17% em relação a 2024. O recuo representa cerca de R$ 36,8 bilhões a menos liberados aos agricultores no decorrer de 2025. 

As concessões de linhas de crédito no País aceleraram em parte do ano passado, saindo de R$ 35,9 bilhões no primeiro trimestre para R$ 47,1 bilhões no segundo, com pico de R$ 54,6 bilhões no terceiro trimestre. 

No entanto, nos meses finais do ano, houve desaceleração, com recuo para R$ 41,9 bilhões no quarto trimestre. 

crime

Furto de energia em 2026 poderia abastecer 65 mil casas por um ano em MS

Energisa realizou 19.880 inspeções técnicas para desfazer as artimanhas contra a rede elétrica; 4 pessoas foram presas

31/05/2026 08h45

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Energisa MS atende cerca de 1,17 milhão de unidades consumidoras em MS

Energisa MS atende cerca de 1,17 milhão de unidades consumidoras em MS ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Dados divulgados pela Energisa apontam que 2.977 irregularidades foram identificadas, em unidades consumidoras, de janeiro a abril de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 1.400 casos são relativos à “gatos de energia” (desvio de energia) e 1.577 são modificações irregulares em medidores (adulteração do consumo real).

As irregularidades desfeitas garantiram a recuperação de 5,4 gigawatt-hora (Gwh). Isto seria suficiente para abastecer cerca de 65 mil residências, em um ano, no Estado.

Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, Sidrolândia, Anastácio e Itaquiraí são os municípios com maior número de ocorrências no Estado.

Quem arca com o prejuízo financeiro do furto de energia é a empresa e os consumidores.  “Além do prejuízo direto a empresa, todos os consumidores da área de concessão da Energisa também arcam com uma parcela do custo desta energia furtada, pois este montante de energia furtada faz parte da composição do custo do kWh, ou seja, este custo é rateado entre os consumidores no pagamento de sua fatura de energia elétrica”, informou a concessionária por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

“Os furtos e fraudes de energia impactam diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na vida dos clientes regulares, uma vez que os custos de energia decorrentes desses furtos são rateados entre todos, prejudicando diretamente quem paga suas contas em dia”, complementou Alex Leite, coordenador de Medição e Combate a Perdas da Energisa MS.

A Energisa Mato Grosso do Sul realiza eventualmente operações, com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, para combater esse tipo de crime. Até o fim do ano, a concessionária prevê a realização de outras 18 operações integradas com as forças de segurança. 

Neste ano, a Energisa realizou 19.880 inspeções técnicas, de janeiro a abril, para desfazer as artimanhas contra a rede elétrica. Durante a fiscalização, quatro pessoas foram presas.

O coordenador de combate a perdas da Energisa Mato Grosso do Sul, Alex Almeida, afirmou que operações policiais não são a única forma de combater essa irregularidades.

“Realizamos ações contínuas de combate ao furto de energia por meio de tecnologia, monitoramento da rede e inspeções técnicas em campo. Também investimos na modernização do sistema elétrico e na regularização de áreas com ligações irregulares. Em 2026, a previsão é investir cerca de R$ 16 milhões no combate às irregularidades no Estado”, explicou.

CRIME

O furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode resultar em prisão e obrigatoriedade de ressarcimento dos valores desviados.

Os criminosos são conduzidos à delegacia para registro de boletim de ocorrência e aplicação das sanções cabíveis.

A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, podendo aumentar em algumas situações qualificadas. Confira os crimes:

  • “Gato” com ligação clandestina direta na rede elétrica: se enquadra como furto de energia
  • Fraude no medidor/relógio para pagar menos: se enquadra como estelionato

A Energisa não aplica punição a quem furta energia. Conforme procedimento determinado pelo Órgão Regulador, constante na Resolução 1000 da ANEEL, a Energisa apura o montante de energia não faturado devido ao furto de energia e efetua esta recuperação através da emissão de uma fatura com o valor referente a energia furtada.

RISCO

As instalações elétricas irregulares representam grave risco à população, como:

  • Choque: ligação clandestina normalmente é feita sem isolamento adequado; contato direto com fios energizados pode causar choque elétrico grave ou morte
  • Incêndio: fios improvisados podem sobreaquecer, gerar faíscas ou curtos-circuitos; incêndios podem se propagar rapidamente, causando ferimentos e mortes
  • Queda de energia: interferência na rede elétrica pode causar quedas de energia inesperadas, afetando casas, hospitais, escolas, e sistemas de transporte; danificar eletrodomésticos e equipamentos essenciais, como geladeiras e bombas de água 

O coordenador de combate a perdas da Energisa Mato Grosso do Sul, Alex Almeida, afirmou que o furto de energia não causa só prejuízos financeiros, mas também risco de vida à sociedade.

“Essa é uma prática ilegal e extremamente prejudicial para a segurança da população e para o sistema elétrico. As ligações clandestinas aumentam os riscos de choques elétricos, incêndios e acidentes graves, além de comprometerem a qualidade do fornecimento de energia. A sobrecarga na rede pode provocar interrupções no serviço, afetando não apenas quem realiza a irregularidade, mas toda a comunidade ao redor”, explicou.

O coordenador ainda afirmou que só as equipes da concessionária estão autorizadas a fazer serviços na rede elétrica.

“Quem furta energia está lesando os demais clientes e ainda colocando em risco a própria vida e dos vizinhos. Somente as equipes da Energisa têm autorização legal, instruções técnicas e de segurança para fazer serviços e quaisquer intervenções na rede elétrica. Ou seja, adulterar o medidor ou fazer ligações diretas na rede é um crime e uma prática de alto risco à vida”, enfatiza Alex.

A participação da população é fundamental no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos canais de atendimento da Energisa, call center pelo 0800 722 7272, aplicativo Energisa On e Whatsapp da Gisa (67) 99980-0698, ou diretamente à polícia, pelo número 190.

Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/05/2026 08h30

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3013 da Mega-Sena na noite deste sábado, 30 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,3 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 33.161,69

4 acertos
2.918 apostas ganhadoras, R$ 861,70

Em MS, duas apostas acertaram 5 números (quina) e levaram R$ 33.161,69 cada.

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3013 são:

  • 21 - 14 - 02 - 34 - 44 - 22

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3014

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3014. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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