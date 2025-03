Com foco na ciência e tecnologia, DINAPEC 2025 promete reunir 3,5 mil pessoas - MARCELO VICTOR

Dinâmica Agropecuária ( DINAPEC-2025-16ª Edição ) ocorre nesta segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26), na Embrapa Gado de Corte, localizada na avenida Rádio Maia, número 830, zona rural de Campo Grande. São esperadas 3,5 mil pessoas em três dias de evento.

O lançamento do evento ocorreu em 24 de fevereiro na Bioparque Pantanal, situado nos altos da avenida Afonso Pena e a abertura acontece nesta segunda-feira (24) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A DINAPEC é uma feira tecnológica que expõe, de forma interativa, tecnologias voltadas à agricultura e pecuária no campo.

O público-alvo é agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais, empresários ligados ao agronegócio, pesquisadores, técnicos e profissionais da agropecuária, professores e estudantes de escolas técnicas rurais e universidades.

A feira será montada em uma área de 32 hectares, na sede da Embrapa, zona rural de Campo Grande, atendendo transformações e demandas do setor produtivo e proporcionando um ambiente de interação e integração com empresas, líderes e referências em inovação nos diversos setores do segmento.

A feira ocorre anualmente e é realizada desde 2006 pela Embrapa Gado de Corte.

Instituições públicas e privadas, da cadeia produtiva da carne e especialistas em pecuária de corte, se reunirão durante o evento para discutir sobre sustentabilidade, clima, mercado e políticas públicas para debater a bovinocultura de corte brasileira no contexto das mudanças climáticas.

Durante o evento, haverá exposição de tecnologias brasileiras voltadas para a sustentabilidade no campo, como:

Sistemas de produção de pecuária de baixo carbono

Sustentabilidade

Diminuição do efeito de gás carbono

Além disso, durante o evento, políticas públicas serão apresentadas, como:

Programa Precoce MS

Protocolo da Pecuária Sustentável do Pantanal

Diagnóstico das cadeias produtivas do Pantanal

Inventário estadual e mitigação de carbono da pecuária

Sistemas integrados e sistemas de produção leiteira para agricultura familiar

Panorama da resistência de acaricidas nos rebanhos de leite do MS

Resultados do programa Fertilize e do uso de fosfato natural

Certificação internacional e rastreabilidade pela Iagro

Atendimento ao produtor sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Na abertura do evento, também é realizado o Fórum Pré-COP30 – A pecuária como parte da solução, tema que aborda a Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil, no estado brasileiro onde nasceram os protocolos “Carne Carbono Neutro” e “Carne Baixo Carbono”.

Durante o Fórum Pré-COP 30, serão explanados cursos técnicos, mesas redondas e palestras sobre Carbono sob Controle, Saúde Única, Sistemas Pecuários Sustentáveis e Integração na Produção Agropecuária.

Durante o evento, também será lançado o App AndroLógico, o primeiro aplicativo de exame andrológico. Construída por equipes da Embrap Pantanal (MS) e Embrapa Gado de Corte (MS), a plataforma é gratuita e pode ser usada en dispositivos móveis e computadores.

O exame padroniza a qualidade de exames clínicos, físicos e morfológicos de machos bovinos reprodutores.

A ferramenta auxilia médicos-veterinários na seleção de reprodutores bovinos com melhor desempenho reprodutivo.

O exame andrológico é crucial para a qualidade do rebanho, uma vez que um touro infértil pode representar a perda de 25 a 50 bezerros. Inicialmente pensado para bovinos, o app pode se adequado às demais espécies, o que o torna uma contribuição singular à pecuária nacional.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou a importância e relacionou os eventos Dinapec/Fórum Pré-Cop com o Pacto Pantanal, programa que será lançado na próxima quinta-feira (27).

"Temos muito a mostrar sobre os sistemas produtivos de Mato Grosso do Sul, vinculado à uma baixa emissão de carbono, isso é muito fundamental em relação a toda essa discussão, diretamente ligada a COP. A outra agenda é relativa ao Bioma Pantanal. Nós teremos na quinta-feira o lançamento do Pacto Pantanal, que certamente vamos levar para a COP também como um case de conciliação de sistemas produtivos, a conservação do bioma e da biodiversidade", pontuou o governador.

O presidente da FAMASUL, Marcelo Bertoni, ressaltou a importância do evento para agricultores e empresários do ramo.

"Um evento grandioso onde se transfere muita tecnologia, onde a Embrapa consegue apresentar as novas tecnologias de ciência e inovação. Uma parceria extremamente importante e muito interessante para os dois lados, tanto para a Embrapa, quanto para a FAMASUL. Nós entendemos que aqui a gente consegue pegar o que a Embrapa faz e transferir para os nossos assistidos, transformando essa linguagem pouco técnica demais, às vezes, para os nossos produtores, e aí levando essa transferência de tecnologia", explicou Bertoni.

Ele ainda explicou a relação DINAPEC/Fórum Pré-COP e disse que uma Carta Pecuária será escrita sobre o que o ramo espera daqui a 30 anos.

Daqui vai sair uma carta pecuária onde nós vamos construir a várias mãos o que a pecuária faz para o Brasil, tanto para desmitificar um pouco aquela impressão de que a nossa pecuária polui, dos efeitos, dos gases carbonos. Isso foi desmitificado pela Embrapa após estudos mostrando que a nossa pecuária é benéfica para a captação de carbono. Então aqui daqui vai sair uma carta da Pré-COP, onde a gente vai apresentar o que a pecuária espera para daqui 30 anos.

A realização é da Embrapa Gado de Corte, Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar-MS).

Os apoiadores são ABCZ, ACRISSUL, ABPO, UCDB, AGUAS GUARIROBA, UNIMED, Flora Pantanal, Geneplus, Canal do Boi, Navesa, Viveiro SGO, Pantanal Tech UEMS, Escola de Economia de São Paulo/FGV, Instituto Taquari Vivo, MAPA, BNDES, UFMT, Climate Bonds Iniciative, CNA, Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, Ministério Público Federal, Associação de Olho no Material Escolar.

Autoridades presentes no evento. Foto: Marcelo Victor

Os patrocinadores são Servsal, Adisseo, Asbram, Acrimat, Novilho Precoce, Saci Soluções, Formatto, SRB, Rede ILPF, Biotick, Tourba, @TECH, Inpasa, CRMV/MS, Sebrae, SONDA INFOVIA e OMADA TP-LINK, Banco SICOOB, Timac Agro, Projeto Pronasolos, Unipasto, Marfrig e BRF.

As autoridades presentes na abertura do evento são:

Eduardo Riedel, governador de MS

Nelsinho Trad, senador de MS

Marcelo Bertoni, presidente da FAMASUL

Jaime Verruck, secretário SEMADESC

Prefeito de Nova Alvorada do Sul

Artur Falcette, da SEMADESC

Rogério Beretta, da SEMADESC

Waldemir Moka, secretário de Relações Instituições de MS em Brasília

Camila Itavo, reitora da UFMS

Laercio Carvalho, reitor da UEMS

Cláudio Mendonca, diretor do SEBRAE

Antônio do Nascimento, chefe-geral da Embrapa Gado de Corte

Selma Beltrão, diretora executiva da Embrapa Nacional

Jean Ferreira, vereador de Campo Grande pelo PT

A primeira edição da DINAPEC ocorreu em 30 de março de 2006.