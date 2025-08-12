Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com inflação em queda, Campo Grande fica com menor variação entre as capitais

Na Cidade Morena cinco dos nove grupos pesquisados registraram queda no último mês, sendo a maior variante apresentada pelo grupo "alimentação e bebidas"

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

12/08/2025 - 12h44
Com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechando em mês de julho em -0,19 ponto percentual em Campo Grande, a Cidade Morena manteve a tendência de queda e apresentou a menor variação para o período entre as capitais, conforme divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo o Instituto, o índice para o mês de julho mantêm a tendência de queda do IPCA na capital sul-mato-grossense, sendo 0,11 ponto percentual abaixo do que foi registrado no mês imediatamente anterior (-0,08% anotado em junho, como acompanhado pelo Correio do Estado). 

Vale lembrar que o índice de junho fechou o semestre do IPCA de Campo Grande em 2,75%, com a inflação nacional acumulada no ano batendo 2,99%.

Já se lançado um olhar geral da situação, o IPCA no Brasil em julho bateu 0,26%, (0,02 ponto percentual (p.p.) acima do 0,24% de junho), com um acumulado anual de 3,26% e de 5,23% nos últimos 12 meses. 

Entre as capitais, enquanto Campo Grande apresenta a menor variação - de cerca de 0,11 ponto percentual - do outro lado São Paulo, que é responsável também pelo maior peso regional foi a região com a variante mais elevada. 

Impulsionada principalmente pelo aumento da passagem aérea (13,56%), a capital paulista teve variação de 0,46 ponto percentual no mês de julho, conforme repassado pelo IBGE. 

Gerente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Fernando Gonçalves afirmou em nota divulgada pelo IBGE que a variação dos sete primeiros meses é a maior registrada nos últimos sete anos. 

"Energia elétrica residencial acumula uma alta de 10,18%, destacando-se como o principal impacto individual (0,39 p.p.) no resultado acumulado do IPCA (3,26%). Esta variação (10,18%) é a maior para o período janeiro a julho desde 2018 quando o acumulado foi de 13,78%... Sem a contribuição o resultado do IPCA de julho ficaria em 0,15%", destaca Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Números locais

Em Campo Grande, cinco dos nove grupos pesquisados registraram queda no último mês, sendo a maior variação apresentada pelo grupo Alimentação e bebidas (-1.06%), responsável também pelo maior impacto negativo, de -0,24 ponto percentual. 

Esse já é o terceiro mês consecutivo que esse grupo apresentou queda, impulsionado no último mês pela queda de 1,68% na alimentação em domicílio, influenciada principalmente pelos seguintes itens: 

  • Batata-inglesa (-33,84%),
  • Cebola (-27,58%) e
  • Tomate (-5,53%)

Já comer fora de casa teve uma variação de 0,87% no último mês, diante do 0,00% anotado em junho, com leve aceleração do subitem "lanche" (de 0,29% para 1,61% nesse período). 

Outras quedas foram observadas nos grupos "habitação" (-0,48); artigos de residência (-0,46); vestuário (-0,17) e comunicação (-0,23). 

Em "habitação", apesar da bandeira tarifária vermelha patamar 1 que está vigente desde junho, tornando a conta de luz R$ 4,46 mais cara a cada 100 KWh consumidos, houve queda influenciada também por uma série de subitens, como: sabão em pó (-1,25%) e o condomínio (-0,66%), enquanto a elevação foi notada na água sanitária (1,18%), detergente (0,98%), por exemplo.

Enquanto isso, as altas em julho em Campo Grande ficaram por conta dos seguintes grupos: 

  1. Transportes = 0,15%
  2. Saúde e cuidados pessoais = 0,38%
  3. Despesas pessoais = 0,81%
  4. Educação = 0,02%

No caso do grupo de transportes, que reverteu a queda observsada no mês anterior atingindo 0,16% em julho, os subitens de maiores impactos foram: "passagens aéreas" (20,39%) e "conserto de automóvel" (2,99%). 

 

GUERRA TARIFÁRIA

Concorrente dos EUA, agro de MS busca Ásia para se blindar de tarifaço de Trump

Estado aposta no aumento de demanda pela soja na China e na abertura de novos mercados para a carne, como o Japão

12/08/2025 09h00

Carne produzida na Capital é considerada de alta qualidade e pode ganhar novos mercados

Carne produzida na Capital é considerada de alta qualidade e pode ganhar novos mercados Gerson Oliveira / Correio do Estado

O agronegócio de Mato Grosso do Sul, setor protagonista das exportações locais, aposta no continente asiático não apenas para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pela gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também para superar os norte-americanos em produtos com os quais concorre diretamente, como, por exemplo, nas exportações de soja e de carne bovina.

No caso da soja, o Brasil pode ser impactado caso a China aumente as importações do grão norte-americano, em meio às negociações que as duas maiores economias do mundo realizam para chegar a um acordo comercial.

No domingo, Donald Trump disse esperar que a China aumente massivamente suas compras de soja americana. “A China está preocupada com sua escassez de soja”, escreveu Trump na rede Truth Social, ontem.

“Espero que a China rapidamente quadruplique suas encomendas de soja. Isso também é uma forma de reduzir substancialmente o deficit comercial da China com os EUA”, disse o chefe de Estado norte-americano.

A declaração foi feita horas antes de ele adiar o desfecho da negociação comercial que mantém com a China.
O Brasil é o maior vendedor de soja para a China, o maior comprador mundial. Os Estados Unidos são o segundo maior fornecedor da oleaginosa para o gigante asiático. Os analistas, porém, acreditam que um aumento nas compras de soja dos EUA pela China não influenciará o mercado brasileiro.

Por outro lado, Mato Grosso do Sul, estado que tem a carne bovina como o terceiro item de sua pauta de exportações – atrás apenas da soja e da celulose –, busca nos países asiáticos abrir mercado para seu produto.

Taxado em 25% pela administração de Donald Trump, o Japão, país considerado exigente em quesitos sanitários e conservador nas negociações, ainda não compra carne bovina brasileira (grande parte da carne bovina consumida no Japão vem dos Estados Unidos), mas agora pode passar a comprar.

É nessa possibilidade que o governador Eduardo Riedel (PSDB), atualmente em viagem ao Japão, está de olho.

“Exportamos no ano passado US$ 120 milhões para o Japão, sendo US$ 60 milhões no setor da avicultura, e também temos experimentado um avanço da suinocultura. Agora estamos aqui discutindo a abertura do mercado para nossa pecuária de corte”, disse Eduardo Riedel em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira.

O Japão já negocia abrir seu mercado à carne brasileira, mas a negociação está restrita aos estados da Região Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul –, áreas livres de febre aftosa sem vacinação há muito mais tempo que o restante do Brasil, que só recebeu esse status em maio deste ano.

Apesar de concorrerem no mercado japonês, Brasil e Estados Unidos eram grandes parceiros comerciais, quando se trata de carne bovina, até antes do tarifaço de Trump, que entrou em vigor na quarta-feira. Desde então, as vendas de carne brasileira aos Estados Unidos são taxadas em 50%.

Soja

O doutor em Economia Michel Constantino, que também é colunista do Correio do Estado, analisa os movimentos do agro em Mato Grosso do Sul em meio à guerra tarifária global.

Ele afirma que Trump, ao usar o termo “quadruplicar”, recorre mais a uma estratégia retórica na negociação do que a algo que possa ocorrer de fato.

“Para quadruplicar as vendas, a China teria de comprar toda a soja que os Estados Unidos produzem”, explicou. Os EUA, no curto e médio prazo, não conseguem quadruplicar sua oferta de soja para a China.

Ele também afirma que o Brasil – o que, claro, inclui o agro de Mato Grosso do Sul – está muito bem posicionado nessa questão. “Nossa produtividade é bem maior que a norte-americana”, informou.

O crescimento da demanda na China, que tem aumentado pelo menos 5% ao ano, impulsiona naturalmente a procura pela oleaginosa, abrindo espaço para que Brasil e Estados Unidos exportem para lá.

Este ano, em meio às tensões comerciais entre Washington e Pequim, a China ainda não comprou nenhum grão norte-americano para o quarto trimestre, alimentando preocupações com a aproximação da temporada de exportação da safra dos EUA.

O setor de soja dos EUA tem buscado compradores alternativos, mas nenhum outro país se equipara à escala da China. No ano passado, a China importou 22,13 milhões de toneladas de soja dos EUA e 74,65 milhões de toneladas do Brasil.

Carne

No que diz respeito à carne bovina, para Michel Constantino, é importante que Mato Grosso do Sul busque alternativas.

“A carne que é exportada a partir de Campo Grande, por exemplo, é de alta qualidade. Precisamos, e é possível, encontrar países que paguem mais caro pelo produto”, explicou o doutor em Economia.

Segundo ele, o Japão paga bem pelo produto, mas não é um mercado muito grande, sendo necessário buscar outros compradores.

“É muito boa a iniciativa do governador Eduardo Riedel, sobretudo porque mostra que o Estado está buscando alternativas de mercado para sairmos do binômio China-Estados Unidos, nossos maiores parceiros comerciais”.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3466, segunda-feira (11/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

12/08/2025 08h55

Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3466 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhões.

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76
  • 13 acertos - 9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3466 são:

  • 12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3470

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3467. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

