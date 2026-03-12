Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MATO GROSSO DO SUL

Com menor oferta, Diesel fica mais caro, mas desabastecimento é descartado

Com desequilíbrio entre o preço das refinarias e do mercado internacional, distribuidoras retêm combustível, que tem leve alta

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

12/03/2026 - 08h00
Em meio ao aumento – ainda que leve – no preço do diesel nos postos de Mato Grosso do Sul, não há risco de faltar o combustível nas bombas, afirmou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto.

Nesta semana, o Correio do Estado verificou que, em alguns postos, o preço do litro do óleo diesel subiu até R$ 0,68, mesmo sem qualquer aumento no preço do combustível nas refinarias da Petrobras.

“Faltar combustível é improvável, o risco é o preço subir e as distribuidoras ajustarem suas ofertas”, disse Lazarotto ao Correio do Estado.

Desde que o conflito Estados Unidos e Israel x Irã teve início, no dia 28 de fevereiro, o preço internacional do petróleo tem subido. Para o mercado brasileiro, que é autossuficiente na produção do óleo cru, mas não é autossuficiente no refino – sobretudo do diesel –, a Petrobras ainda não repassou ao consumidor os preços da oscilação.

No mercado externo e nas refinarias privadas, o litro do diesel está chegando a até R$ 7,50, sem que as distribuidoras estejam vendendo o produto.

Grandes ou pequenas, a maioria das distribuidoras tem buscado o combustível nas refinarias da Petrobras, que não repassaram as oscilações do mercado, mas que adotaram uma cota diária de venda do combustível.

“No caso do diesel, preocupa mais, porque importamos no Brasil algo em torno de 40% do consumo. Daí o preço internacional dispara e os navios atrasam a entrega”, explicou Lazarotto.

Sobre o reflexo nas bombas, mesmo sem as refinarias da Petrobras terem subido o preço, Lazarotto afirmou que as distribuidoras podem estar repassando o preço do volume que importam.

“O que pode ocorrer é um aumento quase diário no preço, devido às distribuidoras estarem segurando os produtos e fazendo entregas mais lentas”, analisa.

Em Campo Grande, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o diesel comum custava em média R$ 5,91 por litro na primeira semana de março, ao passo que, neste momento, pode ser encontrado em média a R$ 6,59, evidenciando a volatilidade do mercado diante do cenário geopolítico atual. Em um dos postos, o preço do combustível chegou à casa dos R$ 7 o litro.

Preço do litro do óleo diesel já teve leve alta nos postos da Capital; preço é o mesmo na refinariaPreço do litro do óleo diesel já teve leve alta nos postos da Capital; preço é o mesmo na refinaria - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Falta no atacado

Para quem distribui o combustível ou trabalha com o diesel no atacado – caso de grandes empresas do agronegócio –, a escassez já afeta a colheita da soja e o plantio do milho safrinha.

Segundo o empresário Iris José Carloto, proprietário da transportadora e distribuidora Santa Izabel, que tem sede em Campo Grande, até o fim de fevereiro o preço do diesel nas grandes distribuidoras estava em R$ 5,20. Agora está em R$ 7,50. “E mesmo assim a gente não encontra o produto para entregar nas fazendas”, afirma.

O valor de R$ 7,50 é o praticado para o distribuidor. Para o produtor rural são acrescidos mais 25 a 30 centavos, em média, para cobrir os custos com entrega, e por isso o produto está chegando por cerca de R$ 7,70 às fazendas.

A empresa dele distribui, nesta época de colheita da soja e plantio do milho safrinha, em torno de 200 mil litros por dia nas propriedades rurais e transportadoras do Estado.

Na manhã desta quarta-feira, porém, o estoque estava praticamente zerado e não havia previsão de entrega nas grandes distribuidoras, como Shell, Ipiranga ou Vibra (Petrobras).

“Na minha empresa devo ter uns 60 mil litros de diesel agora e tem um monte de produtor cobrando para que a gente entregue. O problema é que a gente não consegue”, explica Carloto.

(Colaboraram Neri Kaspary e Alison Silva)

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 821, quarta-feira (11/03): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/03/2026 08h28

Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 821 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 11 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 9.923,56)
  • 5 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 1.012,60)
  • 4 acertos - 595 apostas ganhadoras, (R$ 71,47)
  • 3 acertos - 5.557 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 821 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 4
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 2
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 822

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 13 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 822. O valor da premiação está estimado em R$ 3,6 milhões. 

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2935, quarta-feira (11/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/03/2026 08h26

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2935 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 11 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 3.665,49)
  • 4 acertos - 821 apostas ganhadoras, (R$ 96,94)
  • 3 acertos - 12.329 apostas ganhadoras, (R$ 3,22)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras, (R$ 3.917,49)
  • 4 acertos - 734 apostas ganhadoras, (R$ 108,43)
  • 3 acertos - 12.857 apostas ganhadoras, (R$ 3,09)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2935 são:

Primeiro sorteio

  • 34 - 29 - 41 - 05 - 46 - 12

Segundo sorteio

  • 28 - 08 - 06 - 01 - 36 - 13

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2936

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 13 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2936. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

