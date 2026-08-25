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Com mês ainda em aberto, fila do INSS está em 1,282 milhão de pedidos em agosto, queda de 59%

Pico registrado este ano foi verificado em fevereiro, quando havia 3,128 milhões de requerimentos pendentes

Estadão Conteúdo

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25/08/2026 - 22h00
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Apesar de ainda faltarem alguns dias para o fim do mês de agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta terça-feira, 25, que o número de processos em análise pelo órgão está em 1,282 milhão. É o menor patamar registrado desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023 - quando a fila estava em 1,700 milhão. Não foi apresentada uma comparação com anos anteriores. O número parcial foi compilado na segunda-feira, 24, e divulgado em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) na tarde desta terça.

Na comparação com janeiro de 2026, quando a fila estava em 3,073 milhões, a queda na quantidade de requerimentos aguardando análise foi de 59%. Em julho de 2026, foi atingida a marca de 1,547 milhão de requerimentos pendentes. O pico registrado este ano foi verificado em fevereiro, quando havia 3,128 milhões de requerimentos pendentes.

A pasta considera que o marcador mais importante é o de pedidos que aguardam análise há mais de 45 dias. Estão nessa condição 261 mil pedidos do total de 1,282 milhão. Essa faixa de tempo atingiu o pico em janeiro deste ano, com 1,882 milhão de pedidos Em média, o INSS recebe 1,3 milhão de requerimentos por mês - que incluem pedidos de aposentadorias, benefícios assistenciais, benefícios por incapacidade, auxílio-maternidade, pensões e auxílio-reclusão.

O diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, afirmou que hoje o tempo médio de espera por resposta do órgão está em 35 dias. "Ou seja, nós hoje temos uma queda de mais de 40% do nosso tempo médio", sustentou, frisando que há uma restrição na força de trabalho do instituto.

Para salário-maternidade, o tempo de decisão está em 11 dias. Benefícios por incapacidade, 30 dias. Para aposentadorias, 33 dias. O maior tempo de decisão é para benefícios assistenciais - que demandam realização de perícia médica e avaliação biopsicossocial -, em 65 dias.

De janeiro a julho deste ano, o INSS concedeu, em média, 730 mil benefícios - um aumento de 67% em relação ao mesmo período de 2022 - quando foram concedidos 438 mil benefícios, em média. De janeiro a julho do ano passado, foram concedidos 641 mil benefícios, em média.

A redução da fila do INSS foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Ao longo do atual mandato, ministros da Previdência Social e presidentes do INSS reafirmaram o compromisso, dizendo, inclusive, que havia a intenção de zerar a fila, mas essa marca nunca foi alcançada - e é considerada inexequível por técnicos, dado o volume de pedidos recebidos mensalmente.

Principal concorrente de Lula na campanha de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deu foco à essa questão em seu plano de governo apresentado no último dia 14. Uma das principais propostas está no eixo "Brasil sem Fila", que prevê ampliar a digitalização do INSS e profissionalizar a administração do órgão. O programa afirma que a fila de requerimentos chegou a 3 milhões no início de 2026 e apresenta a redução do tempo de espera como principal indicador de desempenho da gestão.

A proposta é investir em tecnologia e dar continuidade ao aplicativo Meu INSS. O plano também estabelece uma mudança no modelo de administração do órgão: "entra a gestão profissional", segundo o documento, com a atuação medida pelo tempo que o aposentado leva para receber o benefício.

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (25/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

25/08/2026 20h09

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7001 da Quina na noite desta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7001 são:

  • 55 - 32 - 48 - 68 - 62

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7002

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7002. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3771, terça-feira (25/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

25/08/2026 20h06

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3771 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3771 são:

  •  16 - 25 - 12 - 02 - 23 - 09 - 21 - 03 - 17 - 18 - 05 - 10 - 11 - 04 - 15 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3772

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3772. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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