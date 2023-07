Com negociação de dívidas, campo-grandenses ficam mais otimistas para consumir

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (IFC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra um cenário mais otimista em Campo Grande.

Os dados levantados mostram que Campo Grande avançou e chegou na zona positiva neste mês de julho, ficando em 102 pontos.

Comparado ao mês passado, aumentou quatro pontos percentuais. Em julho de 2022, esse índice era de 80,7.

Todos os sete indicadores apurados apresentaram índices positivos. Entre as maiores variações estão: momento para duráveis (11,6%), a perspectiva profissional (6,3%) e nível de consumo atual (5,8%).

Segundo a economista da Fecomércio MS, Regiane Dede de Oliveira, as novas políticas de negociação de dívidas podem ter impactado nesse resultado.

“Os recentes programas do Governo Federal, o “Desenrola Brasil”, de renegociação de dívidas, juntamente com o “Renegocia”, mutirão de negociação de dívidas que começa na próxima semana, podem trazer de volta o poder de consumo das famílias e isso gera uma percepção positiva para elas”, diz a economista.

Saiba mais

Conforme a Fecomércio, a coleta dos dados é realizada sempre nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa. Assim, os dados do ICF de julho/2023 foram coletados nos últimos dez dias do mês de junho/2023.

O ICF trata-se de um indicador antecedente do consumo, a partir do ponto de vista dos consumidores e não por uso de modelos econométricos, tornando-o uma ferramenta poderosa para a própria política econômica, para as atividades produtivas, para consultorias e instituições financeiras.