Economia

Combustível

Com redução de preço da Petrobrás, gasolina deve ficar até R$ 0,09 mais barata em MS

De acordo com o anúncio da Petrobrás, o combustível será comercializado às distribuidoras com valor 5,2% menor a partir desta terça-feira

Karina Varjão

Karina Varjão

26/01/2026 - 15h45
A redução no preço da gasolina tipo A anunciado pela Petrobrás nesta segunda-feira (26) deve trazer impactos para os postos de Mato Grosso do Sul, já que o valor deve cair até R$ 0,09 por litro, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS). 

O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27), quando o preço do combustível vendido às distribuidoras reduz em 5,2%. 

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras passar a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, o que significa uma queda de R$ 0,14. 

"Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%", afirmou a estatal. 

Segundo o Sindicato, o prazo para que o novo valor chegue aos postos sul-mato-grossenses varia, levando, em média, uma semana para a adaptação do novo valor ofertado. 

"O impacto ao consumidor poderá variar conforme a política de formação de preços de cada distribuidora e do posto revendedor", escreveu o Sinpetro/MS em nota. 

A última mudança no preço do combustível aconteceu em 21 de outubro de 2025, quando houve redução de 4,9% no valor da gasolina. 

No entanto, mesmo com a redução, os valores subiram nos postos de Mato Grosso do Sul. O litro que era comercializado pelo preço médio de R$ 5,93 antes da redução, passou a R$ 5,90 na semana seguinte e voltou a R$ 5,93 conforme levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em Campo Grande, foi notado o mesmo movimento. Enquanto na semana dos dias 12 e 18 de outubro de 2025, o preço médio comercializado entre os postos era de R$ 5,76, houve redução na semana posterior, chegando a R$ 5,71, mas a partir do dia 26 de outubro, o combustível voltou a custar R$ 5,76. 

O esperado no Estado era que houvesse uma redução de R$ 0,10 no preço do litro, mas não foi o que aconteceu. Na época, o Sinpetro/MS afirmou que o repasse foi limitado pelas distribuidoras. 

Nas bombas

A estimativa é que esse movimento da Petrobras resulte um alívio na inflação do País, já que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial. 

Mesmo sendo a maior produtora de combustível do Brasil, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da Petrobras, podendo sofrer influência de outros custos, como frete; o valor do custo do etanol, que misturado à gasolina A forma a gasolina C; impostos como o Cide, PIS/Pasep e Cofins; e margem de lucro dos postos. 
 

nas distribuidoras

Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% a partir desta terça-feira

Combustível fica, em média, R$ 0,14 mais barato para as distribuidoras

26/01/2026 13h27

Petrobras anunciou redução no preço da gasolina nas distribuidoras

Petrobras anunciou redução no preço da gasolina nas distribuidoras Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14.

No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro de 2025, quando ficou 4,9% mais barata.

Preço nas bombas

O movimento da Petrobras deve representar alívio na inflação do país, uma vez que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial.

Apesar de a Petrobras ser a maior produtora do combustível no país, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da estatal. Após o produto ser vendido às distribuidoras, sofre influências de outros custos, como o frete, mistura com o etanol, cobrança de impostos e a margem de lucro dos postos.

RESTITUIÇÃO

Lote residual do IR injeta R$ 5 milhões na economia de MS

3.326 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar o valor da restituição nesta sexta-feira (30)

26/01/2026 09h45

Aplicativo da Receita Federal para consultar o valor da restituição do IR

Aplicativo da Receita Federal para consultar o valor da restituição do IR DIVULGAÇÃO

Lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) vai injetar R$ 5.398.663,55 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de janeiro de 2026.

Os 3.326 contribuintes sul-mato-grossenses, que têm direito a receber o valor, já podem consultar, neste site, o valor de restituição. O montante será pago em 30 de janeiro.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

  • 1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio
  • 2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30
  • 3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho
  • 4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto
  • 5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro
  • 1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro
  • 2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro
  • 3º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de dezembro
  • 4º lote residual do IR 2025 - será pago em 30 de janeiro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

