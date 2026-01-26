Com redução de preço da Petrobrás, gasolina deve ficar até R$ 0,09 mais barata em MS

Preço da gasolina pode cair até 9 centavos em MS - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A redução no preço da gasolina tipo A anunciado pela Petrobrás nesta segunda-feira (26) deve trazer impactos para os postos de Mato Grosso do Sul, já que o valor deve cair até R$ 0,09 por litro, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS).

O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27), quando o preço do combustível vendido às distribuidoras reduz em 5,2%.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras passar a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, o que significa uma queda de R$ 0,14.

"Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%", afirmou a estatal.

Segundo o Sindicato, o prazo para que o novo valor chegue aos postos sul-mato-grossenses varia, levando, em média, uma semana para a adaptação do novo valor ofertado.

"O impacto ao consumidor poderá variar conforme a política de formação de preços de cada distribuidora e do posto revendedor", escreveu o Sinpetro/MS em nota.

A última mudança no preço do combustível aconteceu em 21 de outubro de 2025, quando houve redução de 4,9% no valor da gasolina.

No entanto, mesmo com a redução, os valores subiram nos postos de Mato Grosso do Sul. O litro que era comercializado pelo preço médio de R$ 5,93 antes da redução, passou a R$ 5,90 na semana seguinte e voltou a R$ 5,93 conforme levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em Campo Grande, foi notado o mesmo movimento. Enquanto na semana dos dias 12 e 18 de outubro de 2025, o preço médio comercializado entre os postos era de R$ 5,76, houve redução na semana posterior, chegando a R$ 5,71, mas a partir do dia 26 de outubro, o combustível voltou a custar R$ 5,76.

O esperado no Estado era que houvesse uma redução de R$ 0,10 no preço do litro, mas não foi o que aconteceu. Na época, o Sinpetro/MS afirmou que o repasse foi limitado pelas distribuidoras.

Nas bombas

A estimativa é que esse movimento da Petrobras resulte um alívio na inflação do País, já que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial.

Mesmo sendo a maior produtora de combustível do Brasil, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da Petrobras, podendo sofrer influência de outros custos, como frete; o valor do custo do etanol, que misturado à gasolina A forma a gasolina C; impostos como o Cide, PIS/Pasep e Cofins; e margem de lucro dos postos.

