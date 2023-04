Com vagas em agências de MS, concurso do Banco do Brasil tem 47,6% de abstenção

COMÉRCIO

O Estado fecha fevereiro com saldo positivo de 1,7%, ante 0,8% em janeiro

Arquivo/Correio do Estado

Após queda, MS volta a registrar saldo positivo de vendas no varejo, passando de 0,8% em janeiro, para 1,7% em fevereiro, conforme Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada hoje (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme a pesquisa, na série sem ajuste sazonal, frente a fevereiro de 2022, o índice do comércio varejista foi de 3,6%, representando dezesseis meses de alta consecutiva.

Enquanto a variação acumulada em 12 meses ficou em 6,6% e a variação acumulada no ano correspondeu a 4,6%.

Sobretudo, as vendas tiveram resultado negativo em 14 das 27 UFs pesquisadas. De janeiro para fevereiro, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista mostrou variação de -0,1%.

Entre os destaques negativos estão: Paraíba (-11,5%), Espírito Santo (-5,2%) e Piauí (-1,9%).

Por outro lado, houve altas em 13 UFs, entre janeiro e fevereiro, com destaque para: Roraima (2,7%), Maranhão (2,0%), Amapá (1,8%) e Mato Grosso do Sul

(1,7%).

Varejo ampliado

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, também houve alta no mês de fevereiro (3,2%).

No volume de vendas, em relação a fevereiro do ano anterior, MS apresentou queda de 5,5%. O acumulado em 12 meses é de 2,8% e o acumulado no ano ficou em -3,1%.

Para comparação, no comércio varejista ampliado, o crescimento entre janeiro e fevereiro de 2023 foi de 1,7%.

O destaque positivo foi para o Pará (8,4%), Mato Grosso (6,8%) e Maranhão (6,0%). Mato Grosso do Sul, com 3,2%, registrou a sétima posição entre as UFs.

Saiba

O estudo produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.