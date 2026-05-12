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IBGE | IPCA

Comida mais cara e combustíveis são vilões na inflação de Campo Grande

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi de 1,02% em abril, com influência da alta no preço da batata-inglesa e pressões da gasolina e óleo diesel no grupo dos transportes

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

12/05/2026 - 12h41
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Conforme atualização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que mede a inflação de Campo Grande e demais localidades fechou em 0,67% nacionalmente e 1,02% na Cidade Morena em abril, com a batata-inglesa e combustíveis pressionando o bolso do campo-grandense durante o quarto mês de 2026.

Com o índice 0,37% acima da média nacional, esse valor de 1,02% fica também 0,09 ponto percentual (p.p.) acima do registrado em março (0,93%), sendo um acumulado de 2,63% neste ano e  3,08% nos últimos doze meses. 

Em um "raio-x" sobre os grupos que impactam o Índice, os maiores pesos para o IPCA de abril foram registrados em: 

  • Alimentação e bebidas (variação= 1,86%; impacto de 0,41 p.p.),
  • Saúde e cuidados pessoais (variação= 1,08%; impacto de 0,14 p.p.) 
  • Transportes (variação= 1,04%; impacto de 0,23 p.p). 

Após figurar com a 2ª menor inflação nacional em fevereiro deste ano, com esse valor do IPCA de abril Campo Grande fica na décima terceira colocação entre as localidades pesquisadas, atrás de: 

  1. Brasília - 0,16%
  2. São Paulo - 0,55%
  3. Vitória - 0,56%
  4. Rio Branco - 0,56%
  5. Belo Horizonte - 0,61%
  6. Salvador - 0,64%
  7. Curitiba - 0,66%
  8. Porto Alegre - 0,67%
  9. Rio de Janeiro - 0,73%
  10. Fortaleza - 0,81% 
  11. Recife - 0,82% e 
  12. Aracaju - 0,84

Inflação em CG

Dentro do principal impacto do IPCA de abril na Capital, "Alimentação e bebidas" já acumula alta de 3,21% no 1º quadrimestre de 2026, com as refeições em domicílio ficando 2,06% no registro mais recente. 

Nesse sentido, alguns itens aparecem como "vilões" do grupo, como os impactos das altas sobre:

  1. batata-inglesa (+23,81%);
  2. repolho (+19,41%); 
  3. cebola (+18,70%)
  4. tomate (+10,11%)

Enquanto a alimentação fora do domicílio também registrou alta, de 1,30% em abril na Capital - influenciada pelos saltos de 1,63% e 0,36% para 2,92% e 0,58% nos preços dos lanches e refeições, respectivamente -, do outro lado da balança, o campo-grandense viu o mamão (-9,96%), o café moído (-1,71%) e o pão francês (-1,26%) ficaram mais baratos no mês de maio. 

Aqui cabe esclarecer que, além da maior variação mensal, o grupo de "Alimentação e bebidas" também responde pelo maior peso na composição desse índice e, portanto, pode gerar maior impacto no cálculo da inflação em CG. 

O maior exemplo dessa base de cálculo, cabe citar, é observado junto ao grupo de Transportes, que não foi a segunda maior variação mensal mas possui peso o suficiente para ser o segundo maior impacto no IPCA de abril em Campo Grande. 

O aumento em Transportes (de 1,04%) resultou em um impacto de 0,23 ponto percentual no IPCA, influenciado pelas altas do: ônibus intermunicipal (7,27%), do óleo diesel (3,42%) e de gasolina (3,09%).

Esse cenário influenciado pela disparada nos preços  diesel e gasolina já vem sendo observado há algum tempo,  em um contexto de aumento recente dos combustíveis, influenciado pelo cenário internacional do petróleo

Em seguida, o 3° grupo com mais peso na medição do índice, Habitação (0,93%), apresentou a quarta maior variação no mês entre os grupos pesquisados, onde destacam-se os reflexos dos seguintes subitens:  cimento, que apresentou alta de 5,54%, e energia elétrica residencial (2,27%).

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2955, segunda-feira (11/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/05/2026 08h09

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2955 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 4.455,41)
  • 4 acertos - 398 apostas ganhadoras, (R$ 115,14)
  • 3 acertos - 7.039 apostas ganhadoras, (R$ 3,25)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 4.511,10)
  • 4 acertos - 399 apostas ganhadoras, (R$ 114,85)
  • 3 acertos - 7.639 apostas ganhadoras, (R$ 2,99)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2955 são:

Primeiro sorteio: 30 - 46 - 10 - 05 - 20 - 47 

Segundo sorteio: 11 - 39 - 03 - 29 - 32 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2956

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2956. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2922, segunda-feira (11/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/05/2026 08h05

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2922 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhôes.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 40.018,16)
  • 18 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 3.001,36)
  • 17 acertos - 526 apostas ganhadoras, (R$ 285,30)
  • 16 acertos - 3007 apostas ganhadoras, (R$ 49,90)
  • 15 acertos - 13279 apostas ganhadoras, (R$ 11,30)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2922 são:

  • 32 - 18 - 99 - 93 - 61 - 28 - 47 - 04 - 46 - 86 - 36 - 02 - 10 - 65 - 91 - 76 - 88 - 69 - 66 - 34  

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2923

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 4,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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