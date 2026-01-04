Confira o calendário dos sorteios de R$ 300 mil da Nota Premiada em 2026 e saiba como concorrer

Sorteio de R$300 mil para quem pede CPF nas notas é realizado todo mês - Foto: Divulgação

O Programa Nota MS Premiada terá 12 sorteios em 2026 para quem pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais de bens e mercadorias comprados em Mato Grosso do Sul, começando em fevereiro e terminando em janeiro de 2027.

O calendário para o próximo ano foi divulgado no Diário Oficial do Estado em dezembro.

Concorrem ao prêmio todos os sul-mato-grossenses que pedirem a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de apuração no comércio de todo o Estado.

Em vigor desde 2020, o objetivo do programa, segundo o governo, é combater a sonegação fiscal e, desta forma, aumentar a arrecadação do Estado.

A definição das datas leva em conta as datas dos concursos da Mega-Sena, já que as dezenas sorteadas são utilizadas no programa para definir os consumidores contemplados.

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

O prêmio total é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina.

O sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em janeiro concorrem em fevereiro, as emitidas em fevereiro concorrem em março, e assim sucessivamente.

O consumidor pode acompanhar todo o processo, como as dezenas geradas, datas e conferir se foi contemplado pelo site do Nota MS Premiada.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras.

Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do Nota MS Premiada, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.

Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado no site.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

O prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio.

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site do programa.