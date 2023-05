Conta de água e esgoto ficará mais cara em 68 cidades de MS

As contas de água e esgoto ficarão até 4,65% mais caras a partir do dia 1º de maio em 68 municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

O reajuste é válido para as cidades atendidas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Portaria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS (Agems) com a homologação do reajuste tarifário anual foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado.

A revisão tarifária é prevista no contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sempre no mês de julho.

Conforme a publicação, em Três Lagoas o porcentual de reajuste será maior, de 6,65% no serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para o município, o cálculo foi feito com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), dos meses de abril de 2022 a março de 2023.

Para os outros 67 municípios atendidos pela concessionária, o reajuste será de 4,18%, calculado com base na variação no IPCA/IBGE dos meses de maio de 2022 a abril de 2023.

Este aumento compreende os municípios de:

Água Clara

Alcinópolis

Amambai

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Antônio João

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Aral Moreira

Bataguassu

Batayporã

Brasilândia

Bodoquena

Bonito

Caarapó

Camapuã

Caracol

Coronel Sapucaia

Chapadão do Sul

Corumbá

Coxim

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Figueirão

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Inocência

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jardim

Jateí

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paranaíba

Paranhos

Pedro Gomes

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Ribas do Rio Pardo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sete Quedas

Sidrolândia

Sonora

Tacuru

Taquarussu

Terenos

Vicentina.

As tarifas passam a vigorar a partir do dia 1º de julho, com vigência até o dia 30 e junho de 2023, quando deve haver novo reajuste anual.