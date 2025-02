Cooperativas do Paraná anunciam investimento de R$ 1,5 bilhão em unidades de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Unidades de cooperativas de Mato Grosso do Sul devem receber investimento de mais de R$ 1,5 bilhão neste ano, das matrizes paranaenses. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Conforme publicado nas redes sociais do governador, em evento realizado em Cascavel (PR), foi apresentado um plano de expansão das cooperativas paranaenses, que inclui o investimento bilionário nas unidades de MS.

Além de Riedel, o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o presidente da OCB/MS, Celso Ramos Régis, estiveram presentes no Show Rural Coopavel 2025, em Cascavel (PR).

“Viemos aqui conversar um pouquinho com as cooperativas, mostrar tudo que tem acontecido no Mato Grosso do Sul, porque elas tem sido um grande parceiro do sistema econômico, têm ajudado a alavancar nosso crescimento. Mato Grosso do Sul tem a previsão de crescer 4,5% ano que vem junto com o Paraná, liderando uma série de indicadores positivos da economia, e só tem uma forma de fazer isso, o modelo Paraná, trabalhando dia e noite”, discursou Riedel.

Ao todo são 136 cooperativas no Estado, com 560 mil cooperados, e mais de 14 mil empregos, entre elas estão a Coamo, Copagril, Frimesa, Lar, e outras.

“Nós já temos ao menos 10 cooperativas do Paraná atuando em nosso Estado, principalmente em armazenagem de grãos, mas queremos mostrar que Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de expansão para outras cooperativas nas áreas de suinocultura, avicultura e processamento de milho e soja”, comentou o secretário Jaime Verruck antes do evento.

Investimentos

Em novembro de 2024 a Coamo já havia anunciado um investimento de R$500 milhões destinado à expansão de suas unidades de processamento de soja e à construção de novos armazéns nas cidades de Sidrolândia, Amambai e Dourados.

À época, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, revelou que a ampliação da fábrica da Coamo em Dourados contaria com um investimento de R$ 200 milhões. Uma planta, que atualmente tem capacidade de processamento de 3 milhões de toneladas de soja por dia, passará para 4 milhões de toneladas após a ampliação.

Os novos armazéns que serão construídos em Sidrolândia, Amambai e Dourados prevêem investimento de R$ 80 milhões cada.

Já em setembro ainda de 2024, com faturamento anual da ordem de R$ 25 bilhões, a cooperativa paranaense C.Vale, a segunda maior do país, anunciou a ativação de mais três unidades de recebimentos de grãos em Mato Grosso do Sul, ampliando suas atividades para 14 municípios, onde passa a ter 17 unidades de recebimento de grãos. Além disso, tem um supermermercado em Rio Brilhante.

Com a ampliação, ela passa a atuar em três dos maiores produtores de grãos do Estado, em Maracaju, Chapadão do Sul e em Costa Rica. E, além de comprar grãos, ela atua na venda de sementes e fertilizantes, ampliando a concorrência do setor nestas regiões.

Por fim, no início deste ano a Cooperativa Agroindustrial Copagril estará presente em mais cinco municípios de Mato Grosso do Sul: Dourados, Maracaju, Sidrolândia, Rio Brilhante e Jardim.

A Copagril está em 23 cidades espalhadas pelos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Em MS, está localizada em cinco municípios: Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí e Ivinhema. Ao todo, com a expansão, a rede contemplará 10 cidades do Estado.

O projeto de expansão faz parte do Plano Estratégico da Cooperativa, o qual tem como meta abrir 14 novas filiais até o ano de 2027.

