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Crédito aprovado pelo BNDES mais que dobra no 1º trimestre

Dados exclusivos enviados ao Correio do Estado mostram que as aprovações de crédito para Mato Grosso do Sul chegaram a R$ 609,7 milhões neste ano

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

13/05/2026 - 08h00
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 609,7 milhões em crédito para Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre deste ano, segundo dados enviados com exclusividade ao Correio do Estado.

O volume representa crescimento de 120% em relação ao mesmo período de 2025, quando o Estado havia recebido R$ 277,1 milhões em aprovações.

Os recursos contemplaram todos os setores da economia sul-mato-grossense. A agropecuária liderou as aprovações, com R$ 353,3 milhões, seguida pela infraestrutura, que recebeu R$ 137,3 milhões.

A indústria concentrou R$ 71,3 milhões, enquanto comércio e serviços somaram R$ 47,8 milhões.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam pela maior parte do crédito aprovado no Estado.

Foram R$ 470,6 milhões destinados a esse segmento, valor 125,1% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2025, quando as aprovações haviam alcançado R$ 209,1 milhões.

Além do avanço nas aprovações, os desembolsos efetivamente realizados pelo banco em Mato Grosso do Sul chegaram a R$ 1,05 bilhão entre janeiro e março deste ano. O montante representa crescimento de 346,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números integram o balanço financeiro do primeiro trimestre deste ano do BNDES que foi divulgado na terça-feira.

Desde 2023, o banco já aprovou R$ 20,50 bilhões em operações para Mato Grosso do Sul. O volume é 207,4% superior ao registrado entre 2019 e 2022, período em que foram aprovados R$ 6,67 bilhões.

No mesmo intervalo, os desembolsos também avançaram.

Desde 2023, o Estado recebeu R$ 12,88 bilhões em liberações do banco, aumento de 105,1% em relação aos R$ 6,28 bilhões desembolsados entre 2019 e 2022.

Conforme adiantou o Correio do Estado no início de maio, desde janeiro de 2023, foram aprovados R$ 5,07 bilhões para o setor agropecuário no Estado, volume 37% superior ao registrado entre 2019 e 2022, quando os financiamentos somaram R$ 3,7 bilhões.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os resultados refletem a retomada da atuação da instituição em projetos de desenvolvimento econômico e infraestrutura.

“Os números mostram que o BNDES, sob a orientação do presidente Lula, retomou seu papel de parceiro estratégico do desenvolvimento. O BNDES tem atuado para facilitar o acesso ao crédito, ampliar investimentos, aumentar a produtividade, reforçar a infraestrutura e promover a inovação, impulsionando o pequeno empreendedor, a agropecuária e a indústria”, afirma Mercadante. 

“Em Mato Grosso do Sul, o BNDES está apoiando projetos estruturantes, como a modernização dos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e a implantação de melhorias e ampliação de capacidade nas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436”, avalia.

REGIÃO

Na Região Centro-Oeste, as aprovações de crédito do BNDES alcançaram R$ 6,85 bilhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 70% sobre o mesmo período de 2025.

A indústria recebeu R$ 2,31 bilhões em aprovações, seguida da agropecuária, com R$ 2,18 bilhões, infraestrutura, com R$ 1,56 bilhão, e comércio e serviços, com R$ 797,2 milhões.

Do total aprovado na região, R$ 3,42 bilhões foram destinados às micro, pequenas e médias empresas.

Desde 2023, as aprovações do banco para o Centro-Oeste somam R$ 85,69 bilhões, valor 113,9% superior aos R$ 40,06 bilhões registrados entre 2019 e 2022.

Já no cenário nacional, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2025.

No acumulado de 12 meses encerrados em março, o lucro recorrente atingiu R$ 15,6 bilhões, o maior da história da instituição.

Os ativos totais do banco chegaram a R$ 995 bilhões, aproximando-se da marca de R$ 1 trilhão. A carteira de crédito atingiu R$ 678,2 bilhões, maior patamar desde 2016.

As aprovações de crédito no País somaram R$ 45,7 bilhões no trimestre, crescimento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 254% frente a 2022. Já os desembolsos alcançaram R$ 36,2 bilhões, alta de 44% na comparação anual.

O banco destacou crescimento dos desembolsos para a indústria, que avançaram 67% e chegaram a R$ 8 bilhões. Na infraestrutura, o aumento foi de 51%, com R$ 13,4 bilhões liberados, enquanto a agropecuária recebeu R$ 9,1 bilhões, crescimento de 40%.

As consultas para novos financiamentos totalizaram R$ 84,4 bilhões nos primeiros meses deste ano, alta de 65% sobre 2025.

O BNDES também informou que, entre janeiro de 2023 e março de 2026, aprovou R$ 41 bilhões em operações voltadas a estados e municípios, montante 7,3 vezes superior ao registrado entre 2019 e 2022.

Para as micro, pequenas e médias empresas, as aprovações de crédito no País chegaram a R$ 29 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 120% sobre 2025 e de 333% frente a 2022.

A inadimplência da carteira do banco permaneceu em 0,046% no período de 90 dias, índice inferior ao registrado pelo Sistema Financeiro Nacional, que ficou em 4,33% em março deste ano.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7023, terça-feira (12/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/05/2026 08h28

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7023 da Quina na noite desta segunda-feira, 12 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 17.280.051,91)
  • 4 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 11.118,47)
  • 3 acertos - 4.956 apostas ganhadoras, (R$ 123,92)
  • 2 acertos - 125.300 apostas ganhadoras, (R$ 4,90)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7023 são:

  • 66 - 78 - 16 - 35 - 44

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7025

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7025. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3683, terça-feira (12/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

13/05/2026 08h25

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3683 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 12 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.591.770,21)
  • 14 acertos - 276 apostas ganhadoras, (R$ 1.727,52)
  • 13 acertos - 8417 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 102943 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 550311 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3683 são:

  • 02 - 25 - 08 - 24 - 12 - 10 - 19 - 05 - 11 - 07 - 14 - 09 - 16 - 03 - 20

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3690

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 3690. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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