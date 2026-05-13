Crédito aprovado pelo BNDES mais que dobra no 1º trimestre - Alexandre Almeida/BNDES

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 609,7 milhões em crédito para Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre deste ano, segundo dados enviados com exclusividade ao Correio do Estado.

O volume representa crescimento de 120% em relação ao mesmo período de 2025, quando o Estado havia recebido R$ 277,1 milhões em aprovações.

Os recursos contemplaram todos os setores da economia sul-mato-grossense. A agropecuária liderou as aprovações, com R$ 353,3 milhões, seguida pela infraestrutura, que recebeu R$ 137,3 milhões.

A indústria concentrou R$ 71,3 milhões, enquanto comércio e serviços somaram R$ 47,8 milhões.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam pela maior parte do crédito aprovado no Estado.

Foram R$ 470,6 milhões destinados a esse segmento, valor 125,1% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2025, quando as aprovações haviam alcançado R$ 209,1 milhões.

Além do avanço nas aprovações, os desembolsos efetivamente realizados pelo banco em Mato Grosso do Sul chegaram a R$ 1,05 bilhão entre janeiro e março deste ano. O montante representa crescimento de 346,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números integram o balanço financeiro do primeiro trimestre deste ano do BNDES que foi divulgado na terça-feira.

Desde 2023, o banco já aprovou R$ 20,50 bilhões em operações para Mato Grosso do Sul. O volume é 207,4% superior ao registrado entre 2019 e 2022, período em que foram aprovados R$ 6,67 bilhões.

No mesmo intervalo, os desembolsos também avançaram.

Desde 2023, o Estado recebeu R$ 12,88 bilhões em liberações do banco, aumento de 105,1% em relação aos R$ 6,28 bilhões desembolsados entre 2019 e 2022.

Conforme adiantou o Correio do Estado no início de maio, desde janeiro de 2023, foram aprovados R$ 5,07 bilhões para o setor agropecuário no Estado, volume 37% superior ao registrado entre 2019 e 2022, quando os financiamentos somaram R$ 3,7 bilhões.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os resultados refletem a retomada da atuação da instituição em projetos de desenvolvimento econômico e infraestrutura.

“Os números mostram que o BNDES, sob a orientação do presidente Lula, retomou seu papel de parceiro estratégico do desenvolvimento. O BNDES tem atuado para facilitar o acesso ao crédito, ampliar investimentos, aumentar a produtividade, reforçar a infraestrutura e promover a inovação, impulsionando o pequeno empreendedor, a agropecuária e a indústria”, afirma Mercadante.

“Em Mato Grosso do Sul, o BNDES está apoiando projetos estruturantes, como a modernização dos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e a implantação de melhorias e ampliação de capacidade nas rodovias MS-112, BR-158 e BR-436”, avalia.

REGIÃO

Na Região Centro-Oeste, as aprovações de crédito do BNDES alcançaram R$ 6,85 bilhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 70% sobre o mesmo período de 2025.

A indústria recebeu R$ 2,31 bilhões em aprovações, seguida da agropecuária, com R$ 2,18 bilhões, infraestrutura, com R$ 1,56 bilhão, e comércio e serviços, com R$ 797,2 milhões.

Do total aprovado na região, R$ 3,42 bilhões foram destinados às micro, pequenas e médias empresas.

Desde 2023, as aprovações do banco para o Centro-Oeste somam R$ 85,69 bilhões, valor 113,9% superior aos R$ 40,06 bilhões registrados entre 2019 e 2022.

Já no cenário nacional, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2025.

No acumulado de 12 meses encerrados em março, o lucro recorrente atingiu R$ 15,6 bilhões, o maior da história da instituição.

Os ativos totais do banco chegaram a R$ 995 bilhões, aproximando-se da marca de R$ 1 trilhão. A carteira de crédito atingiu R$ 678,2 bilhões, maior patamar desde 2016.

As aprovações de crédito no País somaram R$ 45,7 bilhões no trimestre, crescimento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 254% frente a 2022. Já os desembolsos alcançaram R$ 36,2 bilhões, alta de 44% na comparação anual.

O banco destacou crescimento dos desembolsos para a indústria, que avançaram 67% e chegaram a R$ 8 bilhões. Na infraestrutura, o aumento foi de 51%, com R$ 13,4 bilhões liberados, enquanto a agropecuária recebeu R$ 9,1 bilhões, crescimento de 40%.

As consultas para novos financiamentos totalizaram R$ 84,4 bilhões nos primeiros meses deste ano, alta de 65% sobre 2025.

O BNDES também informou que, entre janeiro de 2023 e março de 2026, aprovou R$ 41 bilhões em operações voltadas a estados e municípios, montante 7,3 vezes superior ao registrado entre 2019 e 2022.

Para as micro, pequenas e médias empresas, as aprovações de crédito no País chegaram a R$ 29 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 120% sobre 2025 e de 333% frente a 2022.

A inadimplência da carteira do banco permaneceu em 0,046% no período de 90 dias, índice inferior ao registrado pelo Sistema Financeiro Nacional, que ficou em 4,33% em março deste ano.

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