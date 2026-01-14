Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Endividamento

Cresce número de famílias sem condições de quitar dívidas em Campo Grande

Mesmo com o número de endividados ter diminuído no final de 2025, a quantidade de endividados que afirmam não ter condições de quitar as pendências fechou em alta no final do ano

Karina Varjão

Karina Varjão

14/01/2026 - 16h30
Campo Grande encerrou o ano de 2025 com um número maior de famílias endividadas que afirmaram não ter condições de pagar as dívidas que no final de 2024. 

De acordo com dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com análise do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, no mês de dezembro de 2025, 68,6% das famílias campo-grandenses possuíam alguma dívida em atraso. 

Destas, 13,7% não terão condições de arcar com as dívidas, número maior que o do ano passado, de 12,5%. 

No entanto, com relação ao mês de novembro de 2025, mesmo com um número de famílias endividadas maior em dezembro, a quantidade dos indivíduos que disseram não ter condições de pagar com as inadimplências diminuiu, saindo de 47.318 em novembro para 45.061 em dezembro do ano passado. 

Fonte: Instituto de Pesquisa Fecomércio MS

O número de famílias endividadas, em comparação com a quantidade em dezembro de 2024 (65%) mostra que aumentou o número de compromissos parcelados como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de loja, empréstimos e seguros ao longo do ano. 

Em número absolutos, no final de 2025, eram 226.248 famílias endividadas (muito ou pouco) na Capital. 

A pesquisa também mostrou que o tempo médio de atraso entre as famílias era de 70 dias de atraso, sendo a maior porcentagem, o atraso acima dos 90 dias (51,8%). 

Também era alto o tempo onde haviam as dívidas, sendo que 37,8% estavam com dívidas em atraso há mais de um ano. 

Perfil econômico

A pesquisa mostra que o perfil dos endividamentos muda de acordo com a renda familiar. Entre as famílias que têm rendimento de até 10 salários mínimos, há maior concentração de dívidas em carnês, categoria associada ao parcelamento no varejo e que não necessita de grande acesso a linhas de créditos mais estruturadas. 

A porcentagem de endividamento de famílias dessa modalidade era de 21,7%, enquanto nas famílias com renda superior a 10 salários mínimos era de apenas 12,5%. 

Nesses núcleos familiares, com maior renda, o endividamento está mais associado  a financiamentos de maior valor, como o de veículos, presente em 19,6% desse grupo, contra 9,1% entre as rendas menores. 

O cartão de crédito continua sendo o maior e principal instrumento de endividamento em todas as faixas de renda, mas ainda é maior entre as famílias de renda mais elevada (69,6% contra 65,9% nas rendas menores). Isso mostra que a facilidade desempenha um papel importante na economia das famílias brasileiras. 

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, os levantamentos são importantes para entender quais as realidades e desafios específicos presentes em cada grupo. 

"As famílias de menor renda tendem a utilizar instrumentos de crédito mais imediatos, como carnês, enquanto as de maior renda acessam financiamentos estruturados. Isso exige políticas e estratégias de educação financeira adaptadas a cada realidade", ressaltou. 

Fonte: Instituto de Pesquisa Fecomércio MS

Inadimplência

O endividamento do consumidor sul-mato-grossense atingiu o nível mais alto da série histórica em 2025, comprometendo mais da metade da população adulta. Segundo os dados do mês de outubro, o Estado somou 1.234.934 moradores com o nome negativado, o equivalente a 57,2% da população. Juntos, eles acumulam 5,42 milhões de dívidas, que totalizam R$ 9,23 bilhões.

As dívidas com bancos e cartões de crédito são as principais responsáveis pela inadimplência, concentrando 29,6% do total. Em seguida vêm as financeiras (18,3%), o varejo (10,9%) e as contas básicas de serviços como energia e telefonia (12,8%). 

Os dados mostram que a inadimplência em Mato Grosso do Sul é estrutural e crescente, mesmo com o avanço de modalidades de crédito mais acessíveis, como o consignado CLT e o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que têm funcionado como alívio imediato, mas aumentando o risco de endividamento permanente.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, somente as dívidas com bancos "sujam" o nome de quase 500 mil sul-mato-grossenses, número que vem crescendo mesmo com o aumento de linhas de crédito e renegociação. Até outubro de 2025, o Estado registrou 105,1 mil novos nomes incluídos em cadastros de inadimplência.


 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2342, terça-feira (13/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/01/2026 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2342 da Timemania na noite desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,1 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 18.242,50)
  • 5 acertos - 106 apostas ganhadoras, (R$ 1.229,27)
  • 4 acertos - 1.627 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 15.838 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CUIABA /MT - 4.871 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2342 são:

  • 35 - 39 - 48 - 22 - 01 - 10 - 56 
  • Time do Coração: Cuiabá (MT)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2345

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 15 de janeiro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2345. O valor da premiação está estimado em R$ 2,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6926, terça-feira (13/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6926 da Quina na noite desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 46 apostas ganhadoras, (R$ 10.119,72)
  • 3 acertos - 3.398 apostas ganhadoras, (R$ 130,47)
  • 2 acertos - 84.487 apostas ganhadoras, (R$ 5,24)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6926 são:

  • 80 - 14 - 29 - 79 - 40

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6935

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6935. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

