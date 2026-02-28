Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

EMPREENDEDORISMO

Curso gratuito oferece oportunidade de transformar chocolate em renda extra na Páscoa

A Maratona de Ovos de Páscoa acontece até o dia 25 de março e percorre as sete regiões da Capital; confira as datas e os locais onde serão realizadas as aulas

João Pedro Flores

28/02/2026 - 18h00
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistências Social e Cidadania (SAS) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), realiza a Maratona de Ovos de Páscoa. O evento está transformando unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência em polos de empreendedorismo.

A ação acontece até o dia 25 de março e percorre as sete regiões da Capital, com o intuito de capacitar usuários dos Cras e moradores dos bairros, oferecendo o material e as ferramentas necessárias para transformar chocolate em uma fonte de renda imediata.

A presidente do FAC, Adir Diniz, ressalta que as vagas são limitadas, por isso a importância da pessoa interessada entrar em contato com a organização para realizar a inscrição. "O curso é gratuito, por isso há uma grande procura. Nossa meta é contemplar 600 alunos", frisou.

Durante a abertura, realizada no Sesc Mesa Brasil, a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, destacou o impacto social da ação.

"Este curso abre portas para a criatividade e para uma geração de renda que transforma realidades. Quando a família aprende, todas as pessoas próximas a ela crescem. Esse curso possibilita uma transformação real e eu espero que vocês consigam extrair o melhor porque ele foi preparado com muito carinho", pontuou a secretária.    

A dona de casa e salgadeira Jaiane Botelho, mãe solo de três filhos, encontrou no Cras Jardim Noroeste o apoio que não teve em outras iniciativas.

"Eu gostei de fazer curso aqui porque aceitam que a gente traga nossas crianças; como não tenho rede de apoio, isso facilita muito. Já faço salgados e tapetes de crochê, mas tenho curiosidade no chocolate porque é mais uma renda que entra. Acho que dá para incrementar meus ganhos em até 50%", contou Jaiane, que planeja abrir seu próprio espaço físico no futuro.

Oportunidade

Diferente de uma oficina que tem como foco repassar apenas técnicas culinárias, a Maratona também foca na viabilidade comercial. A professora Eva Galvão, responsável pelas aulas, afirma que, com as técnicas ensinadas e um investimento mínimo, é possível ter um retorno financeiro rápido. Ela também enfatiza que a precificação correta dos produtos é o segredo do sucesso.

"As alunas aprendem desde a temperagem e moldagem até como ganhar dinheiro vendendo. Na confeitaria, o lucro pode chegar a 300% do valor investido. Se ela economizar de 300 a 400 reais, já consegue comprar o material para a produção de bombons e trabalhar o ano todo", explicou a professora.

Para a coordenadora do Cras Noroeste, Graziele Farias, o curso vai além da técnica, fortalecendo o vínculo entre o Poder público e o cidadão. "Elas estão muito empolgadas e felizes. É de suma importância para essa comunidade, pois além da renda extra, trabalha a autoestima", disse a gestora, que já prepara a unidade para novos cursos em diferentes áreas.

A mobilização nos bairros conta com o apoio fundamental das lideranças locais. Maria Helena Esquivel, líder comunitária da região do Conjunto Nova Serrana, atua como ponte entre a gestão municipal e os moradores.

"A comunidade sempre agradece por essa oportunidade, porque é um modo de ganhar dinheiro. Tem um campo de trabalho aí chegando com a Páscoa e esse curso é um jeito de ganhar um extra. As pessoas que estão cuidando de crianças ou dentro de casa veem nisso uma grande chance", destacou Maria Helena.

Calendário da Maratona

As inscrições para as próximas turmas podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-1361. Confira o cronograma da ação:

  • 06/03: CRAS Popular 08h30 às 10h30
  • 10/03: CRAS Aero Rancho 08h30 às 10h30
  • 17/03: Clube de Mães (Res. José Macksoud) 14h às 16h
  • 18/03: CRAS Vila Gaúcha (Coophavila II) 08h30 às 10h30
  • 20/03: CRAS São Conrado 08h30 às 10h30
  • 24/03: Projeto ATO (Parque do Lageado) 14h às 16h
  • 25/03: Encerramento no Sesc Mesa Brasil 08h30 às 10h30

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2361, sábado (28/02)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/02/2026 20h00

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2361 da Timemania na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,7 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2361 são:

  • 19 - 51 - 38 - 76 - 44 - 35 - 63
  • Time do Coração: Tocantinópolis (TO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2362

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2362. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/02/2026 20h00

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 145 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2978 são:

  • 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

