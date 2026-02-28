Curso gratuito oferece oportunidade de transformar chocolate em renda extra na Páscoa

A meta do evento é contemplar 600 alunos, segundo Adir Diniz, presidente do FAC - Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistências Social e Cidadania (SAS) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), realiza a Maratona de Ovos de Páscoa. O evento está transformando unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência em polos de empreendedorismo.

A ação acontece até o dia 25 de março e percorre as sete regiões da Capital, com o intuito de capacitar usuários dos Cras e moradores dos bairros, oferecendo o material e as ferramentas necessárias para transformar chocolate em uma fonte de renda imediata.

A presidente do FAC, Adir Diniz, ressalta que as vagas são limitadas, por isso a importância da pessoa interessada entrar em contato com a organização para realizar a inscrição. "O curso é gratuito, por isso há uma grande procura. Nossa meta é contemplar 600 alunos", frisou.

Durante a abertura, realizada no Sesc Mesa Brasil, a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, destacou o impacto social da ação.

"Este curso abre portas para a criatividade e para uma geração de renda que transforma realidades. Quando a família aprende, todas as pessoas próximas a ela crescem. Esse curso possibilita uma transformação real e eu espero que vocês consigam extrair o melhor porque ele foi preparado com muito carinho", pontuou a secretária.

A dona de casa e salgadeira Jaiane Botelho, mãe solo de três filhos, encontrou no Cras Jardim Noroeste o apoio que não teve em outras iniciativas.

"Eu gostei de fazer curso aqui porque aceitam que a gente traga nossas crianças; como não tenho rede de apoio, isso facilita muito. Já faço salgados e tapetes de crochê, mas tenho curiosidade no chocolate porque é mais uma renda que entra. Acho que dá para incrementar meus ganhos em até 50%", contou Jaiane, que planeja abrir seu próprio espaço físico no futuro.

Oportunidade

Diferente de uma oficina que tem como foco repassar apenas técnicas culinárias, a Maratona também foca na viabilidade comercial. A professora Eva Galvão, responsável pelas aulas, afirma que, com as técnicas ensinadas e um investimento mínimo, é possível ter um retorno financeiro rápido. Ela também enfatiza que a precificação correta dos produtos é o segredo do sucesso.

"As alunas aprendem desde a temperagem e moldagem até como ganhar dinheiro vendendo. Na confeitaria, o lucro pode chegar a 300% do valor investido. Se ela economizar de 300 a 400 reais, já consegue comprar o material para a produção de bombons e trabalhar o ano todo", explicou a professora.

Para a coordenadora do Cras Noroeste, Graziele Farias, o curso vai além da técnica, fortalecendo o vínculo entre o Poder público e o cidadão. "Elas estão muito empolgadas e felizes. É de suma importância para essa comunidade, pois além da renda extra, trabalha a autoestima", disse a gestora, que já prepara a unidade para novos cursos em diferentes áreas.

A mobilização nos bairros conta com o apoio fundamental das lideranças locais. Maria Helena Esquivel, líder comunitária da região do Conjunto Nova Serrana, atua como ponte entre a gestão municipal e os moradores.

"A comunidade sempre agradece por essa oportunidade, porque é um modo de ganhar dinheiro. Tem um campo de trabalho aí chegando com a Páscoa e esse curso é um jeito de ganhar um extra. As pessoas que estão cuidando de crianças ou dentro de casa veem nisso uma grande chance", destacou Maria Helena.

Calendário da Maratona

As inscrições para as próximas turmas podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-1361. Confira o cronograma da ação: