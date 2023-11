Mato Grosso do Sul

Vagas foram impulsionadas pelo setor de serviços, responsável por criar 10.608 postos de trabalho

De janeiro a setembro deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 21.696 empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. O número representa 7% dos 306.710 empregos gerados no Estado durante o período.

Os dados são do relatório divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base nos dados ajustados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Setores

A geração de empregos nas micro e pequenas empresas foi impulsionada pelo setor de serviços, responsável por criar 10.608 postos de trabalho no período analisado.

Na sequência, estão os setores de Comércio e Construção, com 4.239 e 3.034 vagas, respectivamente.

O quarto setor com maior número de oportunidades foi a Agropecuária, com 2.047 contratados. O quinto foi a indústria/transformação, que gerou 1.676 empregos.

Atividades

De acordo com a Classificação Nacional por Atividades Econômicas (CNAE), as atividades que mais geraram empregos formais no ano – entre micro e pequenas empresas – foram as de Transporte rodoviário de carga, com 1.144 empregos gerados, e Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, com 970 postos de trabalho preenchidos.

Na sequência, aparecem os Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Abate de reses, exceto suínos, com 652 e 620 empregos gerados.

Caged

Mato Grosso do Sul obteve saldo positivo em todos os meses do ano no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De janeiro a setembro, foram 306.610 admissões e 274.489 desligamentos, o que aponta para um saldo de 32.221 empregos no Estado.

O estoque acumulado* de empregos é de 629.129 vagas.

*De acordo com o Novo Caged, o estoque de empregos formais é a quantidade total de empregos ativos em carteira assinada desde a criação no novo sistema, em 2020. Os números acumulados no estoque não incluem servidores públicos ou autônomos, mesmo aqueles que possuam CNPJ.

