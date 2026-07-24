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Economia

SUSPENSÃO

Decisão do TCU deve atrasar a licitação da ferrovia Malha Oeste

Suspensão da análise ocorreu após o envio de documentação incompleta e pode adiar ainda mais o leilão da ferrovia, previsto para o último trimestre

Clodoaldo Silva, de Brasília

24/07/2026 - 08h00
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O Tribunal de Contas da União (TCU) interrompeu na segunda-feira a análise do processo de licitação da ferrovia Malha Oeste porque o Ministério dos Transportes aproveitou estudos desatualizados relacionados ainda com a relicitação descartada no ano passado, deixou de enviar documentos e mandou o Caderno Socioambiental errado.

A suspensão ocorre pouco mais de um mês após a Corte receber a proposta da Pasta.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o governo federal pretende realizar o certame no último trimestre deste ano, com três objetos a serem oferecidos à iniciativa privada. A atualização dos estudos pode impactar em mais atraso na licitação.

O primeiro (Objeto A) a ser leiloado será a extensão completa da Malha Oeste (1.644 quilômetros), entre Corumbá e Mairinque (SP).

Caso não haja interessados, será o Objeto B, com extensão parcial da Malha Oeste, entre Corumbá e Bauru (SP), em bitola larga, com 1.325,5 km; e por último o Objeto C, com extensão parcial da Malha Oeste, entre Corumbá e Três Lagoas, com extensão de 906,98 km

Nestas opções estão incluídos trechos entre Corumbá e Ladário.

Esta proposta final foi aprovada pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 21 de maio, no início do mês seguinte o Ministério dos Transportes a referendou e encaminhou, em 12 de junho, para o TCU.

Esta agilidade foi para compensar o atraso nos estudos e levantamentos necessários à licitação, já que muitos pareceres internos foram apresentados em maio, faltando pouco mais de um mês para o prazo do certame, divulgado no fim do ano passado.

O governo anunciou que pretendia licitar a Malha Oeste este mês, porém já transferiu a data para o último trimestre.

Após receber os documentos, o TCU, no dia 15 de junho, abriu o processo para analisar o certame, etapa obrigatória para certificar que a licitação está de acordo com as normas legais e seguindo os trâmites necessários. A Corte tem pelo menos 90 dias para verificar os documentos.

A concessionária que administra a ferrovia acumula multas milionárias por abandono da linhaA concessionária que administra a ferrovia acumula multas milionárias por abandono da linha - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

ANÁLISE

Entretanto, na segunda-feira, o TCU interrompeu a análise do processo.

O ministro-relator Odair Cunha, destacou que “a ANTT aprovou os estudos técnicos para a concessão, por meio de deliberação da Diretoria Colegiada, com encaminhamento do projeto ao Ministério dos Transportes. Ademais, o Plano de Outorga foi aprovado pelo Ministério por meio da Portaria 380, de 8/6/2026”.

Porém, afirmou que o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) da Corte, constatou que “os documentos técnicos e jurídicos entregues a esta Corte não atendem todas as exigências estabelecidas no art. 3º da IN 81/2018, com vistas a subsidiar a análise da desestatização”.

O ministro, em seu despacho, enfatiza que o Ministério não encaminhou no mês passado a minuta final do Plano de Outorga dos 1.644 km da linha férrea, especificações sobre áreas de exploração e prazo do contrato, assim como o Relatório da Modelagem Econômico-Financeira (MEF). Também enviou o Caderno Socioambiental errado.

“Está ausente, por exemplo, o plano de outorga, relativamente à definição do objeto, áreas de exploração e prazo do contrato, assim como o Relatório da Modelagem Econômico-Financeira. Quanto aos requisitos referentes ao meio ambiente, a unidade instrutora informa ausentes do caderno socioambiental a respectiva licença ou diretrizes para o licenciamento e as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos”, detalhou Cunha.

IRREGULARIDADES

Com estas irregularidades, o TCU comunicou “incompletude da documentação encaminhada”, e exigiu a apresentação de todas as licenças já emitidas para a Malha Oeste (prévia, de instalação e de operação).

Em resposta, a ANTT informou que, “por equívoco”, encaminhou ao TCU um documento intitulado Caderno Socioambiental e que os documentos da Modelagem Econômico-Financeira estão desatualizados. “A peça correspondente se encontra em processo de revisão”, explicou.

Após analisar as justificativas, a AudPortoFerrovia esclareceu que o relatório da MEF enviado “não dizia respeito ao empreendimento atual, mas à proposta de relicitação anterior da Malha Oeste, considerada até 2025, posteriormente descartada e substituída pela opção de concessão comum do serviço de transporte ferroviário com exploração de infraestrutura”.

Com estes pareceres da área técnica, Cunha determinou “o sobrestamento dos autos até o encaminhamento dos estudos atualizados (relativos à desestatização da Malha Oeste) completos, oportunidade em que haverá a definição do termo inicial de contagem do prazo de análise da desestatização estabelecido na IN nº 81/2018”.

RESTITUIÇÃO

3° lote de restituição do IR injeta R$ 67 milhões na economia de MS

41.141 contribuintes sul-mato-grossenses já podem consultar o valor da restituição

24/07/2026 08h25

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App da Receita Federal, para consultar a restituição do IR

App da Receita Federal, para consultar a restituição do IR DIVULGAÇÃO

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Terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF 2026 - ano base 2025) vai injetar R$ 67.927.589,17 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de julho de 2026.

41.141 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar, a partir desta sexta-feira (24), o valor da restituição que receberão no 3° lote, neste site.

No Brasil, 2.743.200 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 4,61 bilhões.

A quantia será paga na próxima sexta-feira (31).

O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave pix.

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo de como consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

CALENDÁRIO

Veja as datas de restituição de cada lote:

  • 1° lote: 29 de maio
  • 2° lote: 30 de junho
  • 3° lote: 31 de julho
  • 4° lote: 31 de agosto

* Vale ressaltar que o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

  1. Idade igual ou superior a 80 anos;
  2. Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
  3. Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
  4. Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
  5. Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
  6. Demais contribuintes

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7073, quinta-feira (23/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

24/07/2026 08h22

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7073 da Quina na noite desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 89 apostas ganhadoras, (R$ 6.069,94)
  • 3 acertos - 5.922 apostas ganhadoras, (R$ 86,87)
  • 2 acertos - 129.028 apostas ganhadoras, (R$ 3,98)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7073 são:

  •   34 - 46 - 09 - 04 - 32 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7074

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7074. O valor da premiação está estimado em R$ 15,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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