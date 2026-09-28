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Economia

Sobe e desce

Depois de subir, gasolina volta a R$ 6,25 e redução de imposto não muda preço em Campo Grande

Na semana anterior à redução de tributos, litro custava R$ 6,25 em Campo Grande; duas semanas depois, média permanece no mesmo valo

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

28/09/2026 - 14h00
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A gasolina comum voltou ao mesmo preço registrado em Campo Grande antes de entrar em vigor a redução de tributos anunciada pelo Governo Federal para tentar baratear os combustíveis. O litro, que custava R$ 6,25 na semana de 6 a 12 de setembro, chegou a R$ 6,26 entre 13 e 19 de setembro e recuou para R$ 6,25 na semana de 20 a 26 de setembro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na prática, duas semanas depois da medida federal, a gasolina terminou exatamente onde estava antes da desoneração: R$ 6,25 por litro. A variação acumulada foi de zero centavo e 0%, apesar da redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins anunciada pelo governo em 9 de setembro.

O movimento chama atenção porque a medida entrou em vigor justamente com a promessa de reduzir a pressão sobre o preço final. O decreto federal passou a valer em 10 de setembro e reduziu a carga tributária sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro. Para o etanol hidratado, as contribuições foram zeradas, representando redução tributária de R$ 0,19 por litro. As mudanças têm validade prevista até 9 de outubro.

A comparação dos números da ANP mostra que a redução tributária não apareceu na mesma proporção na média cobrada pelas revendas da Capital.

Gasolina

Na semana de 6 a 12 de setembro, antes da entrada em vigor da medida, a gasolina comum era comercializada por R$ 6,25, em média, em Campo Grande. Na semana seguinte, de 13 a 19 de setembro, o preço médio subiu para R$ 6,26.

Já entre 20 e 26 de setembro, caiu para R$ 6,25. Ou seja, em relação ao período anterior à mudança tributária, o consumidor terminou a terceira semana pagando exatamente os mesmos R$ 6,25 por litro.

A ANP pesquisou 23 revendas de gasolina comum em Campo Grande na semana mais recente. O menor preço encontrado foi de R$ 6,09, enquanto o maior chegou a R$ 6,39. A diferença de R$ 0,30 por litro representa uma variação de 4,9% entre os extremos.

O resultado também precisa ser lido com uma ressalva: a redução de tributos não determina automaticamente que todo o valor seja repassado ao consumidor. O mercado brasileiro opera em regime de liberdade de preços na produção, distribuição e revenda. 

Etanol

O comportamento do etanol é semelhante, embora com uma diferença importante: depois de uma pequena queda, o combustível também retornou ao preço registrado antes da medida.

Entre 6 e 12 de setembro, o litro custava R$ 3,82, em média, em Campo Grande. Na semana seguinte, caiu para R$ 3,81. Agora, na pesquisa de 20 a 26 de setembro, voltou a R$ 3,82.

Isso ocorre apesar de o governo ter zerado PIS/Pasep e Cofins sobre o etanol hidratado, o que representou uma redução tributária de R$ 0,19 por litro.

Na última pesquisa, a ANP encontrou o etanol entre R$ 3,65 e R$ 3,99 nas revendas da Capital. São R$ 0,34 de diferença por litro, ou 9,3% entre o menor e o maior valor.

Diesel

Se gasolina e etanol terminaram o período praticamente no mesmo ponto em que estavam antes da desoneração, o diesel percorreu caminho contrário.

O diesel comum passou de R$ 6,44, na semana de 13 a 19 de setembro, para R$ 6,57 entre 20 e 26 de setembro. A alta foi de R$ 0,13 por litro, ou 2,02%.

No diesel S-10, o avanço foi ainda maior: de R$ 7,04 para R$ 7,25 no mesmo intervalo. Foram R$ 0,21 a mais por litro em apenas uma semana, alta de 2,98%.

O aumento ocorre justamente no combustível que passou a receber uma política específica de contenção do governo federal.

Na semana mais recente, o S-10 chegou a ser encontrado entre R$ 6,98 e R$ 7,59 nas revendas pesquisadas pela ANP. A diferença de R$ 0,61 por litro significa que um consumidor abastecendo 50 litros poderia pagar até R$ 30,50 a mais, dependendo da revenda escolhida.

Nova reação

O Governo Federal anunciou novas medidas nesta segunda-feira (28) para tentar conter a pressão sobre os combustíveis.

A principal novidade relacionada ao diesel é a manutenção da subvenção de R$ 2,12 por litro. A medida foi formalizada pelo Ministério da Fazenda por meio da Portaria nº 2.946/2026, publicada na sexta-feira (25), e passou a valer no domingo (27). Segundo a Fazenda, não houve aumento do subsídio nesta etapa: o objetivo foi evitar que o benefício fosse reduzido com o fim da vigência da medida provisória anterior.

Agora, além da manutenção dos R$ 2,12 por litro, o governo reforça a fiscalização sobre a cadeia de combustíveis e endurece as punições para aumentos considerados abusivos.

A ANP já possui regras específicas para avaliar eventual elevação abusiva de preços, utilizando, entre outros critérios, a margem bruta dos agentes. A agência ressalta que aumento de preço, isoladamente, não caracteriza abuso: é necessário considerar a evolução dos custos nos elos anteriores da cadeia.

 

 

Agricultura

Produtor rural segura milho e vendas chegam a só 50% após supersafra em MS

Colheita está praticamente encerrada, com produção de 16,25 milhões de toneladas, mas metade do cereal ainda não foi negociada

28/09/2026 07h55

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Foto: Marcos Maluf/Aprosoja-MS

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Mato Grosso do Sul está encerrando uma das maiores safras de milho de sua história, mas o cereal ainda não saiu das mãos dos produtores. Com 99,5% da área colhida, apenas metade da produção havia sido comercializada até o dia 21, segundo levantamento do Boletim Casa Rural, elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). 

O movimento ocorre justamente em um momento de valorização da commodity, o que reforça a estratégia de parte dos agricultores de postergar as vendas e aguardar melhores condições de mercado.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a postura reduz a disponibilidade de lotes para negociação e contribui para a sustentação dos preços no mercado interno. O comportamento das cotações no exterior também favorece esse cenário. 

A segunda safra 2025/2026 está estimada em 16,254 milhões de toneladas, volume 16,7% superior ao do ciclo anterior. A produtividade média chegou a 122,79 sacas por hectare, conforme o boletim semanal da Casa Rural. O levantamento, realizado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), já alcançou 18% da área para revisão da produtividade. 

Ao mesmo tempo, a saca de 60 kg alcançou R$ 54,83 no dia 21, alta de 0,92% em apenas uma semana. Na média entre os dias 14 e 21 deste mês, ficou em R$ 54,40, 6,4% acima dos R$ 51,13 registrados no mesmo período de 2025. Em relação a agosto, quando a cotação média era de R$ 49,17, a valorização chega a 11,5%. 

Conforme dados da Granos Corretora, na sexta-feira, a saca era cotada a R$ 55,17, valor 7,7% acima da cotação de R$ 51,19 aferida na mesma data do ano passado. 

VENDAS

Os dados indicam que o produtor não está simplesmente deixando de vender. A comercialização avançou 6,5 pontos porcentuais desde o levantamento de 27 de agosto, quando 43,5% da safra havia sido negociada. Ainda assim, o porcentual atual está 2,5 pontos abaixo do registrado no mesmo período de 2025. 

Ainda conforme os dados da Granos Corretora, o mercado vem pagando mais pelo cereal. Em Dourados, a cotação chegou a R$ 56 por saca. Chapadão do Sul, Maracaju e São Gabriel do Oeste registraram R$ 55, enquanto Campo Grande e Sidrolândia ficaram em R$ 54. São Gabriel do Oeste teve a maior valorização entre os municípios acompanhados, de 3,77% no período. 

O comportamento pode indicar que parte dos produtores está administrando o estoque à espera de condições mais favoráveis. A decisão de vender depende da combinação entre preço, necessidade de caixa, capacidade de armazenagem, custo de transporte, demanda regional e expectativa de mercado.

Com uma produção estimada em 16,254 milhões de toneladas, o Estado terá um volume expressivo de milho para comercializar ao longo dos próximos meses. O atual porcentual de vendas significa que aproximadamente metade da safra ainda precisa encontrar comprador.

A própria estimativa de produção ainda pode sofrer ajustes. O boletim informa que os dados foram obtidos a partir de amostragens que cobrem 18% da área cultivada e que a produtividade e a produção podem ser revisadas à medida que o levantamento avance. 

A supersafra também ajuda a explicar a cautela comercial. Conforme já informou o Correio do Estado, a projeção atual está 45,9% acima da estimativa inicial, que apontava produção de 11,139 milhões de toneladas. O aumento ocorreu principalmente pela produtividade observada nas áreas colhidas. 

ETANOL

Um fator que mudou a dinâmica da comercialização em Mato Grosso do Sul nos últimos anos foi o avanço da indústria de etanol de milho. Estudo divulgado recentemente pela Aprosoja-MS aponta que o Estado passou de nenhuma usina de etanol de milho em operação para três unidades, instaladas em Dourados, Sidrolândia e Maracaju. Uma quarta planta está em implantação em Nova Alvorada do Sul. 

A expansão cria uma alternativa de venda dentro do Estado, reduzindo a dependência exclusiva das exportações e das fábricas de ração.

Na safra 2024/2025, 2 milhões de toneladas de milho de MS foram exportadas, enquanto as usinas passaram a absorver uma parcela crescente da produção. Para a safra 2025/2026, a produção de etanol de milho no Estado é estimada em 2,128 bilhões de litros, equivalente a cerca de 20,9% da produção nacional, segundo o estudo da entidade. 

Para o analista de economia da Aprosoja-MS, Linneu Borges Filho, a expansão das plantas representa uma nova alternativa de comercialização para o produtor.

“A instalação das usinas acrescenta um novo comprador de grande porte dentro do próprio Estado, criando uma terceira alternativa de comercialização para o grão”, avalia.

Além do etanol, as usinas produzem DDG ou DDGS (farelo de milho), óleo de milho e CO industrial. O DDG, subproduto utilizado principalmente na alimentação animal, também ganhou espaço nas exportações sul-mato-grossenses. Em 2025, foram produzidas 1,4 milhão de toneladas, das quais 1,15 milhão de toneladas foram exportadas. 

Esse modelo amplia a participação do milho na economia estadual. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária citados no estudo mostram que o milho apresentou alta de 88,1% no Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária de Mato Grosso do Sul em 2025, passando a representar 16,8% do VBP estadual.

LOGÍSTICA

A logística é outro componente que pode influenciar a escolha do produtor entre vender agora ou aguardar. De acordo com a Aprosoja-MS, cerca de 80% da produção agrícola do Estado é transportada por rodovias.

Em operações destinadas à exportação, o frete pode representar uma parcela relevante do valor recebido pelo produtor. 

“A proximidade entre as lavouras e as indústrias pode reduzir a distância percorrida pelo milho e, consequentemente, a exposição aos custos logísticos das operações de longa distância”, analisa Borges.

Isso muda a conta de comercialização. O preço nominal da saca não é o único indicador que determina a rentabilidade. O produtor precisa considerar quanto efetivamente receberá depois de descontar frete, armazenagem, taxas e demais custos da operação.

ECONOMIA

Aprovado acordo para encerrar litígio sobre tarifa de acesso ao Porto de Santos

Controvérsia começou em 2022, quando armadores e operadores do terminal questionaram judicialmente a cobrança integral taxa

27/09/2026 22h00

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Porto de Santos é o principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul

Porto de Santos é o principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul Reprodução/Divulgação/PortodeSantos

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Como informado pela Autoridade Portuária de Santos (APS), foi aprovada a celebração de um acordo para encerramento de litígio relacionado à cobrança de tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário ao Porto de Santos (SP), principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul, com o Centro Nacional de Navegação (Centronave).

Com o entendimento, a APS deverá receber cerca de R$ 416,9 milhões. A autoridade receberá o recurso apenas após a homologação judicial do acordo.

Além do valor, há também o reenquadramento tarifário dos associados da entidade na estrutura da Tabela I - Infraestrutura de Acesso Aquaviário e novos critérios para descontos tarifários de frequência e disciplina a conciliação dos valores depositados judicialmente.

A controvérsia que deu início ao processo começou em 2022, quando os armadores e operadores do terminal questionaram judicialmente a cobrança integral da tarifa de acesso sob o argumento de que os investimentos previstos para a região - compensados pelas tarifas - não haviam sido realizados.

Segundo a APS, a questão se deu pelo processo de privatização da gestão do terminal, que teria afetado o planejamento e o andamento de investimentos como devido.

"Atualmente, a realidade é distinta. A APS possui um Plano de Investimentos estruturado, com cronograma definido e previsão de aproximadamente R$ 12,5 bilhões em investimentos, incluindo recursos federais. Parte das intervenções já está em execução, como a ampliação da malha ferroviária interna do Porto, enquanto outros projetos já contam com contratos formalizados", afirma a autoridade em nota.

Durante a tramitação da ação, os valores correspondentes às tarifas permaneceram sendo depositados judicialmente pelos autores. Além disso, desde 15 de setembro de 2025 a APS passou a aplicar desconto de 34,6% nas tarifas cobradas dos armadores e operadores abrangidos pela medida.

Com o acordo, os depósitos judiciais são encerrados e voltam a ser realizados pagamentos diretos à autoridade portuária. A APS publicará nova Portaria disciplinando os descontos tarifários, baseados em critérios de frequência e modalidade de navegação.

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