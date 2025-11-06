Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOA

Deputados aprovam LOA para 2026, com receita estimada em R$ 27 bilhões

A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

João Pedro Flores

06/11/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quinta-feira (6), o Projeto de Lei 257/2025, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2026, ou seja, a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa. Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A autoria é do Poder Executivo. A receita estimada é de R$ 27,190 bilhões para o próximo ano.

O valor estimado está acima dos últimos cinco anos. No projeto, o demonstrativo de evolução de receita, apresentado em tabela, demonstra os seguintes valores realizados nos anos anteriores:

  • 2025 - R$ 26,4 bilhões
  • 2024 - R$ 24,06 bilhões
  • 2023 - R$ 23,7 bilhões
  • 2022 - R$ 22,5 bilhões
  • 2021 - R$ 19,8 bilhões

De acordo com o texto da proposta, os recursos constantes que integram o projeto são de origem do Plano Plurianual (PPA) do Estado para o período de 2024 a 2027, que englobam as três dimensões da Administração Pública (estratégica, tática e a operacional).

A Administração Pública Estadual optou pela manutenção da menor alíquota modal de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em vigor no Brasil.

Limites de despesas 

Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas na proposta terão como limite de suas despesas de pessoal o estabelecido nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e o total orçamentário de que trata o art. 168 da Constituição Federal não poderá exceder os seguintes valores:

I - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 567.574.000,00
II - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 444.019.300,00
III - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 1.464.780.100,00
IV - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 767.151.800,00
V - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 377.319.900,00

Receitas estimadas

Já em relação as receitas estimadas, estas decorrerão da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes, de capital e Intraorçamentárias.

Receitas Correntes - total de R$ 24.073.436.600

  • Receita Tributária - R$ 22.305.289.500
  • Receita de Contribuições - R$ 1.447.429.900
  • Receita Patrimonial - R$ 577.967.800
  • Receita de Serviços - R$ 943.194.600
  • Transferências Correntes - R$ 7.004.834.500
  • Outras Receitas Correntes - R$ 407.927.600
  • (-) Dedução Receita Tributária - (R$ 7.996.713.500)
  • (-) Dedução Transferências Correntes - (R$ R$ 616.493.800)

Receitas de Capital - total de R$ 578.733.400

  • Operação de Crédito - R$ 263.896.200
  • Alienação de Bens - R$ 42.988.200
  • Amortização de Empréstimos - R$ 15.219.100
  • Transferências de Capital - R$ 256.629.900

Receitas Intraorçamentárias - total de R$ 2.537.830.000

  • Receita de Contribuições - R$ 2.334.078.600
  • Receita Patrimonial - R$ 15.600
  • Receita de Serviços - R$ 3.200 
  • Outras Receitas Correntes - R$ 159.732.600
  • Receitas de Capital - R$ 44.000.000

Despesas

A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes da Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 18.638.917.400 e o orçamento da seguridade social em R$ 8.551.082.600.

Despesas Correntes - R$ 19.674.878.900

  • Pessoal e Encargos - R$ 12.986.205.400
  • Juros e Encargos da Dívida - R$ 317.663.900
  • Despesas de Custeio - R$ 6.371.009.600

Despesas de Capital  - R$ 3.781.309.600

  • Investimentos - R$ 3.438.535.200
  • Inversões Financeiras - R$ 44.691.000
  • Amortizações da Dívida - R$ 298.083.400

Reserva de Contingência - R$ 112.966.400

Demais poderes R$ 3.620.845.100

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 768, quarta-feira (05/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/11/2025 09h02

Compartilhar

Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 768 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$3,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 19.619,27 cada); 
  • 5 acertos - 34 apostas ganhadoras, (R$ 1.648,67 cada);
  • 4 acertos - 691 apostas ganhadoras, (R$ 81,12 cada); 
  • 3 acertos - 6.974 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 768 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 2
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 9

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 769

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 07 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 769. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2882, quarta-feira (05/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/11/2025 08h55

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2882 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$700 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 4.337,67 cada); 
  • 4 acertos - 306 apostas ganhadoras (R$ 145,80 cada);
  • 3 acertos - 6.060 apostas ganhadoras (R$ 3,68 cada). 

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.027,03 cada); 
  • 4 acertos - 260 apostas ganhadoras (R$ 171,60 cada);
  • 3 acertos - 5.608 apostas ganhadoras (R$ 3,97 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2882 são:

Primeiro sorteio

  • 42 - 49 - 03 - 31 - 48 - 01 

Segundo sorteio

  • 18 - 35 - 21 - 15 - 40 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2883

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 07 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2883. O valor da premiação está estimado em R$800 mil

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 2 dias

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 9 horas

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?