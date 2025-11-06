Deputados aprovam LOA para 2026, com receita estimada em R$ 27 bilhões

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta quinta-feira (6), o Projeto de Lei 257/2025, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2026, ou seja, a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa. Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A autoria é do Poder Executivo. A receita estimada é de R$ 27,190 bilhões para o próximo ano.

O valor estimado está acima dos últimos cinco anos. No projeto, o demonstrativo de evolução de receita, apresentado em tabela, demonstra os seguintes valores realizados nos anos anteriores:

2025 - R$ 26,4 bilhões

2024 - R$ 24,06 bilhões

2023 - R$ 23,7 bilhões

2022 - R$ 22,5 bilhões

2021 - R$ 19,8 bilhões

De acordo com o texto da proposta, os recursos constantes que integram o projeto são de origem do Plano Plurianual (PPA) do Estado para o período de 2024 a 2027, que englobam as três dimensões da Administração Pública (estratégica, tática e a operacional).

A Administração Pública Estadual optou pela manutenção da menor alíquota modal de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em vigor no Brasil.

Limites de despesas

Na elaboração de suas propostas, as instituições mencionadas na proposta terão como limite de suas despesas de pessoal o estabelecido nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e o total orçamentário de que trata o art. 168 da Constituição Federal não poderá exceder os seguintes valores:

I - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 567.574.000,00

II - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 444.019.300,00

III - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 1.464.780.100,00

IV - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 767.151.800,00

V - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul: R$ 377.319.900,00

Receitas estimadas

Já em relação as receitas estimadas, estas decorrerão da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes, de capital e Intraorçamentárias.

Receitas Correntes - total de R$ 24.073.436.600

Receita Tributária - R$ 22.305.289.500

Receita de Contribuições - R$ 1.447.429.900

Receita Patrimonial - R$ 577.967.800

Receita de Serviços - R$ 943.194.600

Transferências Correntes - R$ 7.004.834.500

Outras Receitas Correntes - R$ 407.927.600

(-) Dedução Receita Tributária - (R$ 7.996.713.500)

(-) Dedução Transferências Correntes - (R$ R$ 616.493.800)

Receitas de Capital - total de R$ 578.733.400

Operação de Crédito - R$ 263.896.200

Alienação de Bens - R$ 42.988.200

Amortização de Empréstimos - R$ 15.219.100

Transferências de Capital - R$ 256.629.900

Receitas Intraorçamentárias - total de R$ 2.537.830.000

Receita de Contribuições - R$ 2.334.078.600

Receita Patrimonial - R$ 15.600

Receita de Serviços - R$ 3.200

Outras Receitas Correntes - R$ 159.732.600

Receitas de Capital - R$ 44.000.000

Despesas

A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes da Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 18.638.917.400 e o orçamento da seguridade social em R$ 8.551.082.600.

Despesas Correntes - R$ 19.674.878.900

Pessoal e Encargos - R$ 12.986.205.400

Juros e Encargos da Dívida - R$ 317.663.900

Despesas de Custeio - R$ 6.371.009.600

Despesas de Capital - R$ 3.781.309.600

Investimentos - R$ 3.438.535.200

Inversões Financeiras - R$ 44.691.000

Amortizações da Dívida - R$ 298.083.400

Reserva de Contingência - R$ 112.966.400

Demais poderes R$ 3.620.845.100

