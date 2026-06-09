Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

"Nome Sujo"

Desenrola não freia alta e MS tem 132 mil empresas negativadas

Programa federal de renegociação já movimentou R$ 11 bilhões no País, mas número de CNPJs inadimplentes no Estado alcançou recorde e dívidas superam R$ 3,7 bilhões

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

09/06/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nem mesmo a implementação do Novo Desenrola Brasil foi suficiente para conter o avanço da inadimplência empresarial em Mato Grosso do Sul.

Dados da Serasa Experian mostram que o número de empresas com o nome negativado chegou a 132.360 em abril deste ano, alta de 44% em relação a abril de 2025, quando havia 91.934 CNPJs nessa condição, ou 40.426 nomes a mais.

O crescimento ocorre em um momento em que o governo federal aposta justamente na renegociação de débitos para aliviar a situação financeira das empresas.

O Novo Desenrola Brasil já resultou em cerca de 85 mil operações, movimentando R$ 11 bilhões em acordos em todo o País.

Apesar disso, os indicadores apontam que o endividamento empresarial continua avançando tanto em MS quanto no restante do Brasil.

O Desenrola Empresas é a fase do programa voltada a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

A iniciativa facilita a renegociação de dívidas com descontos de até 90% e melhora o acesso a linhas de crédito com taxas de juros reduzidas.

Além do aumento no número de empresas inadimplentes, os dados revelam uma piora expressiva no volume financeiro das dívidas.

Em abril de 2025, os débitos negativados somavam R$ 2,40 bilhões no Estado, em abril deste ano, o montante alcançou R$ 3,71 bilhões, crescimento de 55% em apenas 12 meses.

Os números acompanham a tendência nacional. O Brasil atingiu em abril um novo recorde de inadimplência empresarial, com 9 milhões de empresas negativadas, que acumulavam R$ 220,9 bilhões em dívidas.

A economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, afirma que o quadro reflete um ambiente financeiro ainda restritivo, apesar do início do ciclo de redução dos juros.

“O contingente de empresas com restrições de crédito segue elevado, refletindo a persistência de um ambiente financeiro ainda significativamente apertado. Apesar do início do ciclo de flexibilização monetária, o patamar ainda restritivo dos juros, aliado a spreads elevados e critérios de concessão mais cautelosos, limita a recomposição da capacidade financeira das empresas”.

Conforme a economista, a inadimplência empresarial é um indicador de estoque, o que significa que o problema incorpora pressões acumuladas ao longo do tempo.

“Em paralelo, o processo de desaceleração da atividade econômica tende a impactar o faturamento das empresas e dificultar a recomposição de caixa. Nesse contexto, ainda não há sinais consistentes de inflexão na trajetória da inadimplência”, completa.

DÍVIDAS

O levantamento da Serasa mostra que a quantidade de dívidas registradas em MS também segue em trajetória de crescimento. Em abril de 2025, eram 737.723 dívidas negativadas, em abril deste ano, o total chegou a 1.057.448 débitos, um aumento de 43,3%.

O valor médio devido por empresa atingiu o maior patamar da série, chegando a R$ 28.075,22 por CNPJ. Já o ticket médio das dívidas alcançou R$ 3.514,15.

Os indicadores mostram que não apenas mais empresas estão enfrentando dificuldades financeiras, como também o tamanho do endividamento continua crescendo.

Entre abril de 2025 e abril deste ano, o valor total das dívidas aumentou em mais de R$ 1,31 bilhão, evidenciando que muitas empresas não estão conseguindo equilibrar receitas e despesas mesmo diante da perspectiva de renegociação oferecida pelo programa federal.

O avanço da inadimplência ocorre em um ambiente econômico ainda marcado por juros elevados e acesso mais restrito ao crédito.

Embora o Banco Central tenha iniciado um ciclo de redução da taxa Selic, o custo dos financiamentos para empresas continua alto, especialmente para micro e pequenos negócios, que dependem de empréstimos para manter capital de giro e financiar operações do dia a dia.

Os números da Serasa mostram que a alta da inadimplência empresarial em MS ocorreu praticamente sem interrupções ao longo do período analisado.

O Estado começou 2025 com 89.484 empresas negativadas. Em maio daquele ano, o total já havia ultrapassado a marca de 100 mil CNPJs, chegando a 102.888.

A escalada continuou nos meses seguintes. Em dezembro de 2025, havia 125.771 empresas inadimplentes.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o contingente aumentou novamente até atingir o recorde de 132.360 empresas.

Assine o Correio do Estado 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2934, segunda-feira (08/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/06/2026 08h36

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2934 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.756.345,72)
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 214.852,42)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 2.238,04)
  • 17 acertos - 441 apostas ganhadoras, (R$ 304,49)
  • 16 acertos - 2714 apostas ganhadoras, (R$ 49,47)
  • 15 acertos - 12252 apostas ganhadoras, (R$ 10,96)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 107.426,23)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2934 são:

  • 72 - 84 - 45 - 55 - 94 - 83 - 12 - 99 - 23 - 54 - 87 - 30 - 11 - 89 - 31 - 41 - 52 - 19 - 27 - 96 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2935

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3705, segunda-feira (08/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/06/2026 08h34

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3705 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 1.178.158,55)
  • 14 acertos - 739 apostas ganhadoras, (R$ 1.279,72)
  • 13 acertos - 20499 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 203627 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 994774 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3705 são:

  • 16 - 21 - 06 - 01 - 25 - 14 - 04 - 03 - 18 - 15 - 08 - 10 - 24 - 20 - 22

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3710

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3710. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria polar avança por MS e promete semana gelada e chuvosa
PREVISÃO DO TEMPO

/ 1 dia

Frente fria polar avança por MS e promete semana gelada e chuvosa

2

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS
Reajuste

/ 1 dia

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7045, segunda-feira (08/06)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7045, segunda-feira (08/06)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3705, segunda-feira (08/06)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3705, segunda-feira (08/06)

5

Um ano após morte da irmã, ciclista morre durante prova de mountain bike em MS
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Um ano após morte da irmã, ciclista morre durante prova de mountain bike em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 3 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana