IBGE | PNAD-M

Desocupação no País (5,4%) cai 1,1 p.p em um ano

Além de novos celetistas e aqueles que trabalham sem carteira assinada, quase um milhão tornou-se "seu próprio patrão" no balanço do último ano

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/03/2026 - 10h07
Nesta quinta-feira (05) foi realizada a divulgação mensal dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que a taxa de desocupação no último trimestre bateu 5,4%, com queda de 1.1 ponto percentual no período de um ano.  

Conforme os dados do IBGE, a população desocupada na pesquisa levantada no trimestre entre novembro de 2025 a janeiro de 2026 foi 5,9 milhões de pessoas, um sinal de estabilidade se comparado com o período de agosto a outubro do ano passado. 

Além disso, a população desocupada caiu exatos 17,1% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando haviam 7,1 milhões nessa categoria, o que indica menos 1,2 milhão de pessoas sem emprego. 

Neste último trimestre encerrado em janeiro, a chamada "força de trabalho", sendo a taxa de pessoas ocupadas e desocupadas, chegou a 108,5 milhões de pessoas, o que também mostra estabilidade tanto na comparação com o período de agosto a outubro de 2025 quanto ao mesmo intervalo de tempo no ano passado. 

Isso porque, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que até houve um acréscimo ante o mesmo trimestre móvel do ano anterior, porém as 472 mil pessoas a mais na chamada força de trabalho representam um aumento irrisório de 0,4%.

Ocupação

Do outro lado, os dados da divulgação mensal da Pnad Contínua apontam para 102,7 milhões na dita "população ocupada", o que também demonstra estabilidade em comparação ao trimestre imediatamente anterior e um leve aumento de 1,7% (mais 1,7 milhões de pessoas) no aglomerado do ano. 

"O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi de 58,7%, com estabilidade no trimestre (58,8%) e crescendo 0,5 p.p. no ano (58,2%)", cita o Instituto em nota. 

Em análise dos números, nota-se também a queda de 1,8 p.p. no ano (15,5%) da taxa composta de subutilização, que ficou em 13,8% neste último trimestre e estável em relação aos 13,9% registrados entre agosto e outubro de 2025. 

Lançado olhar sobre o número de empregados no setor privado com carteira assinada, com exceção dos trabalhadores domésticos, 39,4 milhões de funcionários anotados na última pesquisa indicam estabilidade no trimestre e alta de 2,1% (mais 800 mil pessoas) no ano. 

Há ainda pelo menos 13,4 milhões empregados sem carteira assinada, além de 26,2 milhões de trabalhadores por conta própria atualmente no Brasil, último índice esse que aumentou 3,7% no ano, com quase um milhão (mais 927 mil pessoas) "sendo seu próprio patrão" no balanço do último ano. 

 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2932, quarta-feira (04/03): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/03/2026 08h32

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2932 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 4 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 7.333,95)
  • 4 acertos - 605 apostas ganhadoras, (R$ 124,68)
  • 3 acertos - 11.417 apostas ganhadoras, (R$ 3,30)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 4.569,62)
  • 4 acertos - 597 apostas ganhadoras, (R$ 126,35)
  • 3 acertos - 11.391 apostas ganhadoras, (R$ 3,31)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2932 são:

Primeiro sorteio

  • 02 - 49 - 28 - 15 - 06 - 20

Segundo sorteio

  • 47 - 16 - 07 - 41 - 22 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2933

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 6 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2933. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões. 

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6967, quarta-feira (04/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/03/2026 08h28

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6967 da Quina na noite desta quarta-feira, 4 de março de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 7.770,61)
  • 3 acertos - 4.790 apostas ganhadoras, (R$ 100,42)
  • 2 acertos - 91.063 apostas ganhadoras, (R$ 5,28)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6967 são:

  • 77 - 26 - 68 - 47 - 74

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6975

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 5 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6975. O valor da premiação está estimado em R$ 12,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

