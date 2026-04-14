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Economia

MAIO

Dia das Mães deve movimentar mais de R$ 452 milhões na economia de MS

Gastos com compras de presentes e comemorações devem ser menores neste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/04/2026 - 16h00
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O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, que neste ano cairá no dia 10, deve movimentar carca de R$ 452,6 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Dados são Pesquisa de Intenção de Consumo realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae, divulgada nesta terça-feira (14).

Os gastos com presentes e comemorações serão ligeiramente menores do que o registrado no mesmo período do ano passado, com retração de 3,3%.

“O comportamento do consumidor neste ano evidencia um perfil mais cauteloso, porém engajado com a data. Mesmo diante de um cenário econômico que exige maior controle financeiro, os consumidores não deixam de participar das celebrações, mas adotam decisões de compra mais planejadas, priorizando o uso consciente do orçamento”, explica a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Presentes

Apenas com presentes, a movimentação financeira deve ser de R$ 234,73 milhões. A pesquisa aponta que 64,17% dos consumidores pretendem presentear, com gasto médio de R$ 242,94.

Entre os presentes mais procurados para presentear estão roupas (27,3%), perfumes e cosméticos (26%). Itens como flores, cestas e acessórios também aparecem entre as principais escolhas.

A qualidade do produto aparece como principal fator de decisão, citada por 48,39% dos consumidores, seguida pela preferência da pessoa presenteada (43,87%). O preço, embora relevante, aparece em segundo plano.

O levantamento aponta como relevante a predominância das compras presenciais, apontada por 73,98% dos que vão às compras, com destaque para as lojas localizadas no centro e de bairros.

“Esse cenário é uma oportunidade de ouro para o comércio, valorizando o comércio de bairro e o atendimento nas lojas físicas”, avalia Paulo Maciel, analista-técnico do Sebrae/MS.

Além disso, a maioria dos consumidores prioriza descontos à vista, enquanto o parcelamento no cartão aparece como alternativa relevante para parte do público.

“É importante notar que o cliente está mais atento e informado. 28% dos consumidores vão pesquisar preços em várias lojas, e 21% farão a comparação entre o físico e o online. O público busca o melhor custo-benefício, isso reforça a necessidade de o lojista ter estratégias claras de captação para converter interesses em compra real, focando na qualidade, que é a prioridade para 48% dos compradores", acrescenta Maciel.

Comemorações

As comemorações na data devem injetar R$ 217,85 milhões na economia. A pesquisa aponta que 66,08% devem celebrar a data, com gasto médio de R$ 218,95.

Para 52% das pessoas, a celebração será passar o dia reunido com a família e comprar ingredientes para fazer uma refeição em casa, enquanto uma parcela menor escolhe sair para restaurantes ou realizar passeios.

Segundo a Fecomércio, o comportamento reforça uma tendência de celebrações mais intimistas, sem perder o significado da data.

“Estratégias como kits prontos e serviços personalizados são diferenciais para aumentar o faturamento. O segredo é organizar o estoque e preparar a equipe para aproveitar o afeto da data e transformar isso em ótimos resultados para o seu negócio”, orienta Paulo Maciel.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 31 de março de 2026, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário, Três Lagoas, Nova Andradina e Naviraí.

IBGE

MS é destaque nacional no volume de serviços, com variação de 4,2%

Menos da metade dos estados brasileiros tiveram alta no mês de fevereiro, fazendo com que o resultado nacional tivesse crescimento mínimo, de 0,1%

14/04/2026 16h30

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Setor de transporte de carga contribuiu para alta no País

Setor de transporte de carga contribuiu para alta no País FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul no mês de fevereiro teve destaque positivo na taxa mensal nacional, com um aumento de 4,2%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14) na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)  do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com a pesquisa, Mato Grosso do Sul foi um dos 13 estados brasileiros que tiveram resultados positivos na passagem do mês de janeiro para fevereiro, com posição de destaque juntamente com o Rio de Janeiro (1,0%), seguido por Bahia (1,7%) e Rio Grande do Sul (1,1%).

Em janeiro, o setor havia registrado aumento de 3,9% em MS. Na série sem ajuste sazonal, na comparação com o mês de fevereiro de 2025, o volume de serviços registrou alta de 4,4%. 

No indicador acumulado do ano, o volume de serviços mostrou aumento de 4,3% frente a igual período de 2025. Já o acumulado dos últimos 12 meses passou de 6,2% em janeiro para 6,8% em fevereiro de 2026.

As taxas positivas são indicadores de um início de ano em alta, após uma queda brusca no final do ano passado em Mato Grosso do Sul. 

Setor de transporte de carga contribuiu para alta no País

Na média nacional, o volume de serviços no Brasil teve variação positiva de 0,1% frente a janeiro de 2026. Com o indicador, o setor se iguala ao topo da série histórica, registrada no mês de novembro de 2025. 

Assim, o setor de serviços no País está 20,0% acima do nível de fevereiro de 2020, período pré-pandemia. Em comparação a fevereiro de 2025, o volume de serviços cresceu 0,5%, o 23º resultado positivo consecutivo. 

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, o serviço acumulou 1,9% e nos últimos doze meses, 2,7%. 

Atividades em alta

No mês de fevereiro, a variação positiva foi puxada por três das cinco atividades investigadas. A principal influência foi nas atividades de Informação e Comunicação (1,1%), com destaque para Serviços de TI e Transportes  (0,6%), influenciado pelo transporte rodoviário de cargas (0,9%). 

Outra expansão ficou com os serviços prestados às famílias, que cresceu 1,4%, recuperando a perda de 0,5% registrada em janeiro e se tornando a taxa mais intensa desde março de 2025, que foi de 1,8%. 

Por outro lado, os serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%) registraram a terceira taxa negativa seguida, período em que acumulou uma perda de -0,7%. Também no campo negativo, os outros serviços (-0,4%) devolveram parte do ganho observado em janeiro (3,6%). 

"Os serviços de Informação e Comunicação foram os que mais influenciaram o resultado na variação contra o mês imediatamente anterior e na variação contra o mesmo período do ano passado. Esse protagonismo do setor de informação e comunicação vem se consolidando desde o período pós-pandemia, influenciando o ritmo do setor de serviços como um todo", explicou o analista Luiz Carlos de Almeida Junior.


 

Benefício

Governo federal adianta pagamento do 13º de beneficiários do INSS

Em Mato Grosso do Sul, são mais de 400 mil beneficiários e o pagamento deve injetar mais de R$ 800 milhões na economia do Estado

14/04/2026 14h28

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INSS adianta 13º de beneficiários

INSS adianta 13º de beneficiários Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

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Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão o valor do 13º salário antecipado nos meses de abril e maio deste ano. 

O Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve beneficiar cerca de 400 mil beneficiários em Mato Grosso do Sul. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 19 de março. A antecipação vai transferir R$ 811,7 milhões aos donatários do Estado. 

Segundo o calendário, a primeira parcela do pagamento, cerca de 50% do valor total, vai de 24 de abril até o dia 8 de maio. 

Já a segunda metade será paga de 25 de maio a 8 de junho. Essa parcela corresponde à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada, sendo paga juntamente com os benefícios da competência de maio. 

Terão direito à antecipação do valor aqueles que tiverem recebido, em 2026, algum benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 

Não recebem o 13º salário as pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), valor pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com baixa renda comprovada e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia. 

A data de pagamento leva em conta o número final do cartão do INSS, sem considerar o último dígito verificador, que fica após o traço. 

Segundo o Decreto, o pagamento do abono é feito em agosto e novembro e a antecipação do benefício contempla todos os estados, injetando um montante significativo de recursos na economia dos municípios. 

Veja as datas dos pagamentos de acordo com o número final do cartão:

INSS adianta 13º de beneficiários
INSS adianta 13º de beneficiários

 Na espera

Em Mato Grosso do Sul a fila de espera pela análise por algum benefício mais que dobrou em um ano, conforme o recorte mais recente divulgado. Enquanto em novembro de 2024 o número era de 16.749 pessoas esperando por algum tipo de auxílio, o volume alcançou 41.775 pessoas na fila em novembro do ano passado, um salto de 150%.

Nesse contexto de crescimento, entra em vigor a unificação das filas regionais em uma fila única nacional. A mudança, implementada no dia 13 de janeiro, permite que processos de Mato Grosso do Sul sejam analisados por servidores de qualquer parte do País, independentemente da agência de origem do pedido. A expectativa é de reduzir desigualdades regionais e acelerar a concessão de benefícios, sobretudo nos estados onde o tempo de espera é maior.

Em todo o Brasil, são mais de 2,9 milhões de beneficiários aguardando a análise por algum benefício entre aposentadorias, benefício por incapacidade temporária, pensões, entre outros. 

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