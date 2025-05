Dia dos Namorados deve movimentar R$ 384 milhões na economia de MS

Dia dos Namorados terá movimentação financeira 1% maior do que no ano passado - Foto: Arquivo / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, deve movimentar R$ 384,45 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, movimentação 1% maior em relação ao ano passado. O montante leva em conta gastos com presentes e comemorações.

É o que aponta pesquisa de intenção de comprass para o Dia dos Namorados, divulgada nesta terça-feira (20) pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae-MS.

De acordo com o levantamento, serão gastos R$ 201,40 milhões em presentes e 183,06 milhões com comemorações. O gasto médio total é de R$ 510,85.

Presentes

Apenas com relação aos presentes, o gasto médio deve ser de R$ 273,21.

As opções mais apontadas foram:

roupas e acessórios (42%)

calçados (18%)

perfumes e cosméticos (18%)

bolsas e acessórios (17%)

flores e cestas (16%)

joias (7%)

As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (67%) e a qualidade do produto é apontada como essencial para a compra (81%).

"Tem espaço para todos os segmentos do comércio, o empresário só precisa estar preparado para receber este consumidor. Eles dizem que vão escolher os produtos pela qualidade e também pela sugestão do parceiro", disse a economista do IPF MS, Regiane Dede de Oliveira.

Com relação a forma de compra, 61% das pessoas afirmam que irão realizar presencialmente, enquanto 21% prefere a compra online. Há ainda 18% que irão fazer o presente.

"As compras online estão cada vez mais presentes no dia a dia do consumidor, porém, a grande maioria prefere a compra presencial ainda e as pessoas prezam pelo desconto no pagamento à vista, é uma característica do consumidor sul-mato-grossense", afirmou a economista.

Comemorações

O aporte na economia com as comemorações representará 183,06 milhões, com gasto médio de R$ 237,64.

Nestes casos, as principais formas de celebração com o parceiros será:

comemoração em bares ou restaurantes (34%)

comemoração em casa com refeição preparada na residência (16%)

passar a noite fora com o namorado em hotel/motel (13%)

levar o namorado (a) para um passeio (11%)

refeição por delivery (11%)

ir ao cinema com o namorado (9%)

viagem (6%)

Para o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, a data é uma oportunidade para os empresários aumentarem o faturamento e atrairem novos clientes, mas é necessário mais do que ter uma variedade de produtos para isto.

"Investir em experiências vai ser o diferencial. Embalagens criativas, kits personalizados, brindes simbólicos podem ser uma boa opção, já que o presente precisa emocionar. Além disso, opções de pagamento facilitadas e uma boa divulgação em redes sociais com mensagens que alcancem o coração das pessoas podem ser interessantes", sugere.

A pesquisa foi realizada no período de 5 a 11 de maio nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.