Especial Dia dos Namorados B+: O que mudou nos relacionamentos com a era digital?

A escritora Suzanne Collins encontrou inspiração para escrever Jogos Vorazes (The Hunger Games) a partir de várias fontes e experiências pessoais, sendo a principal delas quando ela estava trocando de canal entre um reality show de competição e a cobertura da guerra no Iraque, reparando que a justaposição dessas duas imagens – jovens competindo por fama e fortuna e jovens lutando em uma guerra – combinavam perfeitamente em um futuro distópico.



Os livros viraram best-sellers, depois filmes e transformaram Jennifer Lawrence em uma estrela mundial. Tardiamente comento aqui sobre a prequela, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.



Com toda febre da franquia, foi uma jogada ousada da Lionsgate apostar em resgatar a origem da história do antagonista, Coriolanus Snow, interpretado primeiro por Donald Sutherland e agora por Tom Blyth, que esteve em The Gilded Age e está em Billy The Kid, com uma missão dolorosa de manter a franquia com apelo. Se não consegue, não é por falta de talento.

Entendendo os Jogos Vorazes

“Jogos Vorazes” alcançou sucesso pela combinação perfeita de vários fatores, sejam míticos ou atuais, explorando temas atuais e mundiais. Questões como como o poder absoluto pode corromper até o mais íntegro. Também discute como a mídia pode ser usada para manipular e controlar a percepção pública, como alguns são exemplos da resistência contra a tirania e claro, como a coragem e a determinação de Katniss (Lawrence) inspiram outros a se levantarem contra a opressão.



Além disso, a história retrata a disparidade entre os ricos e os pobres. Afinal, o Capitólio vive em luxo e extravagância, enquanto os distritos sofrem com a pobreza e a fome. Essa desigualdade é um motor central para o conflito na franquia.

Os “Hunger Games” (Jogos Vorazes) são um evento central da história que se passa na nação de Panem, que é composta por 12 distritos e a Capital. Os Jogos Vorazes são uma competição anual organizada pela Capital como uma forma de controle e opressão sobre os distritos. Funcionam assim:

Escolha dos Tributos:

Cada um dos 12 distritos deve enviar um tributo masculino e um tributo feminino, totalizando 24 participantes. Os tributos são escolhidos através de um sorteio conhecido como “colheita” (reaping).

Os tributos geralmente têm entre 12 e 18 anos de idade.

Preparação e Treinamento:

Após a colheita, os tributos são levados para a Capital, onde recebem treinamento em várias habilidades de sobrevivência e combate.

Eles também participam de entrevistas e eventos públicos para ganhar patrocinadores, que podem enviar suprimentos durante os jogos.

Arena:

Os Jogos ocorrem em uma arena especialmente construída, que pode conter diferentes tipos de ambientes, como florestas, desertos ou montanhas.

A arena é cheia de perigos naturais e armadilhas criadas pelos “gamemakers” (criadores dos jogos).

Regras dos Jogos:

O objetivo é ser o último tributo vivo. Os tributos devem lutar entre si até que apenas um sobreviva.

Os gamemakers podem introduzir desafios adicionais, como criaturas perigosas ou desastres naturais, para acelerar o processo e manter o público entretido.

Patrocinadores e Suprimentos:

Durante os jogos, tributos podem receber ajuda de patrocinadores na forma de suprimentos, como comida, água, remédios ou armas. Esses suprimentos são enviados por paraquedas.

A Vitória:

O último tributo sobrevivente é declarado vencedor e recebe uma vida de conforto e riqueza. O distrito do vencedor também recebe suprimentos extras durante o ano seguinte.

Katniss antagoniza com o Presidente Snow

Na trilogia inicial, Katniss Everdeen, do Distrito 12, se voluntaria para tomar o lugar de sua irmã mais nova, Prim, que foi selecionada para os Jogos Vorazes. Junto com Peeta Mellark, ela enfrenta inúmeros desafios na arena, usando sua habilidade com arco e flecha e sua inteligência para sobreviver.



O carisma e destaque de Katniss são identificados pelo presidente de Panem, Corolianus Snow (Sutherland) como uma ameaça ao sistema e logo viram adversários diretos. Ela se torna o símbolo da rebelião contra o regime opressor de Snow, enquanto ele faz tudo ao seu alcance para manter seu controle sobre Panem e suprimir qualquer forma de insurreição.

Snow é um homem cruel, embora sutil. Ele tenta manipular Katniss de várias maneiras, utilizando ameaças e violência para controlar suas ações através de pessoas próximas a ela, como Peeta e sua família. Todos são usados como alavancas para garantir que ela se comporte de maneira que beneficie o Capitólio.



A relação deles é marcada por jogos psicológicos, com Snow tentado constantemente quebrar o espírito de Katniss, enquanto ela, mesmo enfrentando medo e dúvida, continua a resistir e a desafiar sua autoridade. A tensão entre Katniss e Snow culmina em uma batalha final pelo futuro de Panem. O confronto deles não é apenas físico, mas também ideológico, representando a luta entre liberdade e tirania.

A história do vilão

Com a popularidade da história, surgiu a curiosidade de como Panem foi organizada e, em especial, como Snow chegou ao Poder. Isso tudo foi descrito no livro de 2020, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes que virou filme em 2024, com Tom Blyth no papel do jovem Snow, o jovem que crescerá para ser o malévolo interpretado por Donald Sutherland.



Há 60 anos, Coriolanus ainda não era um vilão, ao contrário, é um garoto de princípios que espera seguir os passos de seu estimado pai, que morreu durante a longa guerra que se seguiu à revolta dos distritos oprimidos contra o arrogante Capitólio. Hoje Snow é um estudante da Academia e vive de um passado da agora empobrecida família Snow.



Vivendo dificuldades com sua família, ele acompanha com ansiedade a décima edição anual dos Jogos Vorazes. porque precisa do dinheiro que será concedido ao vencedor. Isso porque como a audiência caiu, as apostas são mais altas do que o normal para inverter o desinteresse do público.



Snow é destacado para ser o mentor de uma cantora orgulhosa, uma espécie de “pré-Katniss”, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler, de Amor Sublime Amor), que é indomável.

Lucy Gray Baird é a tributo do Distrito 12 e é conhecida por sua habilidade musical e sua personalidade cativante. Ela conquista todos com suas performances musicais, mas é uma jovem inteligente e ousada. Sua relação com Snow é complexa, e, claro, vital para como Snow será no futuro.



À medida que a trama se desenrola, Coriolanus desenvolve uma relação complexa com Lucy Gray e começa a questionar a natureza dos Jogos Vorazes e o papel que ele está destinado a desempenhar na sociedade de Panem, navegando por desafios pessoais e políticos. Entender sua juventude e suas motivações traz uma nova perspectiva sobre suas ações futuras. Aqui, o talento de Blyth é essencial.

Se Snow ainda não é o vilão, há outros. A cruel Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis) e o irritante, ambíguo e igualmente cruel Reitor Highbottom (Peter Dinklage) confrontam e moldam Snow para ser o que saberemos o que será no futuro.



A história é tanto confusa para quem não leu os livros ou viu os filmes anteriores, com os easter eggs distribuídos ao longo da história. O que faz funcionar é justamente a atuação de Blyth, um ator que tem todo potencial para crescer ainda mais.



Como um jovem que tem ambições, que passou dificuldades e que quer de certa forma uma reparação, ele é mais vulnerável a tudo. Como sabemos seu futuro, é uma questão de tempo quando deixará de ser solidário ou fiel aos amigos. A virada, graças ao ator, é perfeita.



No entanto, a nova jornada da franquia ainda fica à sombra da falta da personalidade envolvente de Jennifer Lawrence. Ainda assim, se curtir o tema, o destaque é mesmo Tom Blyth.