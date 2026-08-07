Dia dos Pais injetará R$ 339 milhões, mas inadimplência preocupa varejo - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O comércio de Mato Grosso do Sul entra na reta final para a chegada de uma das principais datas do calendário varejista com expectativa de crescimento nas vendas, mas atento ao avanço da inadimplência das famílias, que pode reduzir o ritmo do consumo.

Levantamento do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosos do Sul (Sebrae-MS), estima que o Dia dos Pais, que será comemorado no dia 9, deve movimentar R$ 339,22 milhões em presentes e comemorações no Estado, alta de 8% em relação ao ano passado.

A projeção considera gastos com presentes e celebrações, que devem alcançar a média de R$ 472,04 por consumidor. Do total previsto, R$ 153,41 milhões serão destinados à compra de presentes, enquanto outros R$ 185,8 milhões devem ser gastos em comemorações.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Juliano Wertheimer, a proximidade da data exige planejamento dos empresários.

“É importante que as empresas estejam preparadas para aproveitar esse momento de aquecimento das vendas, com reforço de equipe e bom atendimento. Além disso, 73% dos consumidores disseram que pretendem comprar em lojas físicas, o que reforça a importância do comércio de rua nesse período”, afirma Wertheimer.

A pesquisa mostra que 43,94% dos entrevistados pretendem presentear os pais, com gasto médio de R$ 232,69, enquanto 51,73% afirmaram que vão comemorar a data, desembolsando, em média, R$ 239,35.

As roupas lideram a lista de presentes preferidos (37,29%), seguidas por calçados (22,26%) e perfumes ou cosméticos (21,9%). A preferência pelas compras presenciais continua predominante: 73,33% dos consumidores afirmaram que pretendem adquirir os presentes em lojas físicas.

Embora a maior parte das famílias opte por comemorar em casa, Wertheimer destaca que bares e restaurantes também podem aproveitar a data.

“É importante também que os restaurantes estejam preparados para o delivery, já que boa parte das pessoas que pretendem comemorar dizem que vão fazer isso em casa. Mesmo com esse consumo mais caseiro impulsionando as vendas dos supermercados, os restaurantes e bares também podem aproveitar esse consumo doméstico por meio do delivery e dos pedidos”, ressalta.

CAPITAL

Em Campo Grande, o otimismo também predomina entre os empresários. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) aponta que 76% dos comerciantes esperam vender mais do que no Dia dos Pais de 2025.

Entre eles, 34,3% acreditam em crescimento de até 10%, 31,4% projetam aumento de até 20%, enquanto 9,5% esperam expansão de até 40%.

“O Dia dos Pais continua sendo uma das datas mais importantes para o comércio. Mesmo diante de um cenário econômico que ainda exige cautela, percebemos que o empresário está investindo em estratégias para atrair consumidores e acredita em um desempenho melhor do que o registrado no ano passado”, afirma o presidente da ACICG, Omar Aukar.

Conforme o levantamento, mais da metade dos empresários acredita que o consumidor gastará entre R$ 101 e R$ 200 por compra. Para atrair clientes, 51,4% apostam em promoções, enquanto 27,6% reforçaram as campanhas nas redes sociais e o mesmo porcentual ampliou as condições de parcelamento.

“O consumidor está cada vez mais atento às oportunidades. Por isso, promoções, condições de pagamento e presença digital fazem diferença na decisão de compra. A expectativa é de um comércio bastante competitivo e preparado para aproveitar a data”, acrescenta Aukar.

Apesar das projeções positivas, especialistas do varejo acompanham com cautela o comportamento do consumidor em razão do aumento da inadimplência.

O crescimento do número de famílias com dívidas em atraso tende a reduzir o orçamento disponível para compras sazonais, fazendo com que muitos consumidores priorizem presentes de menor valor ou recorram ao parcelamento para manter a tradição da data.

Esse cenário ajuda a explicar a forte aposta do comércio em promoções, descontos progressivos, crediário próprio e parcelamentos sem juros.

A estratégia é estimular o consumo mesmo em um ambiente de maior restrição financeira, preservando o desempenho de uma data considerada a segunda mais importante do calendário do varejo por boa parte dos comerciantes.

CONSUMO

Nas vitrines do Centro de Campo Grande, lojistas intensificaram as campanhas promocionais na expectativa de concentrar o maior movimento entre sexta-feira e sábado.

O vendedor da Gazin, Maycon Vinícius, afirma que eletrônicos e ferramentas devem liderar as vendas.

“A gente espera que seja mais o setor das TVs, do som, ferramentas e também produtos automotivos, que costumam agradar mais os pais. Estamos trabalhando com pagamento à vista, cartão em até 12 vezes sem juros e também crediário próprio”.

A loja estabeleceu uma meta de R$ 150 mil em vendas apenas no sábado, apostando na facilidade de pagamento para impulsionar o faturamento.

No segmento de vestuário, a gerente da Hering, Marli Pires Barbosa, observa que o movimento começou a crescer nesta semana. “Desde ontem a procura aumentou bastante. Sempre dois dias antes da data o fluxo cresce e a expectativa é de fechar o período com crescimento de 5% em relação ao ano passado”.

Segundo ela, as peças mais procuradas são camisetas e polos, reunidas em combos promocionais divulgados também pelas redes sociais.

Na Montreal Magazine, a estratégia foi ampliar o público-alvo da campanha. Além das coleções masculinas, a empresa aposta em ofertas para toda a família.

“Estamos trabalhando com produtos de verão, kits para pai, filho e filha combinando os looks e também fortalecendo o departamento de lar para atrair toda a família”, explica o gestor Jânio Araújo.

A expectativa da rede é de crescer 12% sobre o desempenho registrado em 2025. Para isso, ela reforçou o estoque de camisetas, polos e bermudas e ampliou o parcelamento no crediário próprio.

Já na Passaletti, especializada em calçados, o supervisor Bruno Salvatori afirma que a meta é faturar R$ 130 mil somente no sábado, impulsionada por promoções em calçados masculinos e ações de divulgação na loja.

“Estamos fazendo campanhas com locutor, reforçando a comunicação visual e oferecendo parcelamento. O sapato masculino continua sendo o produto mais procurado para presentear”.

TRADICIONAIS

Do lado dos consumidores, a preferência continua sendo por presentes clássicos. O empresário Jefferson Iraola, de 57 anos, pai de duas filhas, acredita que o Dia dos Pais costuma ser mais simples que o Dia das Mães.

“Acredito que o Dia dos Pais tem menos atrativos do que o Dia das Mães, mas os pais são mais fáceis de agradar. Um sapato, uma camisa ou um cinto já deixa qualquer pai feliz”.

Já o analista Emílio Salgado, de 34 anos, diz que o presente costuma ficar por conta da esposa e do filho.

“Normalmente minha esposa sai com meu filho, que agora está com oito anos, e volta com algo que esteja faltando no guarda-roupa. Meu palpite para este ano é um tênis”.