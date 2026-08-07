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Dia dos Pais injetará R$ 339 milhões, mas inadimplência preocupa varejo

Pesquisa da Fecomércio-MS aponta crescimento de 8% nas vendas em relação ao ano passado; lojistas apostam em promoções, parcelamentos e atendimento presencial para impulsionar o consumo

Súzan Benites e Alison Silva

Súzan Benites e Alison Silva

07/08/2026 - 07h45
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O comércio de Mato Grosso do Sul entra na reta final para a chegada de uma das principais datas do calendário varejista com expectativa de crescimento nas vendas, mas atento ao avanço da inadimplência das famílias, que pode reduzir o ritmo do consumo.

Levantamento do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosos do Sul (Sebrae-MS), estima que o Dia dos Pais, que será comemorado no dia 9, deve movimentar R$ 339,22 milhões em presentes e comemorações no Estado, alta de 8% em relação ao ano passado.

A projeção considera gastos com presentes e celebrações, que devem alcançar a média de R$ 472,04 por consumidor. Do total previsto, R$ 153,41 milhões serão destinados à compra de presentes, enquanto outros R$ 185,8 milhões devem ser gastos em comemorações.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Juliano Wertheimer, a proximidade da data exige planejamento dos empresários.

“É importante que as empresas estejam preparadas para aproveitar esse momento de aquecimento das vendas, com reforço de equipe e bom atendimento. Além disso, 73% dos consumidores disseram que pretendem comprar em lojas físicas, o que reforça a importância do comércio de rua nesse período”, afirma Wertheimer.

A pesquisa mostra que 43,94% dos entrevistados pretendem presentear os pais, com gasto médio de R$ 232,69, enquanto 51,73% afirmaram que vão comemorar a data, desembolsando, em média, R$ 239,35.

As roupas lideram a lista de presentes preferidos (37,29%), seguidas por calçados (22,26%) e perfumes ou cosméticos (21,9%). A preferência pelas compras presenciais continua predominante: 73,33% dos consumidores afirmaram que pretendem adquirir os presentes em lojas físicas.

Embora a maior parte das famílias opte por comemorar em casa, Wertheimer destaca que bares e restaurantes também podem aproveitar a data.

“É importante também que os restaurantes estejam preparados para o delivery, já que boa parte das pessoas que pretendem comemorar dizem que vão fazer isso em casa. Mesmo com esse consumo mais caseiro impulsionando as vendas dos supermercados, os restaurantes e bares também podem aproveitar esse consumo doméstico por meio do delivery e dos pedidos”, ressalta.

CAPITAL

Em Campo Grande, o otimismo também predomina entre os empresários. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) aponta que 76% dos comerciantes esperam vender mais do que no Dia dos Pais de 2025.

Entre eles, 34,3% acreditam em crescimento de até 10%, 31,4% projetam aumento de até 20%, enquanto 9,5% esperam expansão de até 40%.

“O Dia dos Pais continua sendo uma das datas mais importantes para o comércio. Mesmo diante de um cenário econômico que ainda exige cautela, percebemos que o empresário está investindo em estratégias para atrair consumidores e acredita em um desempenho melhor do que o registrado no ano passado”, afirma o presidente da ACICG, Omar Aukar.

Conforme o levantamento, mais da metade dos empresários acredita que o consumidor gastará entre R$ 101 e R$ 200 por compra. Para atrair clientes, 51,4% apostam em promoções, enquanto 27,6% reforçaram as campanhas nas redes sociais e o mesmo porcentual ampliou as condições de parcelamento.

“O consumidor está cada vez mais atento às oportunidades. Por isso, promoções, condições de pagamento e presença digital fazem diferença na decisão de compra. A expectativa é de um comércio bastante competitivo e preparado para aproveitar a data”, acrescenta Aukar.

Apesar das projeções positivas, especialistas do varejo acompanham com cautela o comportamento do consumidor em razão do aumento da inadimplência.

O crescimento do número de famílias com dívidas em atraso tende a reduzir o orçamento disponível para compras sazonais, fazendo com que muitos consumidores priorizem presentes de menor valor ou recorram ao parcelamento para manter a tradição da data.

Esse cenário ajuda a explicar a forte aposta do comércio em promoções, descontos progressivos, crediário próprio e parcelamentos sem juros.

A estratégia é estimular o consumo mesmo em um ambiente de maior restrição financeira, preservando o desempenho de uma data considerada a segunda mais importante do calendário do varejo por boa parte dos comerciantes.

CONSUMO

Nas vitrines do Centro de Campo Grande, lojistas intensificaram as campanhas promocionais na expectativa de concentrar o maior movimento entre sexta-feira e sábado.

O vendedor da Gazin, Maycon Vinícius, afirma que eletrônicos e ferramentas devem liderar as vendas.

“A gente espera que seja mais o setor das TVs, do som, ferramentas e também produtos automotivos, que costumam agradar mais os pais. Estamos trabalhando com pagamento à vista, cartão em até 12 vezes sem juros e também crediário próprio”.

A loja estabeleceu uma meta de R$ 150 mil em vendas apenas no sábado, apostando na facilidade de pagamento para impulsionar o faturamento. 

No segmento de vestuário, a gerente da Hering, Marli Pires Barbosa, observa que o movimento começou a crescer nesta semana. “Desde ontem a procura aumentou bastante. Sempre dois dias antes da data o fluxo cresce e a expectativa é de fechar o período com crescimento de 5% em relação ao ano passado”.

Segundo ela, as peças mais procuradas são camisetas e polos, reunidas em combos promocionais divulgados também pelas redes sociais.

Na Montreal Magazine, a estratégia foi ampliar o público-alvo da campanha. Além das coleções masculinas, a empresa aposta em ofertas para toda a família.

“Estamos trabalhando com produtos de verão, kits para pai, filho e filha combinando os looks e também fortalecendo o departamento de lar para atrair toda a família”, explica o gestor Jânio Araújo.

A expectativa da rede é de crescer 12% sobre o desempenho registrado em 2025. Para isso, ela reforçou o estoque de camisetas, polos e bermudas e ampliou o parcelamento no crediário próprio.

Já na Passaletti, especializada em calçados, o supervisor Bruno Salvatori afirma que a meta é faturar R$ 130 mil somente no sábado, impulsionada por promoções em calçados masculinos e ações de divulgação na loja.

“Estamos fazendo campanhas com locutor, reforçando a comunicação visual e oferecendo parcelamento. O sapato masculino continua sendo o produto mais procurado para presentear”.

TRADICIONAIS

Do lado dos consumidores, a preferência continua sendo por presentes clássicos. O empresário Jefferson Iraola, de 57 anos, pai de duas filhas, acredita que o Dia dos Pais costuma ser mais simples que o Dia das Mães.

“Acredito que o Dia dos Pais tem menos atrativos do que o Dia das Mães, mas os pais são mais fáceis de agradar. Um sapato, uma camisa ou um cinto já deixa qualquer pai feliz”.

Já o analista Emílio Salgado, de 34 anos, diz que o presente costuma ficar por conta da esposa e do filho.

“Normalmente minha esposa sai com meu filho, que agora está com oito anos, e volta com algo que esteja faltando no guarda-roupa. Meu palpite para este ano é um tênis”.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7085, quinta-feira (06/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

07/08/2026 08h28

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7085 da Quina na noite desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 10.121.903,51)
  • 4 acertos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 9.767,91)
  • 3 acertos - 3.657 apostas ganhadoras, (R$ 122,10)
  • 2 acertos - 95.261 apostas ganhadoras, (R$ 4,68)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7085 são:

  •   08 - 78 - 49 - 14 - 58 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7086

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 7 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7086. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3755, quinta-feira (06/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

07/08/2026 08h19

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3755 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 2.010.388,23)
  • 14 acertos - 416 apostas ganhadoras,(R$ 1.846,95)
  • 13 acertos - 13243 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 154725 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 821411 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o rateio da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3755 são:

  •    03 - 24 - 23 - 12 - 05 - 16 - 08 - 18 - 07 - 20 - 22 - 04 - 09 - 25 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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