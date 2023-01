Ministério Público prorroga contrato fornecedora de matérias gráficos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) prorrogou por mais 12 meses o contrato com a empresa Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.

Orçado em R$ 49.248,15, o contrato assinado na última quinta-feira (12) e oficializado nesta sexta (13) por meio do Diário Oficial do Ministério, possui extensão de mais um ano e vigência, com validade entre o próximo dia 29 de janeiro e janeiro do próximo ano.

As partes firmaram o primeiro contrato em 2019, para a prestação de serviços gráficos de impressão de apostilas, blocos de notas, cartilhas, pastas para eventos, gibis e outros materiais gráficos personalizados para atender o MPMS.

Este é o quarto termo aditivo entre MPMS e a empresa.

O vínculo foi firmado pelo Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo em exercício, Humberto de Matos Brittes.

A empresa que teve o vínculo estendido venceu o processo licitatório divulgado no Diário do Ministério Público em março de 2019.

Assine o Correio do Estado