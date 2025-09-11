Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5,40 com indicadores dos EUA

Ricardo Chiumento afirma que o mercado parece com receio de romper definitivamente o suporte de R$ 5,40

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 21h00
O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira, 11, em leve queda e abaixo da linha de R$ 5,40, em movimento alinhado à desvalorização da moeda norte-americana no exterior. Dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos reforçaram apostas em cortes de juros mais pronunciado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) até o fim do ano.

Pela manhã, a divisa ensaiou um recuo mais forte e registrou mínima a R$ 5,3741, o menor valor intradia desde junho do ano passado. A redução das perdas à tarde é atribuída a ajustes para apuração de lucros e à recomposição de posições defensivas, em ambiente de cautela com o quadro político doméstico.

Com o voto da ministra Cármen Lúcia nesta quinta-feira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado - o que pode servir de justificativa para sanções dos EUA ao Brasil e a autoridades locais.

Operadores mencionam que pesquisa Datafolha divulgada à tarde com melhora na aprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também pode ter limitado o fôlego da moeda brasileira. Parte relevante dos investidores opera de olho na tese de que uma vitória da oposição no pleito de 2026 representaria uma guinada na política econômica em direção a maioria austeridade fiscal, o que poderia se traduzir em redução dos prêmios de risco e apreciação do real.

Após rodar entre R$ 5,38 e R$ 5,39 nas últimas horas de sessão, o dólar à vista terminou em queda de 0,27%, a R$ 5,3922 - menor valor de fechamento desde 12 de agosto. O real, que tem o melhor desempenho entre divisas latino-americanas no ano, hoje se apreciou bem menos que pares como o pesos mexicano, chileno e colombiano.

O superintendente da Mesa de Derivativos do BS2, Ricardo Chiumento, afirma que o mercado parece com receio de romper definitivamente o suporte de R$ 5,40, o que leva automaticamente a ajustes quando o dólar esboça uma queda mais acentuada.

"Tem certa influência da decisão do Supremo no dólar por conta do medo de retaliação dos EUA. Se não houvesse essa tensão, o dólar estaria facilmente abaixo de R$ 5,35", diz Chiumento. "O real está claramente surfando hoje a onda do mercado externo, com essa expectativa de corte de juros nos EUA".

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - rondava os 97,500 pontos no fim do dia, com queda de pouco mais de 0,25%, após mínima aos 97,473 pontos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em agosto ante julho, ligeiramente acima da mediana de Projeções Broadcast, de 0,3%. Na comparação anual, houve alta de 2,9%, em linha com as estimativas.

Apesar de o CPI não ter ratificado o alívio inflacionário revelado pela deflação ao produtor em agosto, divulgada na quarta-feira, investidores aumentaram as apostas em corte mais agressivo pelo Fed após números acima do esperado de pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA.

Ferramenta de monitoramento do CME Group mostra que as chances de uma redução acumulada de 75 pontos-base dos juros pelo Fed até o fim do ano saltou da casa de 60% para pouco mais de 80%. As apostas majoritárias são de corte de 25 pontos-base no próximo dia 17%.

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, observa que, apesar do CPI ruim, a inflação ao produtor sugere que os efeitos do tarifaço serão temporários. Ele acrescenta que o foco do Fed no momento parece o mercado de trabalho, o que leva os investidores a dar mais peso para os números do seguro-desemprego.

"Parece que estão botando para debaixo do tapete o número ruim de inflação, com a tese de que é um fenômeno temporário, enquanto os dados do mercado reforçam a perspectiva de fraqueza da economia", afirma Borsoi. "Não está claro se o Fed deveria começar com 0,50 ponto. Minha opinião é que os dados de hoje são mais consistentes com três cortes de 0,25 ponto."

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2293, quinta-feira (11/09)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 19h16

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2293 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2293 são:

  • 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38
  • Time do Coração: 43 - Grêmio (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2294

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2294. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1114, quinta-feira (11/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2025 19h12

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1114 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1114 são:

  • 04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27
  • Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1115

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1115. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

