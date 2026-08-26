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Dólar tem leve alta e volta a R$ 5,15 de olho em inflação nos EUA

Com mínima de R$ 5,1405 e máxima de R$ 5,1655, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,22%, a R$ 5,1518, levando a variação positiva na semana a 0,13%

Estadão Conteúdo

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26/08/2026 - 18h31
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O dólar exibiu leve alta frente ao real nesta quarta-feira, 26, em linha com a valorização da moeda norte-americana no exterior e o avanço das taxas dos Treasuries, após leitura acima das expectativas da inflação nos Estados Unidos em julho. Em dinâmica similar à das últimas três sessões, a divisa apresentou oscilações contidas. Após o realinhamento dos prêmios de risco no início de agosto, diante da proximidade da eleição presidencial, investidores evitam movimentos mais bruscos, segundo operadores.

Apesar da expectativa de novo corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic em meados de setembro, reforçada pela deflação de 0,40% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) em agosto, no piso das estimativas de Projeções Broadcast, a taxa básica seguirá elevada, o que desencoraja a sustentação de posições mais contundentes contra o real.

Com mínima de R$ 5,1405 e máxima de R$ 5,1655, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,22%, a R$ 5,1518, levando a variação positiva na semana a 0,13%. A moeda americana avança 1,61% frente ao real em agosto, após recuo de 1,79% no mês passado. No ano, as perdas são de 6,14%.

Para o head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, o nível atual da taxa de câmbio já espelha a perspectiva de uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que, na visão de investidores, seria mais inclinado a promover ajuste fiscal rigoroso.

"É muito difícil prever o comportamento do dólar nas próximas semanas, porque vamos entrar em uma fase mais agitada da corrida eleitoral. Mas não vejo uma trajetória de alta sem freio, apesar do risco fiscal elevado", afirma Chiumento.

O real continua a se beneficiar, no curto prazo, de um ambiente marcado por taxas de juros domésticas elevadas e volatilidade contida, mas está ameaçado pelas incertezas políticas, avalia o estrategista-chefe de investimentos do UBS Wealth Management no Brasil, Ronaldo Patah, em relatório.

"A volatilidade deve aumentar à medida que a atividade de campanha se intensificar e os resultados das pesquisas se tornarem mais influentes na precificação dos mercados", afirma Patah, ressaltando que, apesar da atratividade do carry trade e dos bons números das contas externas, com superávits comerciais contínuos, o real vai enfrentar "riscos fiscais crescentes" nos próximos 12 meses.

Referência do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY voltou a superar os 99,000 pontos, com máxima aos 99,231 pontos, acumulando valorização de 0,30% na semana. Em agosto, o Dollar Index recua cerca de 0,65%. As cotações do petróleo operam em leve baixa, apesar da ausência de confirmação da notícia, veiculada na terça-feira, sobre um acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã.

Indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o índice de preços de gastos de consumo (PCE, na sigla em inglês) veio levemente acima das expectativas tanto na leitura mensal quanto na anual. As atenções dos investidores se voltam agora ao Simpósio de Jackson Hole, com destaque para a fala do presidente do Fed, Kevin Warsh, nesta sexta-feira, 28.

O economista-chefe internacional do banco ING, James Knightley, pondera que, mantido o ritmo atual, a inflação anual nos EUA vai convergir para a meta de 2% ao longo do tempo. "A questão é o quão paciente o Fed realmente é. Os mercados continuam a precificar um aumento de 0,25 ponto porcentual, enquanto os economistas, em geral, preferem uma pausa prolongada", afirma Knightley, em nota.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2433, terça-feira (25/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

26/08/2026 08h52

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2433 da Timemania na noite desta terça-feira, 25 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 25.582,30)
  • 5 acertos - 152 apostas ganhadoras, (R$ 1.442,61)
  • 4 acertos - 3.168 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 28.969 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

BAHIA /BA - 16.017 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2433 são:

  •  29 - 80 - 28 - 49 - 12 - 25 - 06
  • Time do Coração: 15 - Bahia (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2434

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2434. O valor da premiação está estimado em R$ 10,4 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (25/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

26/08/2026 08h46

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7001 da Quina na noite desta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 25.448,18)
  • 3 acertos - 1.672 apostas ganhadoras, (R$ 159,44)
  • 2 acertos - 44.538 apostas ganhadoras, (R$ 5,98)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7001 são:

  • 55 - 32 - 48 - 68 - 62

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7002

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7002. O valor da premiação está estimado em R$ 2,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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