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Durigan: vamos fazer força tarefa e publicar todos os processos de bets

Declaração do ministro veio após governo impor sigilo a processos de autorização de casas de apostas no Brasil

Estadão Conteúdo

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08/06/2026 - 19h00
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que, nos próximos dias, todos os processos que tratam de empresas de prêmios e apostas no País terão "ampla transparência". A declaração do ministro veio depois de matéria do Estadão que mostrou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) impôs sigilo a processos de autorização de casas de apostas no Brasil. Em alguns casos, a pasta aplicou a regra que proíbe o acesso público aos documentos por até cem anos.

"Hoje, até por provocação da imprensa, a gente conversou bastante à tarde e eu tomei a decisão, estou vindo comunicar a vocês, nós vamos fazer uma força-tarefa e vamos publicar proativamente, de maneira ativa, todos os vários processos já conclusos em que a gente fez avaliação sobre empresas de prêmios e apostas", anunciou, na portaria do ministério, há pouco.Durigan sustentou que o governo não pretende guardar nem omitir informações. Segundo ele, vai ser montada uma força-tarefa, pela Fazenda e Controladoria-Geral da União (CGU) para divulgar os dados dos processos concluídos.O titular da pasta informou que, dentro de todo o estoque que o Ministério da Fazenda tem de processos, são cerca de 25 mil documentos que foram exigidos para avaliação de origem de capital e do imposto de renda das pessoas que se dizem dirigentes das bets.

"São dados pessoais, que muitas vezes não importam para fins de divulgação. Eles precisam ser tarjados para que não haja exposição do nome das pessoas, da situação fiscal, da situação bancária das pessoas. Aqui a gente pode muito bem corrigir isso, simplesmente tarjando o nome, tarjando uma informação sigilosa, mas franqueando ao público, de maneira bem ampla, todos os processos já concluídos. Esse é o meu compromisso", completou.

Durigan não precisou quando esse processo ficará pronto, mas disse que a divulgação de "tudo o que for possível" vai começar nos próximos dias.

Copa do Mundo

Questionada sobre a proximidade com a Copa do Mundo de Futebol de 2026 e ações para intensificar a fiscalização, a secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, disse que a pasta já está com algumas ações. "Semana passada a gente teve uma reunião junto com todos os ministérios públicos nesse processo de intensificação, principalmente voltado às questões de publicidade. A gente fez uma nota, justamente para os agentes regulados, reforçando as medidas e as preocupações em relação à publicidade", disse.

Nesta terça-feira, 9, haverá outra reunião com o Sistema Nacional de Defesa de Consumidor para reforçar os canais de contato, principalmente em relação a esse período de Copa. E na próxima semana, no dia 16, ocorrerá o primeiro seminário de jogo responsável, para tratar de questões relativas à saúde mental, saúde financeira e também à publicidade. A partida de abertura do evento esportivo, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, acontecerá na quinta-feira, dia 11.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2934, segunda-feira (08/06)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/06/2026 20h10

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2934 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2934 são:

  • 72 - 84 - 45 - 55 - 94 - 83 - 12 - 99 - 23 - 54 - 87 - 30 - 11 - 89 - 31 - 41 - 52 - 19 - 27 - 96 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2935

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2936. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3705, segunda-feira (08/06)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

08/06/2026 20h06

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3705 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3705 são:

  • 16 - 21 - 06 - 01 - 25 - 14 - 04 - 03 - 18 - 15 - 08 - 10 - 24 - 20 - 22

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3706

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3706. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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