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Economia

PROJEÇÃO

Economia perde força no País, mas MS pode crescer quase o dobro

Banco Central reduz projeção do PIB brasileiro para 1,8% neste ano e 1,4% em 2027; enquanto estimativa do BB aponta expansão de 3,4% para Mato Grosso do Sul, sustentada pela agropecuária e a indústria

Súzan Benites

Súzan Benites

25/09/2026 - 08h00
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A economia brasileira entrou em uma trajetória de desaceleração mais acentuada, mas Mato Grosso do Sul ainda aparece em uma posição distinta no cenário nacional.

Enquanto o Banco Central reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano e prevê avanço de apenas 1,4% em 2027, uma estimativa regional do Banco do Brasil aponta expansão de 3,4% para Mato Grosso do Sul neste ano.

Ainda conforme a análise econômica do Banco do Brasil, divulgada na Resenha Regional deste mês, a diferença é explicada pela composição da economia estadual. A agropecuária e a indústria, setores que têm peso relevante em Mato Grosso do Sul, apresentam desempenho mais forte do que a média brasileira.

O documento estima crescimento de 7% para a agropecuária, 3,2% para a indústria e 2,2% para os serviços no Estado neste ano. Enquanto para o cenário nacional, o boletim do BB aponta alta 2,4% no agro, de 1,7% para a indústria e de 1,8% para os serviços.

O Banco Central informou que o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre, após alta de 1,1% nos três primeiros meses do ano, e que os primeiros indicadores do terceiro trimestre sugerem continuidade da perda de ritmo.

A desaceleração significa uma redução expressiva em relação ao crescimento de 2,3% registrado pelo País em 2025.

Para o economista Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest, a redução do crescimento pode limitar a capacidade de geração de empregos, de renda e de novos negócios, mas também tende a acelerar a busca das empresas por produtividade.

“Quando a economia perde dinamismo, empresas passam a buscar soluções para aumentar a produtividade, reduzir custos e conquistar novos mercados”.

Na avaliação dele, esse ambiente pode favorecer investimentos em tecnologia, automação e inovação, especialmente em empresas capazes de aumentar a eficiência de setores tradicionais.

Agro

No campo está uma das principais diferenças entre o cenário nacional e o sul-mato-grossense. A produção agrícola estadual passa por um ciclo de expansão, com destaque para o milho.

Conforme reportagem publicada pelo Correio do Estado, a segunda safra 2025/2026 está estimada em 16,253 milhões de toneladas, 14,3% acima do recorde anterior. A colheita alcançou 99,5% da área monitorada no dia 18.

O Valor Bruto da Produção agropecuária de MS também foi estimado em R$ 83,47 bilhões para este ano, crescimento de 1,4% sobre os R$ 82,32 bilhões registrados em 2025. O Estado mantém a sétima posição nacional e responde por aproximadamente 6% da riqueza gerada pela agropecuária brasileira. 

A força do campo transborda para outros segmentos da economia. A produção demanda transporte, armazenagem, máquinas, combustíveis, comércio e serviços, além de fornecer matéria-prima para a indústria.

Essa característica ajuda a explicar por que o desempenho estadual pode permanecer acima da média brasileira mesmo diante da perda de ritmo da economia nacional.

Outro elemento que diferencia o Estado é a transformação do perfil econômico de Mato Grosso do Sul.

Depois de anos em que o agronegócio foi o principal vetor de expansão, a indústria passou a ganhar protagonismo com investimentos em celulose, alimentos, biocombustíveis e outras cadeias ligadas aos recursos naturais.

Estudo do Santander obtido pelo Correio do Estado já apontava, em julho, uma nova fase da economia estadual, com projeção de crescimento médio anual de 4,5% para a indústria entre 2025 e 2027.

A análise identificava os investimentos bilionários e a consolidação do parque industrial como fatores capazes de sustentar a atividade mesmo após o ciclo excepcional das supersafras.

A Resenha Regional aponta que os investimentos em celulose devem manter aquecida a economia sul-mato-grossense, com efeitos sobre construção civil, fornecedores, serviços, infraestrutura, emprego e renda.

O estudo também cita investimentos em indústria alimentícia, fertilizantes e logística como fatores capazes de compensar parte da acomodação das cadeias agropecuárias.

Empregos

A resistência da economia estadual, entretanto, não significa ausência de sinais de perda de ritmo. Conforme já divulgou o Correio do Estado, Mato Grosso do Sul registrou saldo de 19.258 empregos formais entre janeiro e julho deste ano, segundo dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O desempenho dos sete meses deste ano representa uma desaceleração importante na geração de postos de trabalho no Estado.

No mesmo período de 2025, MS havia criado 26.988 vagas com carteira assinada. A diferença é de 7.730 empregos, uma retração de 28,6% no saldo acumulado.

O movimento ocorre justamente no momento em que o BC identifica uma economia brasileira ainda com mercado de trabalho aquecido, mas com geração de empregos em ritmo menor.

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, os efeitos da desaceleração tendem a aparecer primeiro na contratação e nos salários. “No emprego, o efeito tende a aparecer com defasagem, primeiro na redução de novas contratações e dos ganhos salariais, antes de uma piora mais evidente da ocupação”.

Em MS, portanto, os dados ainda não apontam uma retração generalizada do mercado de trabalho, mas já mostram comportamentos diferentes entre setores e municípios.

Desempenho de MS será equivalente ao do País

No próximo ano, a diferença entre a média nacional e a média estadual pode diminuir. A Resenha Regional prevê forte desaceleração do Centro-Oeste em 2027 e projeta para Mato Grosso do Sul crescimento de apenas 0,3%, resultado de uma queda de 6,7% na agropecuária, avanço de 1,7% na indústria e crescimento de 2,9% nos serviços. 

O estudo do BB relaciona a queda da agropecuária aos efeitos do super-El Niño, com possíveis impactos sobre soja, milho e cadeias relacionadas. Ao mesmo tempo, aponta que a indústria de celulose e outros investimentos industriais devem funcionar como contrapeso. 

O Banco Central também passou a incorporar esse risco ao cenário nacional. Para 2027, a autoridade monetária projeta crescimento de apenas 0,5% para a agropecuária brasileira. 

Para Valdir Piran Jr., CEO do Grupo Intra, o cenário não representa necessariamente recessão, mas exige atenção à capacidade de empresas e famílias de absorverem juros ainda elevados.

“A preocupação maior é isso virar uma tendência, porque crescimento baixo acaba limitando investimento, produtividade e aumento de renda”.

 

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7126, quinta-feira (24/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

25/09/2026 08h19

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7126 da Quina na noite desta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 26 apostas ganhadoras, (R$ 14.949,02)
  • 3 acertos - 2.364 apostas ganhadoras, (R$ 156,58)
  • 2 acertos - 62.624 apostas ganhadoras, (R$ 5,91)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7126 são:

  •   58 - 70 - 34 - 21 - 69 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7127

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 25 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7127. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3788, quinta-feira (24/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

25/09/2026 08h11

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3788 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 197 apostas ganhadoras, (R$ 2.929,06)
  • 13 acertos - 8721 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 118763 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 693509 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3788 são:

  •    12 - 05 - 21 - 24 - 01 - 20 - 09 - 07 - 22 - 08 - 04 - 16 - 18 - 23 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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