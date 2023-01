Em Campo Grande, Procon encontra variação de 68% no preço de combustíveis

Pesquisa realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgada nesta terça-feira (10), mostra que, em algumas regiões da Capital, há variação nos preços de até 68%.

Segundo o Procon, a pesquisa foi motivada pela grande quantidade de estabelecimentos e pela oscilação de preços.

Os pesquisadores visitaram os postos da região da saída para Aquidauana e na rota da saída para Rochedo.

Foram visitados 19 postos de combustíveis, nos dias 05 e 06 de janeiro, focando preços, em diversas modalidades de pagamento (à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito) de produtos como gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S 10.

Na rota da saída para Rochedo, a maior variação foi de 68,60% do etanol aditivado com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 6,39 no Posto Independência e o menor valor de R$ 3,79 no Posto Vitória e no Posto São Leopoldo.

Já a menor variação foi de 1,62% do Diesel S-10 para o pagamento em dinheiro, sendo o maior valor de R$ 6,29 no Posto F5 e o menor valor de R$ 6,19 no Posto São Leopoldo.

Na Saída para Aquidauana, a maior variação foi de 14,17% do etanol com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 4,19 no Auto Posto Ecológico Ltda e o menor valor de R$ 3,67 no Posto São José e no Posto Fenner.

Na mesma região, a menor variação foi de 1,93% da gasolina aditivada com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 5,29 no Posto Eco Park do Imbirussu e o menor valor de R$ 5,19 no Auto Posto Ecológico Ltda.

Serviço

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON foi criada para planejar, coordenar e executar as políticas de proteção e defesa do consumidor no Estado, com agências na capital em diversos municípios.

Ao PROCON foi outorgado poderes de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078/1990.

Para denúncias, disque 151.