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Economia

GÁS DO POVO

Em MS, 461 mil pessoas são beneficiadas com gás de cozinha gratuito

142 mil famílias podem procurar 409 estabelecimentos de revenda credenciados para adquirir o benefício

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/09/2026 - 12h00
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Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) apontam que 142.056 famílias – 461.268 pessoas foram atendidas pelo programa Gás do Povo, do Governo Federal, no mês de setembro de 2026.

O programa oferece gás de cozinha gratuito à famílias de baixa renda.

Atualmente, há 409 estabelecimentos de revenda credenciados ao programa. No Brasil, 4.230.776 vales foram distribuídos e há 26.920 revendas credenciadas.

O MDS não divulgou o valor investido em reais neste mês.

GÁS DO POVO

O programa Gás do Povo oferece botijões de gás (GLP 13kg) gratuitos para famílias de baixa renda. O vasilhame/botijão vazio não está incluso.

O benefício garante a recarga gratuita de um botijão de 13 kg diretamente nas revendas credenciadas, ao invés do depósito em dinheiro.

De acorodo com o MDS, têm direito ao benefício:

  • famílias inscritas no CadÚnico
  • ter renda per capita de até meio salário-mínimo
  • ser beneficiário do Bolsa Família
  • ter uma família de no mínimo duas pessoas

Famílias com 2 a 3 pessoas recebem até 4 recargas/ano e famílias com 4 ou mais pessoas recebem até 6 recargas/ano.

Os vales são disponibilizados no dia 10 de cada mês.

As famílias podem consultar no App Meu Social se são beneficiárias do Programa Gás do Povo, acompanhar a situação do benefício e acessar outras informações relacionadas ao vale.

Pelo aplicativo, é possível verificar a disponibilidade, o período de vigência e o histórico de uso, localizar revendas credenciadas e conferir orientações sobre como utilizar o benefício.

Agricultura

Produtor rural segura milho e vendas chegam a só 50% após supersafra em MS

Colheita está praticamente encerrada, com produção de 16,25 milhões de toneladas, mas metade do cereal ainda não foi negociada

28/09/2026 07h55

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Foto: Marcos Maluf/Aprosoja-MS

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Mato Grosso do Sul está encerrando uma das maiores safras de milho de sua história, mas o cereal ainda não saiu das mãos dos produtores. Com 99,5% da área colhida, apenas metade da produção havia sido comercializada até o dia 21, segundo levantamento do Boletim Casa Rural, elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). 

O movimento ocorre justamente em um momento de valorização da commodity, o que reforça a estratégia de parte dos agricultores de postergar as vendas e aguardar melhores condições de mercado.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a postura reduz a disponibilidade de lotes para negociação e contribui para a sustentação dos preços no mercado interno. O comportamento das cotações no exterior também favorece esse cenário. 

A segunda safra 2025/2026 está estimada em 16,254 milhões de toneladas, volume 16,7% superior ao do ciclo anterior. A produtividade média chegou a 122,79 sacas por hectare, conforme o boletim semanal da Casa Rural. O levantamento, realizado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), já alcançou 18% da área para revisão da produtividade. 

Ao mesmo tempo, a saca de 60 kg alcançou R$ 54,83 no dia 21, alta de 0,92% em apenas uma semana. Na média entre os dias 14 e 21 deste mês, ficou em R$ 54,40, 6,4% acima dos R$ 51,13 registrados no mesmo período de 2025. Em relação a agosto, quando a cotação média era de R$ 49,17, a valorização chega a 11,5%. 

Conforme dados da Granos Corretora, na sexta-feira, a saca era cotada a R$ 55,17, valor 7,7% acima da cotação de R$ 51,19 aferida na mesma data do ano passado. 

VENDAS

Os dados indicam que o produtor não está simplesmente deixando de vender. A comercialização avançou 6,5 pontos porcentuais desde o levantamento de 27 de agosto, quando 43,5% da safra havia sido negociada. Ainda assim, o porcentual atual está 2,5 pontos abaixo do registrado no mesmo período de 2025. 

Ainda conforme os dados da Granos Corretora, o mercado vem pagando mais pelo cereal. Em Dourados, a cotação chegou a R$ 56 por saca. Chapadão do Sul, Maracaju e São Gabriel do Oeste registraram R$ 55, enquanto Campo Grande e Sidrolândia ficaram em R$ 54. São Gabriel do Oeste teve a maior valorização entre os municípios acompanhados, de 3,77% no período. 

O comportamento pode indicar que parte dos produtores está administrando o estoque à espera de condições mais favoráveis. A decisão de vender depende da combinação entre preço, necessidade de caixa, capacidade de armazenagem, custo de transporte, demanda regional e expectativa de mercado.

Com uma produção estimada em 16,254 milhões de toneladas, o Estado terá um volume expressivo de milho para comercializar ao longo dos próximos meses. O atual porcentual de vendas significa que aproximadamente metade da safra ainda precisa encontrar comprador.

A própria estimativa de produção ainda pode sofrer ajustes. O boletim informa que os dados foram obtidos a partir de amostragens que cobrem 18% da área cultivada e que a produtividade e a produção podem ser revisadas à medida que o levantamento avance. 

A supersafra também ajuda a explicar a cautela comercial. Conforme já informou o Correio do Estado, a projeção atual está 45,9% acima da estimativa inicial, que apontava produção de 11,139 milhões de toneladas. O aumento ocorreu principalmente pela produtividade observada nas áreas colhidas. 

ETANOL

Um fator que mudou a dinâmica da comercialização em Mato Grosso do Sul nos últimos anos foi o avanço da indústria de etanol de milho. Estudo divulgado recentemente pela Aprosoja-MS aponta que o Estado passou de nenhuma usina de etanol de milho em operação para três unidades, instaladas em Dourados, Sidrolândia e Maracaju. Uma quarta planta está em implantação em Nova Alvorada do Sul. 

A expansão cria uma alternativa de venda dentro do Estado, reduzindo a dependência exclusiva das exportações e das fábricas de ração.

Na safra 2024/2025, 2 milhões de toneladas de milho de MS foram exportadas, enquanto as usinas passaram a absorver uma parcela crescente da produção. Para a safra 2025/2026, a produção de etanol de milho no Estado é estimada em 2,128 bilhões de litros, equivalente a cerca de 20,9% da produção nacional, segundo o estudo da entidade. 

Para o analista de economia da Aprosoja-MS, Linneu Borges Filho, a expansão das plantas representa uma nova alternativa de comercialização para o produtor.

“A instalação das usinas acrescenta um novo comprador de grande porte dentro do próprio Estado, criando uma terceira alternativa de comercialização para o grão”, avalia.

Além do etanol, as usinas produzem DDG ou DDGS (farelo de milho), óleo de milho e CO industrial. O DDG, subproduto utilizado principalmente na alimentação animal, também ganhou espaço nas exportações sul-mato-grossenses. Em 2025, foram produzidas 1,4 milhão de toneladas, das quais 1,15 milhão de toneladas foram exportadas. 

Esse modelo amplia a participação do milho na economia estadual. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária citados no estudo mostram que o milho apresentou alta de 88,1% no Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária de Mato Grosso do Sul em 2025, passando a representar 16,8% do VBP estadual.

LOGÍSTICA

A logística é outro componente que pode influenciar a escolha do produtor entre vender agora ou aguardar. De acordo com a Aprosoja-MS, cerca de 80% da produção agrícola do Estado é transportada por rodovias.

Em operações destinadas à exportação, o frete pode representar uma parcela relevante do valor recebido pelo produtor. 

“A proximidade entre as lavouras e as indústrias pode reduzir a distância percorrida pelo milho e, consequentemente, a exposição aos custos logísticos das operações de longa distância”, analisa Borges.

Isso muda a conta de comercialização. O preço nominal da saca não é o único indicador que determina a rentabilidade. O produtor precisa considerar quanto efetivamente receberá depois de descontar frete, armazenagem, taxas e demais custos da operação.

ECONOMIA

Aprovado acordo para encerrar litígio sobre tarifa de acesso ao Porto de Santos

Controvérsia começou em 2022, quando armadores e operadores do terminal questionaram judicialmente a cobrança integral taxa

27/09/2026 22h00

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Porto de Santos é o principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul

Porto de Santos é o principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul Reprodução/Divulgação/PortodeSantos

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Como informado pela Autoridade Portuária de Santos (APS), foi aprovada a celebração de um acordo para encerramento de litígio relacionado à cobrança de tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário ao Porto de Santos (SP), principal canal de escoamento e exportação de produtos de Mato Grosso do Sul, com o Centro Nacional de Navegação (Centronave).

Com o entendimento, a APS deverá receber cerca de R$ 416,9 milhões. A autoridade receberá o recurso apenas após a homologação judicial do acordo.

Além do valor, há também o reenquadramento tarifário dos associados da entidade na estrutura da Tabela I - Infraestrutura de Acesso Aquaviário e novos critérios para descontos tarifários de frequência e disciplina a conciliação dos valores depositados judicialmente.

A controvérsia que deu início ao processo começou em 2022, quando os armadores e operadores do terminal questionaram judicialmente a cobrança integral da tarifa de acesso sob o argumento de que os investimentos previstos para a região - compensados pelas tarifas - não haviam sido realizados.

Segundo a APS, a questão se deu pelo processo de privatização da gestão do terminal, que teria afetado o planejamento e o andamento de investimentos como devido.

"Atualmente, a realidade é distinta. A APS possui um Plano de Investimentos estruturado, com cronograma definido e previsão de aproximadamente R$ 12,5 bilhões em investimentos, incluindo recursos federais. Parte das intervenções já está em execução, como a ampliação da malha ferroviária interna do Porto, enquanto outros projetos já contam com contratos formalizados", afirma a autoridade em nota.

Durante a tramitação da ação, os valores correspondentes às tarifas permaneceram sendo depositados judicialmente pelos autores. Além disso, desde 15 de setembro de 2025 a APS passou a aplicar desconto de 34,6% nas tarifas cobradas dos armadores e operadores abrangidos pela medida.

Com o acordo, os depósitos judiciais são encerrados e voltam a ser realizados pagamentos diretos à autoridade portuária. A APS publicará nova Portaria disciplinando os descontos tarifários, baseados em critérios de frequência e modalidade de navegação.

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